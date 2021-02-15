У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У Дніпрі ввечері 14 лютого на Алеї героїв відбулася акція пам'яті українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве шість років тому, в лютому 2015 року. Захід провели з ініціативи громадськості.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Учасники акції - громадські активісти, волонтери, колишні бійці - запалили лампадки в пам'ять про загиблих.
Тих, хто загинув в районі Дебальцево, згадали поіменно.
За словами військового капелана Дмитра Поворотного, зачитали майже 300 імен, які значаться в Книзі пам’яті загиблих.
Священники Православної церкви України відслужили панахиду.
"Ми згадали поіменно полеглих, і ми будемо це робити. І хай Господь дає сили нести по життю достойно свій хрест, як несли ті, кого ми згадуємо, і довести до перемоги ту справу, яку вони розпочали", – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.
На завершення учасники акції разом виконали гімн України.
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Шана полеглим Героям.