УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4007 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України
3 515 13
окупація (5829) СБУ (10025) тероризм (2785)

Екс- "заступнику міністра інформації" "ДНР" повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, підозрюваний обіймав цю посаду у 2014-2016 роках. Він публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Співробітники спецслужби задокументували, що через деякий час ексзаступника міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску. У Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

Читайте також: Україна та ОАЕ спільно протидіятимуть терористичним загрозам, - Аваков

Оперативники СБ України встановили у Києві місце проживання експосадовця так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Екс- заступнику міністра інформації ДНР повідомлено про підозру, - СБУ 01
Екс- заступнику міністра інформації ДНР повідомлено про підозру, - СБУ 02
Екс- заступнику міністра інформації ДНР повідомлено про підозру, - СБУ 03
Екс- заступнику міністра інформації ДНР повідомлено про підозру, - СБУ 04
Екс- заступнику міністра інформації ДНР повідомлено про підозру, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 231
показати весь коментар
15.02.2021 09:56
+4
Толку от этого ... Вон Штепа тоже призывала, да и вообще с цветами встречала "наших" ребят! При этом в мэры города баллотировалась.
показати весь коментар
15.02.2021 09:50
+3
Дамой на расєю. Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 4269
показати весь коментар
15.02.2021 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Толку от этого ... Вон Штепа тоже призывала, да и вообще с цветами встречала "наших" ребят! При этом в мэры города баллотировалась.
показати весь коментар
15.02.2021 09:50 Відповісти
Знову ховають від нороду Украіни!!! Його куратори і так знають шо його заарештували ..але ми ткхж маємо на це право!!!
показати весь коментар
15.02.2021 09:52 Відповісти
Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 231
показати весь коментар
15.02.2021 09:56 Відповісти
Дамой на расєю. Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 4269
показати весь коментар
15.02.2021 09:56 Відповісти
подозрение )) Как то по тупому. Типа сомневаются,что работал на днр ? Типа двойник или брат -близнец ? )) А хвамилия случайность ? ))
показати весь коментар
15.02.2021 09:57 Відповісти
"В мірє животних":
В Горловке Донецкой области утром 15 февраля произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного").
показати весь коментар
15.02.2021 09:58 Відповісти
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. ...
.
..
показати весь коментар
15.02.2021 09:59 Відповісти
бєзнадьожно це "чудо" опиницця яким небуть діпутатом від "партії примирення"
показати весь коментар
15.02.2021 10:00 Відповісти
Нічого йому не буде. Наші продажні суди відпустять і ще вибачення попросять. Наша влада імпотентна в боротьбі з колоборантами, ВОРГАМИ УКРАЇНИ, терористами чим і спонукає їх подальшу роботу ПРОТИ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ вже відкрито. Приклад бондаренки, германи, Ківи, п'ята колона бло ЗАЖОПу...себе вольготно почувають. Зато патріотів, ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ оперативно пресують і саджають. Питання є?!
показати весь коментар
15.02.2021 10:08 Відповісти
???Екс- "заступнику міністра інформації" "ДНР" повідомлено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 3370

Корнілов Володимир Володимирович
У 2006-2013 директор Української філії затулінського Інституту країн СНД.
У липні 2013 року пішов з посади директора УФ ІК СНД та виїхав з Києва. Очолив нову структуру - Центр євразійських досліджень.
У квітні 2018 року одержав паспорт "громадянина ДНР".
У вересні 2019 року одержав громадянство Російської Федерації.
Внесений до списку сайту «Миротворець».
показати весь коментар
15.02.2021 10:37 Відповісти
К сожалению нет
показати весь коментар
16.02.2021 23:43 Відповісти
 
 