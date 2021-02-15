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Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав литовський волонтер Йонас Оман, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Донбасі ротація, нові частини виходять на лінію зіткнення, на фото 10-та окрема гірська бригада. Запит на один дизельний генератор, від 3 кВт год, ціна близько 500 євро. Ми погодилися допомогти", - розповів Оман і закликав усіх охочих допомогти в забезпеченні українських воїнів.

Також дивіться: На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням 01
Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням 02
Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням 03
Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням 04
Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Дякуємо друзі литовці що небайдужі до укр. проблем
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15.02.2021 10:13
+10
Дякуємо.
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15.02.2021 10:22
+7
Клоун (извините друзья но этого человека назвать по другому не могу, даже сейчас у руля он ничегошеньки хорошего не сделал для Украины, кроме как опозорил нас на весь мир наворовавши у нас уже кучу денег скажите сами кто он и я его не оскорбил загуглите слово КЛОУН а больше он ничего и не умеет слово в слово) не понимает вообще что ему на этом посту нужно делать. Полное несоответствие занимаемой должности. Уволить.
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15.02.2021 10:31
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Семь лет войны ! Какие волонтеры ? Ладно там прежние воры.А чем эти лучше тогда ? Где снабжение армии ? И опять эти устаревшие калаши от которых уже все отказались,кроме нас ....
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15.02.2021 10:11 Відповісти
Які "прежніє вори"?
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15.02.2021 10:21 Відповісти
Знаете ли...Я склонен доверять западным СМИ. А не местным.А по их информации,проблемы с реформами были как тогда.Так и сейчас. Тогда возникает вопрос - кто может им(реформам) противится ? Как не самим ворам. Разве не так ?
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15.02.2021 10:26 Відповісти
Я довіряю не ЗМІ, а фактам.
А факти засвідчують, що і "свинарчуки", і "паперові" бронежилети, і "наживаться на войне", все пропагандонське ге, яке журнашлюшки розносили, перед виборами, виявилось лише пропагандонським ге.
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15.02.2021 10:41 Відповісти
Ли Кван Ю работал намного быстрее и успешнее )) - Факт .
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15.02.2021 10:44 Відповісти
Ви були б не проти, аби вас розстріляли за брехливим доносом?
І навіщо вам житіє лі кван ю? Є ж совкові членін- сралін. У них, взагалі, десятки мільйонів таких "фактів".
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15.02.2021 11:02 Відповісти
Vot kalasi davno nado bylo meniat na nemckyje dopustim kotoryx oni prodajut bez problem.Kalasej problema jest posle vystrela otskakivajet avtomat i teriajes vremia na povtorni vystrel u nemeckix avtomatov ili amerikanskix takogo netu eto vazno.Tam reklama kalasej po pesku ili vode mozes brosat,no eto soldati tak ne delajet.
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15.02.2021 10:48 Відповісти
Приятно общаться с понимающим и думающим человеком. Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 5460
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15.02.2021 10:50 Відповісти
Что ты знаешь про немецкие автоматы? Говнище ещё то и скоро их заменят.
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15.02.2021 11:06 Відповісти
vot sprosite nasix soldat oni kak bi imeli i te i te avtomati.Oni v ruki nevazmut kalasov.Eto ne profesionalnoje oruzyje eto dlia liubitelia,tak govoriat profesionalnyje vojenyje.
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15.02.2021 11:12 Відповісти
Дякуємо друзі литовці що небайдужі до укр. проблем
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15.02.2021 10:13 Відповісти
Дякуємо.
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15.02.2021 10:22 Відповісти
Генератор лишним не бывает!
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15.02.2021 10:27 Відповісти
Клоун (извините друзья но этого человека назвать по другому не могу, даже сейчас у руля он ничегошеньки хорошего не сделал для Украины, кроме как опозорил нас на весь мир наворовавши у нас уже кучу денег скажите сами кто он и я его не оскорбил загуглите слово КЛОУН а больше он ничего и не умеет слово в слово) не понимает вообще что ему на этом посту нужно делать. Полное несоответствие занимаемой должности. Уволить.
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15.02.2021 10:31 Відповісти
Це все, щ потрібно знати про ставлення зеленої влад до українського війська. Ставлення колаборант - ось яке воно.
