Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі. ФОТО

З'явилося більше інформації про загиблих на Донбасі 14 лютого українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Капітан Олександр Володимирович Войтенко, 30.11.1974 р.н., уродженець Полтави

Солдат В'ячеслав Сергійович Олексієнко, 17.04.1987 р.н., уродженець міста Кременчук.

Старший солдат Дмитро Мироненко, 31.03.1994 р.н., уродженець Харкова.

За попередніми даними, близько 10:00 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.