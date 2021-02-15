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Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Києва в даний час проводять спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Зараз тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі учасники незаконних угод. Оперативники і бійці спецпідрозділів поліції Києва отримали інформацію про причетність групи осіб до збуту наркотичних речовин на території столиці. Зараз проводиться спеціальна поліцейська операція із затримання учасників злочинного угруповання", - наголосили в Нацполіції.

При цьому зазначили, що деталі спецоперації будуть оприлюднені пізніше.

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Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція 01
Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція 02
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Топ коментарі
+38
Этническая группировка, спецоперация... Говорите как есть, гоняем палками цыган по вокзалу, бо оборзели и дань платить отказываются.
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15.02.2021 14:47
+9
свтнособако, марш за порєбрік!
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15.02.2021 14:47
+7
Ні та група сидить в ВР кабміні і керує банками.
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15.02.2021 15:10
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свтнособако, марш за порєбрік!
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15.02.2021 14:47 Відповісти
Ага, мову не выучили, теперь получайте.
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15.02.2021 14:46 Відповісти
Этническая группировка, спецоперация... Говорите как есть, гоняем палками цыган по вокзалу, бо оборзели и дань платить отказываются.
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15.02.2021 14:47 Відповісти
поверили, что опросу президента на предмет каннабиса, как панацеи дадут ход...
пошли на опережение, но, как обычно воз ВЗ и ныне там...
подвел, короче
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15.02.2021 14:55 Відповісти
Скоро Вованчик из Эмиратов возвращается, они ему подарок готовят))
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15.02.2021 14:58 Відповісти
😀😀😀
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15.02.2021 15:06 Відповісти
чеченцы?
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15.02.2021 14:47 Відповісти
Наркота - це тема так званих ромів.
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15.02.2021 14:53 Відповісти
не тільки, у нас вірмени потіснили циган в цій нелегкій справі... Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8415
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15.02.2021 14:58 Відповісти
можно здогадатися до якого саме етносу належать ці наркобаргі..
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15.02.2021 14:48 Відповісти
а шо за этнос? Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3569
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15.02.2021 14:48 Відповісти
Любой, кто ментам долю не занёс.
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15.02.2021 14:55 Відповісти
Цыгане или кавказцы. А может датчане или австрийцы?
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15.02.2021 14:52 Відповісти
не, то еврейска этническа группировка
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15.02.2021 14:57 Відповісти
Ні та група сидить в ВР кабміні і керує банками.
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15.02.2021 15:10 Відповісти
Нееее, ЗЕбанько своих в обиду не даст, не кошерно это. Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835 Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835 Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835
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15.02.2021 15:12 Відповісти
Да калированые датцыгане.
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15.02.2021 16:02 Відповісти
менты конкурентов торбят... Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5937
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15.02.2021 14:54 Відповісти
опять Бельгийцы шЫркой банкуют?)))
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15.02.2021 15:06 Відповісти
У нас і так 73 % вумні , скоро людину адекватну не зустрінеш .
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15.02.2021 15:15 Відповісти
Д-р Алоизович разработал методику лечения данного заболевания!!!
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15.02.2021 15:21 Відповісти
армяне?
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15.02.2021 15:24 Відповісти
Мабудь торгували не на державній мові.
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15.02.2021 15:30 Відповісти
Чи маску на носа не вдягнув.
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15.02.2021 15:59 Відповісти
Наркогруппировка против наркогруппировки !
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15.02.2021 16:10 Відповісти
этнической группировки наркоторговцев
Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2890
Евреи или болгары?
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15.02.2021 16:17 Відповісти
"Граждане цыгане", вчить мову та обслуговуйте клієнтів державною. Бачите до чого приводять скарги.
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15.02.2021 16:30 Відповісти
А ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ДЕРЖАТ ТАКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ !!!???
Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2728
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15.02.2021 16:32 Відповісти
то є мадяри з лантухами C9H13N
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15.02.2021 17:18 Відповісти
 
 