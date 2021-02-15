Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Економіка
У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у місті Дубаї Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони, Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час розмови сторони окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.
"Окрема увага була приділена питанням боротьби з наслідками поширення коронавірусної інфекції та впливу карантинних заходів на економіки країн. Глава Української держави наголосив, що підвищена увага керівництва України та ОАЕ до пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці свідчить про існування політичної волі й надалі розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та еміратського народів", - сказано в повідомленні.
Наголошують, що співрозмовник зазначив, що "ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри і взаємоповаги".
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Но наверное имеет смысл обсуждать этот вопрос не премьером а с шейхом.
Правда, сильно сомневаюсь что на фоне выезда миссии МВФ, Украина будет выглядеть привлекательно для инвесторов.
Мне кажется, это уже перебор - лишать последней копейки "бедный" народ ОАЭ.....
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8
Можно призывать,можно хером по клавишам стучать - зеленая комарилья криворагульного ворья и барыг грабящих свой народ - денег не дадут. Тем более шейхи,которым в их странах принадлежит ВСЕ!
Земляк дал свою машину и на ней ездил не нарушая правил....