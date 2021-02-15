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Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе парку Муромець, у Деснянському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

"Після прибуття рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв.м. На момент прибуття співробітників ДСНС всередині приміщення нікого не було. Пожежні відразу приступили до ліквідації загоряння", - наголошують у повідомленні.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 - ліквідовано. На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.

Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 01
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 02
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 03
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 04
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС 05

Причина загоряння встановлюється. Жертв і постраждалих немає.
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Топ коментарі
+2
Ты про что?
Илья Муромец похоронен в Киеве
В вашем селе не знали?
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15.02.2021 14:10
+1
кацапы и слово "Русь" норовят присвоить, так что - на этом основании отказаться от собственной истории?
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15.02.2021 13:37
+1
Кацап це не національність, це состояніє організма вцілому.
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15.02.2021 13:58
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Кохвій був занадто гарячим, ось і загорілось.
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15.02.2021 13:30 Відповісти
- Пожарные! Пожарьте нам мяса!
- Мы не жарим. Мы тушим.
- Ну потушите...
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15.02.2021 13:31 Відповісти
Декомунізація вроді вже пройшла. Цікаво коли буде декацапілізація? Може менше таких завєдєній горітиме коли їх не кацапськими персонажами будуть називати...
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15.02.2021 13:32 Відповісти
кацапы и слово "Русь" норовят присвоить, так что - на этом основании отказаться от собственной истории?
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15.02.2021 13:37 Відповісти
Кацап це не національність, це состояніє організма вцілому.
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15.02.2021 13:58 Відповісти
На самом деле кацапы - это уникальный вид организмов, единственный, который размножается ректально.
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15.02.2021 13:59 Відповісти
Ты про что?
Илья Муромец похоронен в Киеве
В вашем селе не знали?
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15.02.2021 14:10 Відповісти
Як в Україну попав? Не поділишся?
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15.02.2021 14:41 Відповісти
Чи ти корєнной українець? Мову вичив чи папа з мамою лише киргизької та кацапської навчили?
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7196
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15.02.2021 14:43 Відповісти
Кафе там легально вообще работало?
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15.02.2021 13:56 Відповісти
Ты из налоговой?
С какой целью интересуешься?
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15.02.2021 14:07 Відповісти
кафе не работало. чаны работали и домики.
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15.02.2021 13:58 Відповісти
 
 