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Відновлено пошуки туриста, який зник у горах на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Відновлено пошуки туриста, який зник у горах на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

15 лютого о 6 ранку рятувальники відновили пошуки зниклого в районі гори Гемба на Закарпатті туриста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

Зазначається, що в пошуках задіяні 41 рятувальник та 9 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники нагадують, що вчора, 14 лютого, о 11:25 одна з груп рятувальників виявила в районі г. Магура-Жиде одного з туристів, які заблукали в районі г.Гемба. Стан його здоров'я - задовільний. Пошуки другого тривали.

"О 16:45, 14 лютого, для проведення пошуково-рятувальних робіт в Закарпатській області був задіяний вертоліт ЄС-225 "Супер пума"(55) ДСНС, який здійснив 10 обльотів в районі пошуку загубленого, проте через погіршення погодних умов (щільна хмарність, туман) вертоліт повернувся в Івано-Франківськ", - підкреслюється в повідомленні.

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"В результаті пошуку зниклого не знайдено. Пошуки тривають далі", - додали в ДСНС.

Відновлено пошуки туриста, який зник у горах на Закарпатті, - ДСНС 01
Відновлено пошуки туриста, який зник у горах на Закарпатті, - ДСНС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Лізуть непідготовлені в гори взимку, а потім з півсотні одного шукають. Зимові Карпати дуже небеспечні, це вже категорійний похід, а вони лізуть з айфоном та сірі помічницею: "Як пройти на гору?"
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15.02.2021 09:07 Відповісти
откуда ты знаешь что в данном случае неподготовленные люди? просто так ляпнул?
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15.02.2021 09:13 Відповісти
Бо підготовлені в таку ситуацію не потраплять
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15.02.2021 09:34 Відповісти
https://4sport.ua/articles?id=29415
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15.02.2021 11:07 Відповісти
хто розмовляе на российский зовсим ничого робыты у карпатах и авакову тэж - замэтэ
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15.02.2021 11:07 Відповісти
Якщо використовуєте вертоліт для пошуку, то купіть рятувальникам , що спостерігають з вертольоту, потужні біноклі. Бо інакше вони не побачать на фоні снігу чи лісу нічого. Дивлюся на фото екіпажу пошукового вертольоту і ніколи в руках рятувальників біноклів немає. А подивіться документальні фільми про війну коли екіпажі патрульних літаків над Атлантикою шукають підводні човни. У пілотів потужні біноклі.
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15.02.2021 11:15 Відповісти
Такої погоди і пертись в гори, самовбивці, блін, і рятувальникам нема спокою. Потрібно за розшук брати кошти і в немалій кількості, тоді пропаде тяга до гір ще й в таку погоду.
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15.02.2021 11:17 Відповісти
 
 