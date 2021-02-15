УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
29 190 96
Дубай (35) Зеленський (17428) ОАЕ (136)

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Найбільший у світі хмарочос - Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї - засвітився кольорами українського прапора.

"Україна+ОАЕ = дружба", - зазначив на своїй сторінці у Фейсбук президент України Володимир Зеленський.

При цьому він оприлюднив фото, на якому зображена Вежа Халіфа, яка світиться жовто-блакитними кольорами.

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час відїзду Зеленського 01

"Під час від'їзду президента Володимира Зеленського засвітилася Вежа Халіфа кольорами українського прапора", - зазначила прессекретар президента Юлія Мендель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19, - ОП
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
Радуются, что вислюк апокалипсиса свалил.
показати весь коментар
15.02.2021 17:49
+31
зато Ленка запомнит этот валентинчик на всю жизнь !!!
показати весь коментар
15.02.2021 18:04
+30
кино для приезжих. Интересно, во сколько это обошлось нашему бюджету?
показати весь коментар
15.02.2021 17:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кино для приезжих. Интересно, во сколько это обошлось нашему бюджету?
показати весь коментар
15.02.2021 17:49 Відповісти
не стоит мелочится на такие пустяки .... ))))))))
показати весь коментар
15.02.2021 17:53 Відповісти
зато Ленка запомнит этот валентинчик на всю жизнь !!!
показати весь коментар
15.02.2021 18:04 Відповісти
ЗеЛенкой расплатился ?..
показати весь коментар
15.02.2021 18:08 Відповісти
и новые трусы...
показати весь коментар
15.02.2021 18:55 Відповісти
Не секрет. (1 AED = 7,59 грн)
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
15.02.2021 19:12 Відповісти
Супер!!! Спасибо!
показати весь коментар
15.02.2021 19:17 Відповісти
Не поверю, пока сам не увижу. Это Мендель на фотошопе сделала Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 1133
показати весь коментар
15.02.2021 19:19 Відповісти
да почему же??? Смотри расценки выше. Полтинник.
показати весь коментар
15.02.2021 19:41 Відповісти
Радуются, что вислюк апокалипсиса свалил.
показати весь коментар
15.02.2021 17:49 Відповісти
Скільки забашляв за це щоб пропіаритись?
показати весь коментар
15.02.2021 17:52 Відповісти
Та там не дуже дорого... Бюджет України потягне
показати весь коментар
15.02.2021 18:39 Відповісти
Ну так если дурачёк подписался, что в течении 10 лет будет, независимо от урожаев, по себестоимости, кормить пшеницей всю ОАЭ даже в ущерб украинскому народу. Чего бы не радоваться.
показати весь коментар
15.02.2021 17:52 Відповісти
Умеют арабы леща подсунуть.
показати весь коментар
15.02.2021 17:53 Відповісти
Приємно.
показати весь коментар
15.02.2021 17:54 Відповісти
Мендельша одним постом засветила башню в Дубае.
показати весь коментар
15.02.2021 17:54 Відповісти
И как сильно потерпевший вiслюк отъехал?
показати весь коментар
15.02.2021 17:54 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 3465
показати весь коментар
15.02.2021 18:18 Відповісти
вот у нас нормально всё))- а в мордоре за такую пропись лехкую запросто отхватывают простую 5-7-ку строгого режима, даже не глядя на смягчающие... чувствуйте разницу, пока она существует))))
показати весь коментар
16.02.2021 01:02 Відповісти
Можливо симпатія принца, а можливо щось тишком продав, уважно читаємо угоди!
показати весь коментар
15.02.2021 17:55 Відповісти
наш прапор це їх природа- пісок та небо
показати весь коментар
15.02.2021 18:48 Відповісти
очень приятно
показати весь коментар
15.02.2021 17:55 Відповісти
цэ перемога!!!
показати весь коментар
15.02.2021 22:08 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 9152
показати весь коментар
15.02.2021 18:00 Відповісти
украинский земля , наш ...
показати весь коментар
15.02.2021 17:58 Відповісти
Интересно сколько будет стоить нашим налогоплательщикам иллюминация этой башенки?)
показати весь коментар
15.02.2021 17:59 Відповісти
Нисколько. У них обычная история подсвечивать эту башню в национальные цвета.
Когда официальные лица приехать-уехать.
ОАЭ не снимают, мудак приехал, или нормальный. Арабское гостеприимство
показати весь коментар
15.02.2021 19:21 Відповісти
Факт:
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 2265
показати весь коментар
15.02.2021 22:24 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5029
показати весь коментар
15.02.2021 22:25 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5091
показати весь коментар
15.02.2021 22:27 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 8028
показати весь коментар
15.02.2021 22:28 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 975
показати весь коментар
15.02.2021 22:30 Відповісти
І т.д. , і т.п. ... Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 399
показати весь коментар
15.02.2021 22:31 Відповісти
Я плакалъ
показати весь коментар
15.02.2021 18:01 Відповісти
шо він їм там наобіцяв, що вони так засвітились? свою душу чи України?
показати весь коментар
15.02.2021 18:01 Відповісти
Рано радкются, Зеля как радиация - действует медленно, но неотвратимо Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5486
показати весь коментар
15.02.2021 18:02 Відповісти
Дурне завершило турне. Нарешті випхали додому.
показати весь коментар
15.02.2021 18:04 Відповісти
Это уже было на день Независимости Украины - https://censor.net/ru/news/3215584/v_dubae_samyyi_vysokiyi_v_mire_neboskreb_burdjhalifa_podsvetili_tsvetami_ukrainskogo_flaga_video

