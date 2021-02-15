Екс- "заступнику міністра інформації" "ДНР" повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю посаду у 2014-2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.
Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час ексзаступника міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску. У Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.
Оперативники СБ України встановили у Києві місце проживання експосадовця так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.
За результатами слідчих дій зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
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В Горловке Донецкой области утром 15 февраля произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного").
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
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Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. ...
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Корнілов Володимир Володимирович
У 2006-2013 директор Української філії затулінського Інституту країн СНД.
У липні 2013 року пішов з посади директора УФ ІК СНД та виїхав з Києва. Очолив нову структуру - Центр євразійських досліджень.
У квітні 2018 року одержав паспорт "громадянина ДНР".
У вересні 2019 року одержав громадянство Російської Федерації.
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