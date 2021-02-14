Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Із залу в будівлі відділу МВС РФ (ОВС) "Косино-Ухтомський" у Москві, де російський фотограф Дмитро Марков зробив відому фотографію з портретом Володимира Путіна та омонівцем, яку згодом продав за 2 млн рублів на благодійному аукціоні, зник той самий портрет президента РФ.
Про це Марков написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що 2 лютого Маркова затримали російські силовики під час суду над опозиціонером Навальним і доставили в ОВД "Косино-Ухтомський". Саме там було зроблено зазначене фото. Незабаром, завдяки втручанню правозахисників, його звільнили. Пізніше Марков продав світлину за 2 млн рублів на благодійному аукціоні. Виручені кошти він передасть на підтримку правозахисних проєктів "ОВД-Инфо" й "Апологія протесту".
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от побачете - після смерті пуйла почнеться період "развєнчания аторитарного режима путина" де с кожної будки кожна собака буде кричати що тіки вона, до глибини душі, боролося з прєступним рєжимом
Какая разніцо, ти зелена, х оч одного нормального кацапа знаєш ?
Краще прибери оцю ілюстрацію кацапізма.
Моя тобі порада.
Не сьогодні - не в день загибелі трьох військових.
Бридко кацапську провокацію оцю споглядати.
Борцы за правду лиц не закрывают!