Вполне возможно, что фото у Мендель с тех пор... Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 970
показати весь коментар
15.02.2021 18:04 Відповісти
ПРОСТО ПРАЗДНИК!!!
показати весь коментар
15.02.2021 18:05 Відповісти
це зайвий раз доводить, що Зеленський - найвеличніший лідер **********!
ура, таваріщі!
показати весь коментар
15.02.2021 18:05 Відповісти
Хочуть "відмазаться", щоб не було "наслідків", як в Омані, коли султан помер, після візиту "бідоносця"...
показати весь коментар
15.02.2021 18:06 Відповісти
Включили башню на радостях, что поехал?!
показати весь коментар
15.02.2021 18:07 Відповісти
Міша Подоляк про це, як про велике досягнення напише?
показати весь коментар
15.02.2021 18:07 Відповісти
"Чем аукнется Украине новый "арабский вояж" Зеленского?"

https://www.youtube.com/watch?v=8azbNPE5Ckk
показати весь коментар
15.02.2021 18:09 Відповісти
Стоимость размещения рекламного объявления или сообщения на фасаде Burj Khalifa в Дубае начинается от 250 тысяч дирхамов ($68 тысяч) за три минуты демонстрации. Об этом сообщило маркетинговое агентство, которое отвечает за рекламу. Цены варьируются от 250 тысяч дирхамов за три минуты в будние дни до 350 тысяч дирхамов ($US 95 тысяч) в выходные. Каждое размещение требует согласования с компанией Emaar Properties.
показати весь коментар
15.02.2021 18:16 Відповісти
"Это просто праздник какой- то." (с)
показати весь коментар
15.02.2021 18:18 Відповісти
С кремлёвскими встретился? Думаю, скоро всплывут записи разговоров , фото объятий и поцелуев с языком...
показати весь коментар
15.02.2021 18:19 Відповісти
InformNapalm: "Пленки Деркача" распространяла целая сеть людей, среди которых Портнов, Шарий и жена Медведчука

Активисты обратились в Минфин США с предложением рассмотреть возможное внедрение санкций против этих людей.

