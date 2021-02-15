Із загиблим на Донбасі воїном 28-й ОМБр Владиславом Лященком попрощалися в Кілії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 лютого, у місті Кілія Одеської області відбулася церемонія прощання з Владиславом Павловичем Лященком, 1996 року народження, мешканцем міста Кілія, солдатом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 11 лютого близько 20.45 в районі села Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, що зазнав під час обстрілу наших позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецького зброї.

Про це йдеться на офіційному сайті Кілійської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 лютого на 25-му році життя пішов у вічність військовослужбовець за контрактом ООС (АТО). Він загинув внаслідок ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункті від обстрілу проросійськими бойовиками. А сьогодні бійця з почестями поховали. Розділити біль втрати з рідними покійного та провести в останню земну дорогу захисника України прийшли близькі, знайомі, друзі, військовослужбовці, керівники району та громадськість міста.

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"Сьогодні місто Кілія у жалобі. Сьогодні Кілійщина оплакує свого земляка. На війні загинув наш боєць, наш захисник, наш герой! На війні, яка забирає життя наших дітей: синів, чоловіків. Ніякими словами не вгамувати біль цих втрат! Ми схиляємо голови в жалобі за героєм, який віддав своє життя за мир і незалежність України, за мир у кожному нашому домі. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя", - зазначається в повідомленні.























