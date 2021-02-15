Двоє людей загинуло внаслідок зіткнення вантажівки Renault, "Газелі" і DAF на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Працівники поліції з'ясовують обставини потрійної ДТП на Харківщині. Внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Уточнюється, що 13 лютого близько 05:30 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" між селами Коробочкине та Гракове Харківської області сталася ДТП за участю вантажівки "Renault" з напівпричепом, яка рухалася з міста Ізюма у бік Чугуєва, та транспортного засобу "Газель", що їхав у зустрічному напрямку.

За попередніми даними, водій автомобіля "Газель" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого відбулося лобове зіткнення із "Renault". Одразу після цього водій "DAF", який рухався у попутному напрямку з вантажівкою "Renault", допустив наїзд на задню частину напівпричепа. Від отриманих травм водій автомобіля "Газель" 1974 року народження загинув на місці, 39-річний водій "Renault" був доставлений до Чугуївської центральної районної лікарні, де невдовзі помер. Водій транспортного засобу "DAF" не постраждав.

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Слідчим Слідчого управління ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.









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