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Зеленський (17428) ОАЕ (136) інфраструктура (248)

Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні. ФОТО

У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у місті Дубаї Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони, Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час розмови сторони окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.

"Окрема увага була приділена питанням боротьби з наслідками поширення коронавірусної інфекції та впливу карантинних заходів на економіки країн. Глава Української держави наголосив, що підвищена увага керівництва України та ОАЕ до пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці свідчить про існування політичної волі й надалі розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та еміратського народів", - сказано в повідомленні.

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Зеленський закликав премєра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні 01

Наголошують, що співрозмовник зазначив, що "ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри і взаємоповаги".
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Топ коментарі
+11
Зеля, ты предыдущих "инвесторов" уже разместил?
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3672
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15.02.2021 13:26
+7
Це у дороги? 🤣🤣🤣Зєлєнскій вважає саудитів зебілам? 😊
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15.02.2021 13:14
+7
Призывать к инвестициям можно бизнес...ну ни как не премьера... тупость осла не имеет границ...
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15.02.2021 13:14
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Це у дороги? 🤣🤣🤣Зєлєнскій вважає саудитів зебілам? 😊
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15.02.2021 13:14 Відповісти
а саудиты причём, если оно в Эмиратах?
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15.02.2021 13:23 Відповісти
Ні, певно вдалося одну й ту же Мотор-Січ продати вдруге.
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15.02.2021 13:31 Відповісти
Бла-бла-бла, ***.
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15.02.2021 13:14 Відповісти
Призывать к инвестициям можно бизнес...ну ни как не премьера... тупость осла не имеет границ...
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15.02.2021 13:14 Відповісти
Ну в государстве с абсолютной монархией, в принципе можно.
Но наверное имеет смысл обсуждать этот вопрос не премьером а с шейхом.
Правда, сильно сомневаюсь что на фоне выезда миссии МВФ, Украина будет выглядеть привлекательно для инвесторов.
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15.02.2021 16:27 Відповісти
А "няню" уже подобрали?... Зеленский призвал премьера ОАЭ инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине - Цензор.НЕТ 8016
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15.02.2021 13:15 Відповісти
Так. Там няня універсальна, багатоголова. У оснвної голови - борода. 😊
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15.02.2021 13:17 Відповісти
Сейчас побегут! Вокруг них столько попрошаек, которые более стабильны, а арабы и там не инвестируют. Это Индия , Пакистан, Банеглодеж, Индонезия.
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15.02.2021 13:16 Відповісти
Клован прокукарекал-а там хоть не рассветай.
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15.02.2021 13:17 Відповісти
Хотим на будущее посоветовать выпускнику криворожской бурсы проверять значение непонятных слов в словаре. Меморандум в международных либо экономических отношениях - это объяснительная записка к чему то прилагаемая, в которой излагается суть дела. Она подписывается одной стороной ... (с)
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15.02.2021 13:20 Відповісти
Оно безграмотное до одури, у него в слове х#й - 5 ошибок, притом как в устной так и письменной форме. Пользоваться словарём - невыполнимая миссия))
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15.02.2021 14:11 Відповісти
Быть безграмотным это одно (я сам такой грамотей что в слове из 3-х букв делаю 4 ошибки - Еще --ИСЧЕ)- но быть таким отбытым наглухо дебилом это другое...хотя не такой он уже и дурачек - он знает что он делает и зачем и кто его кураторы по уничтожению Украины...
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15.02.2021 14:49 Відповісти
пАкататься))
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15.02.2021 14:12 Відповісти
С Омана и Давоса инвестиции идут нескончаемым потоком!
Мне кажется, это уже перебор - лишать последней копейки "бедный" народ ОАЭ.....
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15.02.2021 13:23 Відповісти
Для Зеленского и его Мендель: арабские шайхи в целом и Эмир Эмирата Дубаи - Шейх Аль Мактум рассматривают вас ради интереса, исключительно через микроскоп с целью понять феномен как придворный шут и шоумен смог стать Президентом страны.
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15.02.2021 13:23 Відповісти
Продать всё ещё в Украине не проданное цель гражданина Израиля Коломойского. Ранее Зеленский призвал оманских бизнесменов принять участие в проведении большой приватизации в Украине.
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15.02.2021 13:24 Відповісти
Этот?
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2152
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15.02.2021 13:25 Відповісти
Навіть не знаю. Наш уряд значно заборгував "зеленій" енергетиці. З китайськими інвесторами "Мотор Січ" якісь мутки. МВФ кинули в черговий раз. Як ці Емірати ще ведуться. Питання в тому, що ми даємо нереалістичні обіцянки. Коли наші політики локшину нам на вуха розвішують, то одне. Коли міжнародній спільноті під держгарантії, то інше. Ті ж самі "зелені" інвестори вже подають позови до держави Україна, і вони виграють. Нащо було їм прописувати кВт електрики за 15 євроцентів (5 грн), ще з умовами стовідсоткової купівлі.
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15.02.2021 13:26 Відповісти
Зеля, ты предыдущих "инвесторов" уже разместил?
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3672
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15.02.2021 13:26 Відповісти
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2571 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2571 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2571
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15.02.2021 14:38 Відповісти
Вот только не надо просерать оставшееся .
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15.02.2021 13:29 Відповісти
Кажуть, що в ОАЕ випав сніг і зникла нафта. Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 5050
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15.02.2021 13:29 Відповісти
Ворью денег не дадут!
Можно призывать,можно хером по клавишам стучать - зеленая комарилья криворагульного ворья и барыг грабящих свой народ - денег не дадут. Тем более шейхи,которым в их странах принадлежит ВСЕ!
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15.02.2021 13:31 Відповісти
хто б вавасіку криворогому мізків інвестував?
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15.02.2021 13:31 Відповісти
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 4662
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15.02.2021 13:32 Відповісти
Ну надо же, как-то свои покатушки объяснить свои избирателям.
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15.02.2021 14:17 Відповісти
Год назад был в ОАЭ (Дубай): на наши права машину не дали - Украины нет в списке признанных водительских прав !!!
Земляк дал свою машину и на ней ездил не нарушая правил....
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15.02.2021 14:23 Відповісти
ОАЕ вже знають, що МВФ обкакався? Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 6739
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15.02.2021 13:34 Відповісти
Га-га-га ! Після того,як українці зауважили,що Зєля підписує вже підписані за часів Кучми і Ющенка договори з другорядними персонажами,консульство вмовило шейха Дубаї про фотосесію з недомірком !
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 1614
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15.02.2021 13:35 Відповісти
Правитель и глава государства ОАЭ шейх Халифа Ибн -Зайд не счёл нужным встретиться с равным себе по рангу, но назойливым, неумным и жалким евреем. Шейх встречается только с евреями умными и влиятельными. Превзмогая отвращение был вынужден согласиться на встречу шейх эмирата Дубай. Это как губернатор штата или глава облгосадминистрации.
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15.02.2021 13:44 Відповісти
эй, бедуины! инвестиционную няню будете? ...
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15.02.2021 14:06 Відповісти
Абдурахман вараний стоїть
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15.02.2021 14:23 Відповісти
сауди дибілам гроші не даватимуть - це і коню зрозуміло - тільки не ЗЕ-білам))))
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15.02.2021 14:35 Відповісти
Ще з поїздки в Оман не знаєм як від інвесторів відбитися...
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15.02.2021 14:37 Відповісти
 
 