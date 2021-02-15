Поранений 6 лютого 25-річний військовослужбовець пішов на поправку, але все ще в реанімації, - Риженко. ФОТО

У Дніпрі лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил, який зазнав важких поранень 6 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як розповів генеральний директор медичного закладу Сергій Риженко, поранений 25-річний воїн пішов на поправку.

"Він вже трохи краще бачить світло одним оком, і загрози його життю сьогодні немає, - повідомив головлікар. - Але тяжкість стану поки не дозволяє перевести Іллю з реанімації".

Читайте також: Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр

Потерпілого військовослужбовця з украй важкими травмами було доставлено евакуаційним транспортом у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова ввечері 6 лютого. У цей день троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висунення на позиції в районі Мар'їнки. Від поранень двоє воїнів загинули, за життя третього продовжують боротися медики.