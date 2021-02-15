Вмираючи, врятувала чотири життя. Драматичний день у трансплантології, - подробиці унікальної операції з пересадки органів від одного донора відразу декільком пацієнтам у Львові. ФОТОрепортаж

10 лютого лікарі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова пересадили серце, печінку і дві нирки від посмертного донора. Таким чином медики врятували 4 людей.

На даний момент журналістам вдалося дізнатися подробиці цієї унікальної операції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reporters.

Чоловік погодився на посмертну трансплантацію органів матері, тому що колись сам мав потребу в чужому серці.

"10 лютого 2021 року - найдраматичніший день в українській трансплантології", - зазначає тележурналістка і засновниця Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.



6 лютого в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги у Львові привозять 45-річну жінку. Розрив аневризми, крововилив у мозок. Лікарі намагаються "полагодити" судину, але відривається тромб і знову розривається. Набряк мозку. Ще одна операція та усвідомлення: шанси вижити дорівнюють нулю. 9 лютого консиліум лікарів констатує смерть головного мозку. Після непростої розмови чоловік і мама дають згоду на посмертне донорство. Згодні з цим рішенням також вагітна дочка і 17-річний син. Сім'я знає, що значить чекати донорський орган. Молодший син донорки народився з множинними вадами серця, і лікарі всерйоз готували їх до того, що без трансплантації дитині не жити. Але, на щастя, кілька операцій відновили власне серце хлопчика.



10 лютого. 5:30 Уздовж коридору шикуються лікарі й медсестри. Приходять усі, хто почув, що цим коридором в операційну зараз провезуть ту, яка вмираючи, врятує чотири життя.

5:45 У цей час у палаті на четвертому поверсі чути удари серця. На моніторі - втричі збільшений орган, на ліжку - розгублений хлопець. Хоч він і каже: "Не боюся". Це Василь із Львівщини, позавчора йому виповнилося 22. Із народження він живе з хворим серцем, але дізнався про це тільки три роки тому, коли перехворів грипом з ускладненнями. Донорський орган - це єдине, що врятує йому життя.

6:30 Операційна. Перш ніж зробити перший розріз Борис Тодуров, лікар, який проводить операцію, традиційно говорить: "Давайте вшануємо людину, яка, вмираючи, віддає свої органи для того, щоб врятувати інших".

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Перший розріз, розтин грудної клітини, і по черзі серце, печінка і нирки лягають у трансплантаційні бокси. Кожен у свій окремий. Їх повинні пересаджувати паралельно.









7.50. В операційну забрали серце. Там усі повинні діяти вкрай швидко, тому що поза межами людського тіла воно може "жити" тільки 4 години. Цього часу має вистачити, щоб серце забилося в грудях Василя. Якщо не встигнуть - орган безповоротно пошкодиться і вже не зможе працювати.

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10:00. У крайній операційної на 4 поверсі трансплантологи пришивають нирку. Пацієнтка - жінка, Оксана зі Львова, їй 36. Нирки відмовили сім місяців тому, відтоді жила на діалізі.

10:25. Анестезіологи вводять наркоз 34-річному Ярославу. Останні 25 років він має ниркову недостатність. Але, крім неї, має і радість - дружину і двох дочок: старшій 1,7 років, молодшій - сім місяців. На лист очікування органу він став трохи більше місяця тому.

12:00. Відбувається диво. Раніше одна з пацієнток, яку готували до пересадки донорської печінки, раптово від неї відмовилася. Вийнята з організму печінка "живе" о 12:00. Тому після відмови однієї пацієнтки лікарі повинні були швидко знайти і підготувати іншу людину, яка потребує такої операції. І знайшли просто тут - в лікарні! Галині 48, вона зі Львівщини. Три роки вона має уражену цирозом печінку і висновок лікарів: врятує тільки пересадка органу. Однак у чергу в Центр трансплантації жінка не ставала. Місяць тому Галині різко стало погано - відкрилася шлункова кровотеча. Із таким діагнозом жінка вона була госпіталізована у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.

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Сорок хвилин - стільки часу Галині знадобилося на те, щоб погодитися на операцію. Після обстеження її дані внесли в Єдину державну систему трансплантації і та підтвердила: орган для неї.