Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

15 лютого об 11:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі кафе парку Муромець, у Деснянському районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

"Після прибуття рятувальників було встановлено, що горить 1-поверхова будівля громадського харчування. Сталося загоряння на площі 100 кв.м. На момент прибуття співробітників ДСНС всередині приміщення нікого не було. Пожежні відразу приступили до ліквідації загоряння", - наголошують у повідомленні.

О 12:24 пожежу було локалізовано, а о 12:45 - ліквідовано. На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.











Причина загоряння встановлюється. Жертв і постраждалих немає.