© Интерфакс-Украина

InformNapalm и партия "Демократична сокира" установили ряд людей, которые занимались распространением "пленок Деркача", но не попали после этого под санкции США. Об этом во время последнего брифинга заявили член партии Юрий Гудыменко и спикер InformNapalm Михаил Макарук, информирует "Бабель".
«Совместное расследование общественных организаций пришло к выводу, что на самом деле в информационной операции по продвижению «пленок Деркача» и попытке повлиять на выборы в США и рассорить Украину и США участвовало гораздо больше людей, чем в санкционном списке», - отметили расследователи.
Общественные активисты назвали имена людей, которые выполняли различные роли в распространении пленок:блогер Анатолий Шарий - «публичный рупор»;нардеп партии ОПЗЖ Тарас Козак - «обеспечивал медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;жена Виктора Медведчука Оксана Марченко - «обеспечивала медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;заместитель главы администрации президента Януковиче Андрей Портнов - «архитектор юридической легализации»;олигарх Игорь Коломойский - «обеспечивал медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;телеведущий канала «НАШ» Назар Диордица - «публичный рупор».
«Все эти люди политически и финансово связаны с Россией и являются такими же российскими агентами влияния, как Андрей Деркач, Александр Дубинский и другие лица, попавшие под санкции раньше. Они тоже пытались влиять на выбор американских избирателей путем распространения дезинформации, лично или опосредованно через свои медийные активы и связанных лиц», - говорится в совместном заявлении активистов.
Активисты обратились в Минфин США, чтобы ведомство рассмотрело вопрос внедрения санкций против этих людей.
показати весь коментар
15.02.2021 18:19 Відповісти
Что значит ВОВА, арабов и тех покорил.
показати весь коментар
15.02.2021 18:22 Відповісти
Обосрацца достижение ЗЕ. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 878 Никогда ни у кого такого не было.
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 4048

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 3139
показати весь коментар
15.02.2021 18:27 Відповісти
А вот освещение Бурдж Халифа в честь приезда Мстителей. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 4261
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 8376
показати весь коментар
15.02.2021 18:29 Відповісти
Она все время как то расцвечена вечером. Несколько раз бывал возле нее и разок на смотровой площадке со стекляными панелями.
показати весь коментар
15.02.2021 18:35 Відповісти
Ух ты! Какая высоченная!!!
показати весь коментар
15.02.2021 18:30 Відповісти
Добре,що не впала)))
показати весь коментар
15.02.2021 18:35 Відповісти
Коли дивлюсь на наш прапор мене завжди не полишає думка, що він перевернутий. Прапор має бути не синьо-жовтий, а жовто-блакитний, який був з початків. Переконаний, що в Україні все налагодиться одночасно з поверненням прапора в свій природній стан.
показати весь коментар
15.02.2021 18:37 Відповісти
ПрироднIй стан це коли на вIзочку на каблучках шпIльках.
показати весь коментар
15.02.2021 18:43 Відповісти
Тобто Жінка винувата, що попри нестерпну біль намагається бути привабливою?
Як ви, мародерські тролі, вже... "добре працюєте" Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 6648
показати весь коментар
15.02.2021 19:07 Відповісти
Вона не жiнка, вона шизофренIк
показати весь коментар
15.02.2021 20:01 Відповісти
Тобто людина, що присвятила себе Україні - шизофренік. Тоді і я хочу бути шизофреніком. От не знаю, чи вийде?
показати весь коментар
15.02.2021 20:12 Відповісти
Прысвятыла крутя порно в склонах Днепра или заказывая Щербаня по поручению Лазаренка?
показати весь коментар
15.02.2021 20:17 Відповісти
Нема бажання годувати платного троля, тим більш російського, але спитаю - як там ваш Навальний? Пуйло? Нема бажання наводити лад у себе вдома?
показати весь коментар
15.02.2021 20:54 Відповісти
Йуля Вы болен.
показати весь коментар
15.02.2021 21:17 Відповісти
Мозги собі переверни! Виявляється, що юлькасуліма ще й з секти перевернутого прапора. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 7636
показати весь коментар
16.02.2021 16:37 Відповісти
а чего себя великого в шапке Наполеона не засветил, с надписья а Вова молодец))
показати весь коментар
15.02.2021 18:45 Відповісти
Як засвітиться Спаська вежа кольорами нашого прапору тоді поаплодуємо стоячи.
показати весь коментар
15.02.2021 18:53 Відповісти
Я б ліпше поаплодував побачивши ту Спаську вежу в вигляді купи каменю.
показати весь коментар
15.02.2021 19:00 Відповісти
Таке шось...А "Чернігівське" де продавати на розлив?)
показати весь коментар
15.02.2021 20:04 Відповісти
Вот это победа, иттить её в качель!
показати весь коментар
15.02.2021 18:57 Відповісти
Нужно туда, как вишенку, ***** наштырить...
показати весь коментар
15.02.2021 18:59 Відповісти
Люди рады,что непонятный мудак домой едет,ну и зесрань пусть порадуется -они ж олигофрены ,все как один)
показати весь коментар
15.02.2021 18:59 Відповісти
Він вчора від'їжджав ? Бо сьогодні,в День незалежності Сербії,вона така :
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5667
показати весь коментар
15.02.2021 19:01 Відповісти
"Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского." - это хорошо, газ и электричество дешевле станут и зарплаты с пенсиями увеличатся.
показати весь коментар
15.02.2021 19:05 Відповісти
Семитская солидарность.
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 6695 Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 1772
показати весь коментар
15.02.2021 19:07 Відповісти
Араб не семит,они тупо соседи
показати весь коментар
15.02.2021 21:18 Відповісти
А українці сьогодні святкують велике свято - Стрітення Господнє.

