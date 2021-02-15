УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9550 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події ДТП Силовики
5 873 12
ДТП (4210) Правоохоронні органи (2660) смерть (6550) Харківщина (4272)

Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, "Газелі" і DAF на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Працівники поліції з'ясовують обставини потрійної ДТП на Харківщині. Внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Уточнюється, що 13 лютого близько 05:30 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" між селами Коробочкине та Гракове Харківської області сталася ДТП за участю вантажівки "Renault" з напівпричепом, яка рухалася з міста Ізюма у бік Чугуєва, та транспортного засобу "Газель", що їхав у зустрічному напрямку.

За попередніми даними, водій автомобіля "Газель" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого відбулося лобове зіткнення із "Renault". Одразу після цього водій "DAF", який рухався у попутному напрямку з вантажівкою "Renault", допустив наїзд на задню частину напівпричепа. Від отриманих травм водій автомобіля "Газель" 1974 року народження загинув на місці, 39-річний водій "Renault" був доставлений до Чугуївської центральної районної лікарні, де невдовзі помер. Водій транспортного засобу "DAF" не постраждав.

Читайте також: В Одесі чоловіка збила машина і переїхав автобус, - поліція. ФОТО

Слідчим Слідчого управління ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 01
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 02
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 03
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 04

Читайте також: На Тернопільщині слідчі і судді відмазали водія, який п'яним збив на смерть жінку. У поліції брехали, що потерпіла була бездомною і п'яною, - адвокат Маселко

Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 05
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 06
Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, Газелі і DAF на Харківщині, - поліція 07
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Судя по всему скорость у обеих была больше 100, в сумме получилось 200+. Редко когда погибает водитель тягача при столкновении маленькой машиной.
показати весь коментар
15.02.2021 18:36
+3
жесть жёсткая.судя по разрушениям автомобилей удар был очень сильный.
показати весь коментар
15.02.2021 18:20
+2
RIP
показати весь коментар
15.02.2021 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жесть жёсткая.судя по разрушениям автомобилей удар был очень сильный.
показати весь коментар
15.02.2021 18:20 Відповісти
Судя по всему скорость у обеих была больше 100, в сумме получилось 200+. Редко когда погибает водитель тягача при столкновении маленькой машиной.
показати весь коментар
15.02.2021 18:36 Відповісти
Ай-яй-яй! Дорожку видим? Как можно по ней нестись? Я сегодня проехал 80 км в сторону Запорожья, от Мариуполя и обратно. Трасса- летнее состояние, чистейшая. Потому ехал реально быстро. А тут... тут- кошмарик...
показати весь коментар
15.02.2021 18:20 Відповісти
RIP
показати весь коментар
15.02.2021 18:20 Відповісти
+1 да..крепка газель то!
показати весь коментар
15.02.2021 18:31 Відповісти
Лобовуха це завжди жесть....
показати весь коментар
15.02.2021 18:43 Відповісти
По моему,люди не адаптировались к зиме.Это как в Техасе -130 машин -6 трупов.Там ,правда, гололёд бывает раз в поколение. А тут два Шумахера судьба свела.Дорожные службы надо привлекать,раз трупы и спросить не с кого.
показати весь коментар
15.02.2021 18:52 Відповісти
а шо когда то кого то привлекали, не слышал такого
показати весь коментар
15.02.2021 21:30 Відповісти
Если резина летняя да еще и лысая, то дорожные службы не помогут
показати весь коментар
15.02.2021 22:55 Відповісти
запретить газели - автохламу не место на дороге!
показати весь коментар
15.02.2021 19:58 Відповісти
Renault тоже запретить - автохламу не место на дороге (водитель фуры тоже поставил кеды в угол, я думал, что фура покрепче будет)
показати весь коментар
15.02.2021 22:52 Відповісти
пусть ********* установят камеры
показати весь коментар
15.02.2021 20:13 Відповісти
 
 