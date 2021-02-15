УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4007 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
4 106 22
інтернет (657) СБУ (10025) кібербезпека (653)

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили координовану з РФ міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які в соцмережах закликали до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Двом фігурантам слідчі органів безпеки повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Так мешканця Тернопільської області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовцями органів державної влади та правоохоронних структур.

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями 01

На Сумщині кіберфахівці СБ України припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював в Інтернет деструктивний контент щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.

Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями 02

За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни меж державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році СБУ нейтралізувала 600 кібератак і викрила 20 хакерських угруповань, розпочато 496 кримінальних проваджень

У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили жителя Нікополя, який публічно закликав через інтернет до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави. Вирішується питання про повідомлення агітатору про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
повірю у правоохоронців тоді, коли вони почнуть пакувати таку наволоч, як ківа, новинський, рабінович і та ін. українофобів.
А поки що бачу правопохоронців
показати весь коментар
15.02.2021 11:25
+6
Я против рахи. Но тут еще нужно смотреть,что и кто о чем говорит. И можно ли доверять вообще этим правоохранителям. Какие же он ПРАВООхранители,если медведчуки,ахметовы ,фирташи с каламойскими гадят нам на голову,а они не правоохраняют нас.Это неправильно. На таких не распространяется понятия порядочности. Все запутанно и мутно.В таких случаях Бог устраивал потоп или мор,чтобы очиститься.И если мы сами не сделаем это,то кто сделает за нас ?
показати весь коментар
15.02.2021 11:14
+4
Такое ощущение, что координируемых из РФ интернет-агитаторов больше, чем больных коронавирусом. СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями - Цензор.НЕТ 5003
показати весь коментар
15.02.2021 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так, вроде, давно уже?)) или это других?
показати весь коментар
15.02.2021 11:11 Відповісти
Такое ощущение, что координируемых из РФ интернет-агитаторов больше, чем больных коронавирусом. СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями - Цензор.НЕТ 5003
показати весь коментар
15.02.2021 11:12 Відповісти
Я против рахи. Но тут еще нужно смотреть,что и кто о чем говорит. И можно ли доверять вообще этим правоохранителям. Какие же он ПРАВООхранители,если медведчуки,ахметовы ,фирташи с каламойскими гадят нам на голову,а они не правоохраняют нас.Это неправильно. На таких не распространяется понятия порядочности. Все запутанно и мутно.В таких случаях Бог устраивал потоп или мор,чтобы очиститься.И если мы сами не сделаем это,то кто сделает за нас ?
показати весь коментар
15.02.2021 11:14 Відповісти
Какого хрена ты смешал в одну кучу Авакова и его бандформирование с героями майдана?
показати весь коментар
15.02.2021 11:20 Відповісти
Мусора уже люди?
показати весь коментар
15.02.2021 11:25 Відповісти
кремлёвские змеи - стали очень ядовиты,

потому что, за семь лет - никем не добиты !
показати весь коментар
15.02.2021 11:18 Відповісти
-Я ль на свете всех сильнее, всех умнее и хитрее?
- Нет,- ответило стекло,- ты, по-прежнему, *****.
показати весь коментар
15.02.2021 11:19 Відповісти
Это какие правоохранители,те которыми командуют рюгзаковый махинатор и поздравляльщик цуркисов,может их самих пора арестовывать?
показати весь коментар
15.02.2021 11:21 Відповісти
Молодцы!!!! Тут работы море!!!!!! Особенно бывшие силовики которым за 50!!!! Депутаты итд!!!! Заходишь в фейсук к ним на страничку - волосы дыбом!!!! Сепары!!!! И их так много!!!
показати весь коментар
15.02.2021 11:25 Відповісти
повірю у правоохоронців тоді, коли вони почнуть пакувати таку наволоч, як ківа, новинський, рабінович і та ін. українофобів.
А поки що бачу правопохоронців
показати весь коментар
15.02.2021 11:25 Відповісти
Вот еще один клиент для СБУ:
адвокат Болтик. Он проавцирует всех учить свои права и препятствовать беспределу со стороны полицейских! А еще он призывает к поездке в Киев на Банковую. Что бы люди выступили против диктаторского закона 2695, который всех украинцев делает рабами и полицейским дает неограниченные права. Даже россияне до принятия такого закона не догадалась. Кстати, разработали этот закон СЛУГИ НАРОДА.
показати весь коментар
15.02.2021 11:28 Відповісти
хто то обещался что мол если власти будут вести себя плохо то они эту власть снесут ? единственное что они могут снести теперь это "личинку", тк снесунов просто обвинят в сотрудничестве с рф и отправят в места не столь отдаленные

силовики молодцы, наконец то перестали жевать сопли и начали бить на упреждение
показати весь коментар
15.02.2021 11:32 Відповісти
СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями - Цензор.НЕТ 5813
показати весь коментар
15.02.2021 11:42 Відповісти
Ты так прекрасна Украина! Как будто ты в своей красе,

Не крайна, а молода дивчина, Со стричкою в длинной косе.

На жаль, я поки не знаю, Красивий твий на слух язык,

Но всё же искренне признаю, Что с детства я кнему проник.

Нет, я не вырос в Украине, И я не бачил Киев, Львов,

Но я клянуся, что отныне, К врагам твоим буду суров!

На то есть веские причины! Тебя любить я стал не зря.

Хоть сеют ненависть вражины, С душой убийцы упыря!

Как звери хищные вцепились, В тебя как в лань что во степи,

И раны жгучие открылись, Но ты родная потерпи.

Твои сыны отважны-хлопцы, Тебя в обиду не дадут!

И им помогут даже горцы, На помощь все к тебе придут.

Я родом сам из Дагестана. Страна поэтов, мастеров,

Но нынче в теле твоей рана, Из-за войны, и злых воров!

И зная это я не стану, Молчать когда земля твоя горит

Привыкший к миру и корану, Теперь душа с тобой болит.

Прошу всевышнего Аллаха, Тебя избавить от врагов,

И строки скромные Вайнаха, Заставят думать дураков.

А ты воспрянешь Украина! Вернешь домой с войны сынов!

А тот кто пал, така судьбина, Они достойны лучших слов!
показати весь коментар
15.02.2021 12:04 Відповісти
разоблачил...
киздешь!
Когда мы прочтем что кого-то посадили???
Вон целая партия ЖОПаж и 73% приСлуг
работают на )(уйла и что??
показати весь коментар
15.02.2021 12:15 Відповісти
Что их разоблачать! Они все зарегистрированы на 5 мин-высраться и пропасть.Ни друзей ,ни истории-тут на цензоре таких 70% .Просто надо с ними работать через УК и сразу интернет станет чище
показати весь коментар
15.02.2021 13:09 Відповісти
 
 