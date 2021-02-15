Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського. ФОТО

Найбільший у світі хмарочос - Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї - засвітився кольорами українського прапора.

"Україна+ОАЕ = дружба", - зазначив на своїй сторінці у Фейсбук президент України Володимир Зеленський.

При цьому він оприлюднив фото, на якому зображена Вежа Халіфа, яка світиться жовто-блакитними кольорами.

"Під час від'їзду президента Володимира Зеленського засвітилася Вежа Халіфа кольорами українського прапора", - зазначила прессекретар президента Юлія Мендель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19, - ОП