Екс- "заступнику міністра інформації" "ДНР" повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю посаду у 2014-2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час ексзаступника міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску. У Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

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Оперативники СБ України встановили у Києві місце проживання експосадовця так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.









