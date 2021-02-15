Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Поліцейські Києва в даний час проводять спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі учасники незаконних угод. Оперативники і бійці спецпідрозділів поліції Києва отримали інформацію про причетність групи осіб до збуту наркотичних речовин на території столиці. Зараз проводиться спеціальна поліцейська операція із затримання учасників злочинного угруповання", - наголосили в Нацполіції.
При цьому зазначили, що деталі спецоперації будуть оприлюднені пізніше.
Топ коментарі
+38 Владимир Иванец
показати весь коментар15.02.2021 14:47
+9 Вла
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+7 Ліщук Андрій
показати весь коментар15.02.2021 15:10
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пошли на опережение, но, как обычно воз ВЗ и ныне там...
подвел, короче
Евреи или болгары?