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15.02.2021 10:38 Відповісти
Платят литовцу на личную карточку в шведский банк и благодарят за помощь Украине. Нужно в учебнику по "разводу как котят" занести.
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15.02.2021 10:48 Відповісти
Kto platit?Litve i jest etot bank svedski sami glavni dlia vsex liudej.A platyt liudi pravilno litovsci ili s koncertov sobirajet on.Vsio dobrovolno
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15.02.2021 10:57 Відповісти
Paysera eto litovskaja kompanija vasemu svedeniju.
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15.02.2021 11:05 Відповісти
И что ты объяснил? Платят через литовскую компанию и шведский банк литовцу. И благодарят за благотворительность. А ты возьми и выложи скрин банковской выписки с этой карточки, приход-расход за последний месяц и без обрезаний. И все увидят сколько ты получил и сколько на себя любимого потратил. Сделаешь??? Уверен что никогда, и в Украине еще никто никогда этого не сделал, просто потому что воруете больше 80% пожертвований.
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15.02.2021 12:47 Відповісти
Priciom tut svedski bank u nas svedskije banki 70% imejet klientov oni davno zdes mozet 20 let,kazdi litovec imejet ciot etogo banka.Tut kontrol jest.On kak bi sam pokuapjet i otvozit na pariadovuju,on davno eto delajet s naciala vojni.Tut kak sobirajet dengi vsio legalno pokazyvajet skolko sobbral i potratil takze.
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15.02.2021 13:01 Відповісти
Svedski tut na kazdom uglu bank.Jest dva jest svedskije SEB i swed bank ciut ne kazdi grazdanin Litvi imejet ciot v etom banke
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15.02.2021 13:04 Відповісти
Stob poniatnej nasix mesnije banki dva jest oni imejet gde to 10% rinka,a glavni jest svedskije banki.Direktora etix svedskix jest litovci zdes Litve.
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15.02.2021 13:09 Відповісти
Ты не забалтывай, а банковскую выписку приход-расход выложи, покажи что ты не воруешь и тратишь пожертвования на благотворительность. Уверен, что основной расход у тебя на обналичку и на вискарь.
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15.02.2021 13:26 Відповісти
on dajiot otcioti kazdi raz dlia vsex .Vot s Avdejevki on ne davno.Uze sobral i na generatorЛитовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 8077
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15.02.2021 19:26 Відповісти
Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 9971
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15.02.2021 19:31 Відповісти
Vot takoje dajiot takze.Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 5078
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15.02.2021 20:04 Відповісти
А банковскую распечатку показать сцышь, ибо там расписаны твои личные расходы и обнал пожертвований. Вот и все твое лживое и вороватое "волонтерство". Кстати, почти уверен, что генератор вы купили, показали и потом продали.
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16.02.2021 09:58 Відповісти
ти БОТ феро!
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15.02.2021 11:26 Відповісти
дякую побратимам з Литви за допомогу едельвейсам Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 9692
як волонтер можу оцінити їх працю...а тим довбодятлам які рахують що підкласти плече не треба...
то лушпиння...
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15.02.2021 11:23 Відповісти
славні едельвейси Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 2550
https://youtu.be/lDN76h4-HRM
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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15.02.2021 11:28 Відповісти
Таваріщ Путєн вряд-лі разрєшіт
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15.02.2021 12:16 Відповісти
..ну не знаю.. говнокомандувачу слетать с тёлкой на день Валентина в ОАЭ бюджета, хватило.. стопудово - это Порох тырит всё, чего не хватает армии Украины..
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15.02.2021 15:10 Відповісти
Нііі! Це вже занадто!!! Я не знаю хто зараз перебуває на контракті, але такі речі як генератор просити від волонтерів це вже занадто!!!! Звичайно прецедент створенно!
Юсупова створила своїм проханням!!!
Завтра що буде?? Просимо підтримати вогнем? Просимо здійснити розвідку??
Шановні Волонтери! Допомога Ваша неоцінена!!! Але також не потрібно йти на всі забаганки!
Нема генератора-- є свічки! А нема свічок є мобільні!
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15.02.2021 16:25 Відповісти
 
 