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протест (2249) Росія (47164)

У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії 14 лютого поновилися акції протесту проти політичних репресій. Силовики затримували учасників акцій в Москві і в Казані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОВД-Инфо.

Так, у багатьох російських містах на вулицю вийшли жінки і організували "ланцюг солідарності" на підтримку політв'язнів. У Москві на Старому Арбаті в акції взяли участь понад 200 осіб. Подібні акції відбулися в Санкт-Петербурзі, Іжевську, Казані та інших містах РФ.

У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 01
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 02
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 03
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 04
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 05
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання 06

У Казані після мітингу проти репресій затримали 9 осіб. Їх погрожують помістити в камери, а також забороняють користуватися телефонами.

Також затримали одного активіста в Москві. Він розклеював листівки-запрошення на вечірню акцію протесту з ліхтариками "Любов сильніша за страх", організовану на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
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Топ коментарі
+35
Сегодня победил Питер.
Митингующие с Петербурга смогли протолкать автозак 2 км.,
а москвичи только 1, 5 км. В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания - Цензор.НЕТ 5556
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14.02.2021 16:29
+10
Стали навколішки і протестують !!!)))
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14.02.2021 16:32
+8
Если примут по 250мл. боярышника, то смогут и вгору
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14.02.2021 16:33
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Сегодня победил Питер.
Митингующие с Петербурга смогли протолкать автозак 2 км.,
а москвичи только 1, 5 км. В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания - Цензор.НЕТ 5556
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14.02.2021 16:29 Відповісти
В российских городах прошли акции против политических репрессий, есть задержания - Цензор.НЕТ 2648 вгору?
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14.02.2021 16:31 Відповісти
Если примут по 250мл. боярышника, то смогут и вгору
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14.02.2021 16:33 Відповісти
Но мацквичи с мусорами внутри. Так что ничья У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 4727
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14.02.2021 17:57 Відповісти
У нас тут и своего ослиного пи**ца хватает.
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14.02.2021 16:31 Відповісти
Стали навколішки і протестують !!!)))
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14.02.2021 16:32 Відповісти
Бо вони законослухняні бунтари
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14.02.2021 16:34 Відповісти
Это смотря с какой стороны глянуть. У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 8003
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14.02.2021 17:58 Відповісти
Ганді дивиться з висоти свого нового втілення і заздрить Навальному
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14.02.2021 16:33 Відповісти
Одни девочки.
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14.02.2021 16:37 Відповісти
треба запросити китайців, щоб розібрали.
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14.02.2021 16:43 Відповісти
Китайцам лентяйки не нужны. Еще на Тянанмынь полезут права качать. А мужей заставят соскребать их с площади.
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14.02.2021 16:58 Відповісти
У китайцев из-за политики ограничения рождаемости, которую проводили в свое время, образовалось пару сотен миллионов лишних мужиков, которые в Китае себе точно пару не найдут, потому им любая баба за счастье. Кстати кацапки в этом плане - отличный вариант. Так что если кто ждет в Сибири китайскую армию с танками и пушками, то это напрасно - она туда подтянется в виде женихов.
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14.02.2021 20:55 Відповісти
На дальнем востоке и забайкалье китайцьі уже подтянулись, из там уже миллионьі. И русские женьі им рождают по маленьких китайчиков.

У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 4748
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14.02.2021 21:47 Відповісти
Эти китайчата вместе с территорией к Китаю и причалят, в "родную гавань" как некоторые любят говорить. А если кто им будет мешать - вот тут уже НОАК и подключится. И никакое ядерное оружие кацапстану в этой ситуации не поможет.
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14.02.2021 21:54 Відповісти
Мужики по ЧВК разбежались, кредиты отрабатывают, или в РосГвардии служат
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14.02.2021 17:14 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 6610 и это все кто вышел?

зря Бутерброд на рузких рассчитывал - через месяц о нем на Московии и не вспомнит никто, а сидеть ему лет 10...

Юля его будет пить водочку скоро с каким ни будь немцем, и детишки его будут называть этого немца папкой..
вот такая вот пичалька.. У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 1432
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14.02.2021 16:39 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 3328
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14.02.2021 16:42 Відповісти
Подлодка Курск смывается в унитаз с Х.йлом на борту ! ))
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14.02.2021 17:09 Відповісти
А чего же вы не выходили на акции, когда ваш плешивый напал на Украину??! Вас все устраивало??
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14.02.2021 16:44 Відповісти
их и так все устраивает...дань моде...в россии так мало акций
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14.02.2021 16:49 Відповісти
А чего же украицы не выходили на акции когда ссср вторгся в Авганистан?
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15.02.2021 08:00 Відповісти
скучно девочки(расеяни).....без покрышок это не то......

Повстанческая армия Навального несёт потери по всей расеи!
Мамы от всей души шарашат повстанцев ремнями и не пускают на улицу.
Революция на грани краха!

