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У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Дніпрі ввечері 14 лютого на Алеї героїв відбулася акція пам'яті українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве шість років тому, в лютому 2015 року. Захід провели з ініціативи громадськості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Учасники акції - громадські активісти, волонтери, колишні бійці - запалили лампадки в пам'ять про загиблих.

Тих, хто загинув в районі Дебальцево, згадали поіменно.

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За словами військового капелана Дмитра Поворотного, зачитали майже 300 імен, які значаться в Книзі пам’яті загиблих.

Священники Православної церкви України відслужили панахиду.

"Ми згадали поіменно полеглих, і ми будемо це робити. І хай Господь дає сили нести по життю достойно свій хрест, як несли ті, кого ми згадуємо, і довести до перемоги ту справу, яку вони розпочали", – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

На завершення учасники акції разом виконали гімн України.

У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році 01
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Герої не вмирають !!! Слава героям!!! Слава Україні !!!
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15.02.2021 01:57
+15
Подяка людям за пам'ять.
Шана полеглим Героям.
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15.02.2021 02:17
+3
Герої не вмирають!
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5396
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15.02.2021 08:50
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Герої не вмирають !!! Слава героям!!! Слава Україні !!!
показати весь коментар
15.02.2021 01:57 Відповісти
Подяка людям за пам'ять.
Шана полеглим Героям.
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15.02.2021 02:17 Відповісти
Іса пройшов дві війни проти расєї, а загинув боронячи Україну від кацапів...
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15.02.2021 08:15 Відповісти
Петя хоч приїхав на цю акцію пам`яті?
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15.02.2021 08:45 Відповісти
А ти?
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15.02.2021 08:49 Відповісти
Я в той час не був президентом України
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15.02.2021 08:54 Відповісти
Хто є сьогоднішнім президентом? І де він зараз є?
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15.02.2021 08:58 Відповісти
Кацапські окупанти.
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15.02.2021 09:02 Відповісти
А ми що, на когось напали?
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15.02.2021 09:19 Відповісти
Герої не вмирають!
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5396
показати весь коментар
15.02.2021 08:50 Відповісти
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5046
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15.02.2021 10:48 Відповісти
продолжаются гонения на каноническую Православную Церкву Украины (Епифания). По последним данным полиция отбирает храмы в пользу раскольников Русская православная церковь
показати весь коментар
15.02.2021 20:23 Відповісти
 
 