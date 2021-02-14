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Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Із залу в будівлі відділу МВС РФ (ОВС) "Косино-Ухтомський" у Москві, де російський фотограф Дмитро Марков зробив відому фотографію з портретом Володимира Путіна та омонівцем, яку згодом продав за 2 млн рублів на благодійному аукціоні, зник той самий портрет президента РФ.

Про це Марков написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Робота під назвою Два шурупи: з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем 01

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Зазначимо, що 2 лютого Маркова затримали російські силовики під час суду над опозиціонером Навальним і доставили в ОВД "Косино-Ухтомський". Саме там було зроблено зазначене фото. Незабаром, завдяки втручанню правозахисників, його звільнили. Пізніше Марков продав світлину за 2 млн рублів на благодійному аукціоні. Виручені кошти він передасть на підтримку правозахисних проєктів "ОВД-Инфо" й "Апологія протесту".
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Топ коментарі
+18
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 4496
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14.02.2021 15:14
+17
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 7666
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14.02.2021 15:24
+13
"Какая разница" - это главной посыл вашей зеленой пораженческой идеологии. Типа что нам с русскими делить, мы все люди.
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14.02.2021 15:15
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Два дебила на фото.
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14.02.2021 15:07 Відповісти
скоро будуть часи, коли москалі будуть бити себе копитом в груди і волати, що вони з ненавістю відносилися до хутіна
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14.02.2021 15:08 Відповісти
не будут. там ваты на 5 поколений хватит....
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14.02.2021 15:09 Відповісти
це одне до іншого не має жодного відношення!
от побачете - після смерті пуйла почнеться період "развєнчания аторитарного режима путина" де с кожної будки кожна собака буде кричати що тіки вона, до глибини душі, боролося з прєступним рєжимом
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14.02.2021 15:13 Відповісти
Будут, да еще как. Вата первая прибежит на могилу Куйла и навалит на нее огромную кучу говна.
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14.02.2021 17:42 Відповісти
Ой как вы правы, ой как правы! Перекрасятся все как один. Да поди, ждать пока ***** ногами дрыгнет еще лет 20 нужно будет.
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14.02.2021 15:13 Відповісти
на жаль не без цього
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14.02.2021 15:14 Відповісти
Другой царь-батюшка прийдет,у них єто неизбежно.
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14.02.2021 15:47 Відповісти
Кому интересны бредни идиотов ?
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14.02.2021 15:09 Відповісти
"Какая разница" - это главной посыл вашей зеленой пораженческой идеологии. Типа что нам с русскими делить, мы все люди.
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14.02.2021 15:15 Відповісти
В каждой стране есть нормальные люди, и на рашке тоже. Не все там жители за *****.
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14.02.2021 15:19 Відповісти
Збираєшся шукати голку в копиці навозу ?
Какая разніцо, ти зелена, х оч одного нормального кацапа знаєш ?
Краще прибери оцю ілюстрацію кацапізма.
Моя тобі порада.
Не сьогодні - не в день загибелі трьох військових.
Бридко кацапську провокацію оцю споглядати.
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14.02.2021 15:30 Відповісти
Удалил, хотя это не провокация, но вы правы, в такой день такие картинки лучше не постить.
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14.02.2021 15:46 Відповісти
Не згодний. Кацапи не люди. Це двоногі створіння, без пір'я і з пласкими нігтями. Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 7693
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14.02.2021 16:32 Відповісти
в будущем, на подлинном трупе *****, выставленном в кунсткамере, можно будет срубить куда больше чем 2 лимона деревянных )
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14.02.2021 15:10 Відповісти
Быстрее бы уже это будущее наступило.
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14.02.2021 15:12 Відповісти
І що? ***** це титул правителя **********. Буде *****-2, 3, 4... І так до розвалу федерації... І яке ж буде майбутнє коли найбільш паскудна, агресивна і паразитична частина залишиться нашим сусідом? Так що проблеми з кацапами - це назавжди...
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14.02.2021 17:58 Відповісти
междупрочим, сходная история была с часами гундяя, отражённымы в полировке стола. часы с руки исчезли, а их бессмертный лик на крышке стола так и остался )))
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14.02.2021 15:12 Відповісти
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 4496
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14.02.2021 15:14 Відповісти
Пастор с Кадыровым вместе, надо хоть головой иногда думать, когда что то постишь.
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14.02.2021 15:17 Відповісти
иди овец паси, член секты "какаяразница"!
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14.02.2021 15:18 Відповісти
Два шурупа))))
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14.02.2021 15:18 Відповісти
Нас рать...
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14.02.2021 15:20 Відповісти
Исчез не только портрет *****, но и омоновец пропал!
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14.02.2021 15:21 Відповісти
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 7666
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14.02.2021 15:24 Відповісти
Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 2200
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14.02.2021 15:42 Відповісти
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 5754
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14.02.2021 15:28 Відповісти
$3000000? Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 6972
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14.02.2021 15:36 Відповісти
Белый квадрат должен стоить не меньше черного квадрата..😃
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Так і буде якщо його намалює Роттенберг... Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 3809
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14.02.2021 17:59 Відповісти
Сегодня будут фонарики. Режиму остались считанные часы.
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14.02.2021 15:34 Відповісти
По мнению Леонида Волкова любовь должна победить Путина.

Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 7632
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14.02.2021 15:37 Відповісти
Да, и поможет ей черенок от лопаты в жопу, как Каддафи. Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6298
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14.02.2021 17:46 Відповісти
русский МОР называется...
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14.02.2021 17:46 Відповісти
говорящее фото в нём вся сегодняшняя расея...... одни сидят другие охраняют, ну а третие на кухнях шопотом.....
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14.02.2021 15:57 Відповісти
В маске бандит или палач?
Борцы за правду лиц не закрывают!
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14.02.2021 16:39 Відповісти
Лехин патрет повесят?
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14.02.2021 20:32 Відповісти
Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 1173Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6071Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6192Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6469Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 5397
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15.02.2021 12:35 Відповісти
 
 