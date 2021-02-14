У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Силовики затримували учасників акцій в Москві і в Казані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОВД-Инфо.
Так, у багатьох російських містах на вулицю вийшли жінки і організували "ланцюг солідарності" на підтримку політв'язнів. У Москві на Старому Арбаті в акції взяли участь понад 200 осіб. Подібні акції відбулися в Санкт-Петербурзі, Іжевську, Казані та інших містах РФ.
У Казані після мітингу проти репресій затримали 9 осіб. Їх погрожують помістити в камери, а також забороняють користуватися телефонами.
⚡️В Казани после согласованного митинга против репрессий задержали 9 человек. Им угрожают применением наручников, у активистов собираются отбирать телефоны.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 14, 2021
В Москве задержали активиста, который развешивал приглашения на вечернюю акцию с фонарикамиhttps://t.co/6ePCIus7O9
Участницы акции в Петербурге поют гимн России и скандируют "Свободу политзаключенным", передает наш корреспондентhttps://t.co/rSO8kImQ1B— Медиазона (@mediazzzona) February 14, 2021
Видео: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/d0rbZcmduy
Петропавловск-Камчатский присылает нам фотографии с акции. Спасибо вам ❤️ #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/lO5NaEiymm— Команда Навального (@teamnavalny) February 14, 2021
Владивосток!#ЛюбовьСильнееСтраха pic.twitter.com/jdrGdQKWKk— ФБК (@fbkinfo) February 14, 2021
Також затримали одного активіста в Москві. Він розклеював листівки-запрошення на вечірню акцію протесту з ліхтариками "Любов сильніша за страх", організовану на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Будь ласка, зачекайте...
Митингующие с Петербурга смогли протолкать автозак 2 км.,
а москвичи только 1, 5 км.
зря Бутерброд на рузких рассчитывал - через месяц о нем на Московии и не вспомнит никто, а сидеть ему лет 10...
Юля его будет пить водочку скоро с каким ни будь немцем, и детишки его будут называть этого немца папкой..
вот такая вот пичалька..
Повстанческая армия Навального несёт потери по всей расеи!
Мамы от всей души шарашат повстанцев ремнями и не пускают на улицу.
Революция на грани краха!
Правозащитник:
- Почему ваш ребёнок в углу?!
Мама:
- Он там власть.
то рабы,то- нарики,
вертухаи, мазурики,
то яд, то фанфурики,
лживая, пропитая -
параша немытая,
вечно обосратая,
жадно - вороватая
думаешь Путин, что один решает
PS: С грузовым кораблём тех. проблемы были.
Им так долго внушали,что Майдан это великое зло,что они в это поверили.
Теперь пытаються свергнуть воровитую власть фонариками,прячась в подворотне,"цепью солидарности"с ленточками и прочей хореографией.
Повторяют опыт белорусов.
Лишь бы-не как в Украине.