Правозащитник:
- Почему ваш ребёнок в углу?!
Мама:
- Он там власть.
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14.02.2021 16:46 Відповісти
Девочка по центру на второй фотографии снизу - уезжай оттуда скорей на родину, в Украину.
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14.02.2021 16:46 Відповісти
Почему ты решил, что она из Украины?
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14.02.2021 20:33 Відповісти
Все они повязаны круговой порукой - убийцы и воры. Горите все в аду.
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14.02.2021 16:47 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 3083
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14.02.2021 16:59 Відповісти
цветочки - фонарики,
то рабы,то- нарики,
вертухаи, мазурики,
то яд, то фанфурики,
лживая, пропитая -
параша немытая,
вечно обосратая,
жадно - вороватая
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14.02.2021 17:07 Відповісти
Пoют совковый гимн, переделанный гимнюком Никиткой Бесогоном, и требуют освобождения политзаключенных. У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 5268
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14.02.2021 17:07 Відповісти
ну многие новый гимн не знают, я вот то же всегда Советский пою, какая разница У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 2586
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14.02.2021 19:06 Відповісти
Для болотных дикарей - никакой. Вам лишь бы фюрер был здоров.
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14.02.2021 19:09 Відповісти
дак там меняй не меняй президента, политика останется прежней.
думаешь Путин, что один решает
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14.02.2021 21:44 Відповісти
Я не знаю шо такое "пут ин". Это новое средство от геммороя? Женское средство гигиены?
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14.02.2021 21:48 Відповісти
В стране, где каждый третий сексот, протест прямиком к диктатуре идет.
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14.02.2021 17:12 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 8325 У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 555
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14.02.2021 17:22 Відповісти
Ниочем, в Питере вышло 50 человек, в Москве около 150, да и то за счет активного зазывания прохожих встать в цепь.
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14.02.2021 17:26 Відповісти
Москали срвсем сдурели, аж 200 шт вышло, надо тихо, шоб нихто.не видел и не слышал, на пятнадцать минут и разбежались, а то потеряете вяличие, дебилы.
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14.02.2021 17:27 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 6376
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14.02.2021 17:34 Відповісти
Докатились. Уже борятся за право зажечь фонарик. Это же феерический **********. Там реально нужно стрелять и вешать, вешать и стрелять, чтобы изменить страну, а они фонарики зажигают, да розочками машут. Потом поедут все в гулаги, но с гордым чувством выполненного долга. Тьху, пилять, рабы.
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14.02.2021 17:51 Відповісти
Мацкали не ходят на Майдан птому что понят как падали дома на Каширке и улице Гурьянова У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 8635
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14.02.2021 17:51 Відповісти
Путин может спать спокойно.
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14.02.2021 17:55 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 3481
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14.02.2021 18:04 Відповісти
У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 6765 У російських містах відбулися акції проти політичних репресій, є затримання - Цензор.НЕТ 7875
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14.02.2021 18:05 Відповісти
Если сравнить Беслан и Норд Ост,то есть одна разница...,в Беслане мочили всех подряд,а Норд Осте был шанс выжить от Новичка...
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14.02.2021 17:55 Відповісти
Кто бы не правил на РАБссии в ближайшие 500 лет,ничего не изменится...
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14.02.2021 18:01 Відповісти
стабильность - это хорошо!
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14.02.2021 19:08 Відповісти
Козлонавтов своих на МКС почему не кормите, стабильно дикие? Почему они у проклятых "пиндосов" пожрать клянчат?
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14.02.2021 19:11 Відповісти
Там на МКС дружба и сотрудничество.

PS: С грузовым кораблём тех. проблемы были.
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14.02.2021 20:53 Відповісти
Просто ваши козлонавты первыми открыли новый сезон гуманитарки для страны-помойки. Чистят туалет на МКС за жрачку.
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14.02.2021 20:55 Відповісти
русский, твой фюрерок не подох еще?
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14.02.2021 22:23 Відповісти
Сильно! Впечатлен. Упасть, не встать. Вот это акции.
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14.02.2021 21:18 Відповісти
Зато не Майдан.
Им так долго внушали,что Майдан это великое зло,что они в это поверили.
Теперь пытаються свергнуть воровитую власть фонариками,прячась в подворотне,"цепью солидарности"с ленточками и прочей хореографией.
Повторяют опыт белорусов.
Лишь бы-не как в Украине.
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14.02.2021 22:16 Відповісти
Какой майдан? Гитлер бы ушел из-за майдана? Вы хоть понимаете, что Овощ бежал потому что был трусом и он не был никогда диктатором такого уровня? Нельзя скинуть майданом реального диктатора, он просто перестреляет всех. Только война, как с Каддафи.
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15.02.2021 13:22 Відповісти
И фонарики не помогли ? Так, москали... Какая у вас там очередная сакральная дата? О ! 23 февраля. Предлагаю креатив. 23.02. каждый, кто "против" - заходит в туалет и старается проперде..., пропукать лозунг "путин вор, мы здесь власть!". Тихо, чтоб соседи не слышали. Главное -записать эту "мелодию" на телефон и в этот же день выложить в сеть ! Результат гарантирован !
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14.02.2021 22:41 Відповісти
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТИ РАСЕЙСКИЕ ПРОТЕСТЫ? что вы мозги засираете всякой чушью... осветите лучше протесты против повышения цен на газ... хотя... наверное, скоро все и так сгорит...
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15.02.2021 07:14 Відповісти
 
 