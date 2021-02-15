СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили координовану з РФ міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Двом фігурантам слідчі органів безпеки повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Так мешканця Тернопільської області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовцями органів державної влади та правоохоронних структур.

На Сумщині кіберфахівці СБ України припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював в Інтернет деструктивний контент щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.

Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни меж державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

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У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили жителя Нікополя, який публічно закликав через інтернет до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Вирішується питання про повідомлення агітатору про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.



Фото: сайт СБУ