СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями. ФОТОрепортаж
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили координовану з РФ міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
Двом фігурантам слідчі органів безпеки повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Так мешканця Тернопільської області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовцями органів державної влади та правоохоронних структур.
На Сумщині кіберфахівці СБ України припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював в Інтернет деструктивний контент щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.
Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни меж державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для деструктивного інформаційно-психологічного впливу.
Матеріали кримінального провадження направлено до суду.
У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили жителя Нікополя, який публічно закликав через інтернет до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Вирішується питання про повідомлення агітатору про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.
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потому что, за семь лет - никем не добиты !
- Нет,- ответило стекло,- ты, по-прежнему, *****.
А поки що бачу правопохоронців
адвокат Болтик. Он проавцирует всех учить свои права и препятствовать беспределу со стороны полицейских! А еще он призывает к поездке в Киев на Банковую. Что бы люди выступили против диктаторского закона 2695, который всех украинцев делает рабами и полицейским дает неограниченные права. Даже россияне до принятия такого закона не догадалась. Кстати, разработали этот закон СЛУГИ НАРОДА.
силовики молодцы, наконец то перестали жевать сопли и начали бить на упреждение
Не крайна, а молода дивчина, Со стричкою в длинной косе.
На жаль, я поки не знаю, Красивий твий на слух язык,
Но всё же искренне признаю, Что с детства я кнему проник.
Нет, я не вырос в Украине, И я не бачил Киев, Львов,
Но я клянуся, что отныне, К врагам твоим буду суров!
На то есть веские причины! Тебя любить я стал не зря.
Хоть сеют ненависть вражины, С душой убийцы упыря!
Как звери хищные вцепились, В тебя как в лань что во степи,
И раны жгучие открылись, Но ты родная потерпи.
Твои сыны отважны-хлопцы, Тебя в обиду не дадут!
И им помогут даже горцы, На помощь все к тебе придут.
Я родом сам из Дагестана. Страна поэтов, мастеров,
Но нынче в теле твоей рана, Из-за войны, и злых воров!
И зная это я не стану, Молчать когда земля твоя горит
Привыкший к миру и корану, Теперь душа с тобой болит.
Прошу всевышнего Аллаха, Тебя избавить от врагов,
И строки скромные Вайнаха, Заставят думать дураков.
А ты воспрянешь Украина! Вернешь домой с войны сынов!
А тот кто пал, така судьбина, Они достойны лучших слов!
киздешь!
Когда мы прочтем что кого-то посадили???
Вон целая партия ЖОПаж и 73% приСлуг
работают на )(уйла и что??