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 87

У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові та яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і невичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!
показати весь коментар
15.02.2021 19:14 Відповісти
Віряни святкують. А я-ні.
показати весь коментар
15.02.2021 19:21 Відповісти
Реально гарно.
показати весь коментар
15.02.2021 19:20 Відповісти
Нисколько. У них обычная история подсвечивать эту башню в национальные цвета.
Когда официальные лица приехать-уехать.
ОАЭ не вникают, мудак приехал, или нормальный. Арабское гостеприимство
показати весь коментар
15.02.2021 19:26 Відповісти
Да, отъезд Зеленского - это праздник!
показати весь коментар
15.02.2021 19:28 Відповісти
шоб там тіко ніхто не помер....
показати весь коментар
15.02.2021 19:31 Відповісти
Шейхи уважают маленького диктатора.
показати весь коментар
15.02.2021 19:55 Відповісти
""Украина+ОАЭ= дружба", - отметил на своей странице в Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский." Источник: https://censor.net/ru/p3248065 ну ей богу
мальчик вова застрял в подростковом возрасте, в том самом, когда в подъездах на стенах царапали
вася+ оля=....
показати весь коментар
15.02.2021 20:42 Відповісти
Доигрались,теперь упадет.
показати весь коментар
15.02.2021 22:04 Відповісти
И сколько времени оно так светилось ?
А какие цвета светились, когда Зеленский прилетел ?
Тема не раскрыта.
показати весь коментар
16.02.2021 00:25 Відповісти
Зеленскому надо при случае заехать в Пизу.
И быстро уезжать со словами : "Я тут ни при чём!"
показати весь коментар
16.02.2021 00:27 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 3526

Раді, що спекалися.
показати весь коментар
16.02.2021 01:29 Відповісти
Если в ОАЭ в обозримом будущем случится какая-нибудь катастрофа или теракт то я совершенно не удивлюсь ... Потому что "Вестник пздца" там недавно побывал с визитом.. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 6501
показати весь коментар
16.02.2021 01:31 Відповісти
фотошоп
показати весь коментар
16.02.2021 12:10 Відповісти
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 396
показати весь коментар
16.02.2021 13:31 Відповісти
то есть арабы сказали - ильхамдулилля, нищеброд уехал... и на радостях подсветили дорогу...
показати весь коментар
16.02.2021 14:19 Відповісти
 
 