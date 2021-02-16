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На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ. СКРІНШОТИ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Провладні пабліки і боти розповідають про успіхи президента і його оточення, цитують висловлювання близьких до ОП політологів і нещадно громлять Порошенка, Разумкова, Богдана, Лероса, а також мера Черкас Бондаренка і режисера Сенцова.

Про це пише видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники проаналізували низку Фейсбук-сторінок політичної спрямованості. Йдеться про створені за останні 2 роки сторінки з кількістю підписників від декількох сотень до декількох тисяч.

"Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: сторінку з певною періодичністю наповнюють контентом із різних ЗМІ, але акцентують на прославленні "успіхів" влади та боротьбі з її політичними опонентами", - пишуть "Букви".

Усього ці сторінки витратили на рекламу майже 778 тис. грн.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 01

Інформаційними приводами для публікацій часто були статті або виступи політологів Петра Олещука, Петра Охотіна, Сергія Лямцева, Володимира Фесенка та ін. Пости з посиланням на їхні думки створювалися на публічних сторінках і поширювалися за допомогою платних публікацій з позначкою "Реклама" і в сторонніх пабліках за допомогою мережі ботів.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 02На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 03

"Залежно від того, наскільки важливою є тема, пост можуть "закинути" в пул від 5 до 200 локальних груп. Це дозволяє створити ефект "органічного" поширення, матеріал за день можуть побачити кілька сотень тисяч користувачів. З переваг: люди бачать новину прямо в групі, де є тільки жителі певного міста чи ОТГ", - пише видання.

Публікації були спрямовані проти п'ятого президента Порошенка, спікера ВР Разумкова (тільки за лютий на рекламні атаки проти нього витрачено, за даними "Букв", від $1400 до $1800), ексглави ОП Богдана і нардепа СН Лероса, а також мера Черкас Бондаренка і режисера, колишнього політв'язня Сенцова. Також негативно згадували Тупицького, Кличка і Яценюка.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 04На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 05На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 06На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 07На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 08

Позитивно в публікаціях цієї мережі відгукувалися про Зеленського і главу ОП Єрмака, "слуг народу" Корнієнка, Качура і Кравчука, голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 09На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 10На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 11На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 12

При цьому у всіх сторінок - спільні боти для поширення матеріалів (журналісти нарахували 104 основні і кілька другорядних). У частини ботів адреса сторінки відрізняється від фактичного імені профілю. Очевидно, їх перейменовували, щоб обдурити алгоритми захисту соцмережі.

"Якщо переглядати активність кожного бота в окремо взятій Facebook-групі, де він (вона) працює (а таких груп на кожного бота може бути 20-30), можна побачити тенденцію того, чиї пости ця ботоферма штучно "розганяє"", - зазначає видання.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 13

Читайте також: Лерос: Для привітання Зеленського підключено ботоферми з Азії та Африки. СКРИНШОТ

Пости на одну і ту ж тему і часто з ідентичним змістом з'являлися одночасно на декількох сторінках, а то і на всіх одночасно. Їх навіть візуально оформляли схожим чином.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 14На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ 15

Всі ці дії порушують правила соціальної мережі Фейсбук і обходяться в кругленьку суму.

"Тільки на рекламу сторінки витратили майже 30 000 доларів. Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у немилість президента у конкретний момент, і поширення цього контенту по всьому Facebook. Такого в деклараціях чиновників Офісу президента ми не бачили", - пишуть "Букви".

Видання нагадує, що внести свою лепту в підтримку медіа-гігієни можна, поскаржившись на політичну рекламу з сумнівним змістом і джерелом фінансування, а також на підозрілі профілі, які поширюють неправдиву або провокаційну інформацію.
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Топ коментарі
+67
Реальные идиоты - это те, кто за все это платит. Бо как ни раскрашивай ишака, ахалтекинским скакуном он не станет.
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15.02.2021 19:48
+34
На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ - Цензор.НЕТ 1745
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15.02.2021 20:00
+31
До речі, в суботу був день презерватива і день народження КОломойського...
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15.02.2021 19:49
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Чего зебот? Куда зебилы резко подевались? Шестое место по Украине все таки больно лечит мозги порохоботам?
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15.02.2021 23:45 Відповісти
А многие причитают, почему среди президентов Украины нет порядочных людей. А смог бы нормальный, честный человек выложить столько денег? Да и это только капля в море, еще телевидение, сайты, блогеры, реально там на пиар идут миллионы. Да и появись он его утопили бы в дер...ме на миллионы долларов. У нас люди банально не могут различить правду от лжи.
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15.02.2021 20:43 Відповісти
Ерунда какая то.Враги Зеленского придумывают ботов . а потом о них рассказывают.как бы они от Зеленского.Это из 3-го класса
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15.02.2021 20:47 Відповісти
Ну ты же как враг Пети , в его ботов верил 🤣
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15.02.2021 20:51 Відповісти
Откуда инфа?
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15.02.2021 20:54 Відповісти
Нет, Серж, этот петушок - лаптекопытный репоед, судя по его высерам.
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15.02.2021 21:15 Відповісти
шо их искать - они тут толпой всех с другой точкой зрения банять за минуту .
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15.02.2021 20:55 Відповісти
А почему не критикуют Медведчука, Шария и других колаборантов.
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15.02.2021 20:58 Відповісти
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
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15.02.2021 20:58 Відповісти
П'ятою колоною точніше...
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15.02.2021 21:41 Відповісти
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9350
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15.02.2021 21:06 Відповісти
Это вся правда, прямо в точку, о Зебанутом ослике.
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15.02.2021 21:16 Відповісти
Идут бараны, стучат в барабаны
А шкуру для них дают сами бараны
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15.02.2021 23:26 Відповісти
Зебилоиды, кушайте!
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15.02.2021 21:07 Відповісти
деньги на ветер
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15.02.2021 21:09 Відповісти
А нас не обманешь фантиком! Мы чувствуем запах гнили!
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15.02.2021 21:16 Відповісти
Пашут боты и кремлевские консервы в поте лица, а ZEрейтинг всеравно катится вниз! Ха-ха. Таки умнеет народ!🙂 Или уже холодильник убеждает?
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15.02.2021 21:18 Відповісти
Вы слишком хорошего мнения о нашем мудром нариде. Естественно, холодильник убеждает. До выборов им Беня или ***** еще какую-нибудь куклу организуют.
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15.02.2021 22:56 Відповісти
Платежки за комуналку в первую очередь, холодильник во вторую.
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16.02.2021 11:18 Відповісти
Огидність зеленського - кремлівського дуполіза зашкалює! Саме зараз, опудало ти ганебне, в режимі твого сраного перемир'я, гинуть воїни! ...
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15.02.2021 21:30 Відповісти
Лорочка -ви уже на фронте ротный парамедик выносите раненых с передка?Или вам по жизни кто-то должен?
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15.02.2021 21:45 Відповісти
Или у тебя бутылка в анусе муляет?
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15.02.2021 21:47 Відповісти
а в тебе не муляє?
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15.02.2021 22:46 Відповісти
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7309 На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7015
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15.02.2021 21:38 Відповісти
Шо, зебилоид, подгорает?
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15.02.2021 21:45 Відповісти
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5617
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16.02.2021 00:00 Відповісти
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6666
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16.02.2021 00:35 Відповісти
А где тактические памперсы ?
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16.02.2021 18:25 Відповісти
Ты хочешь сказать что ты против Пороха тут топил то ты не агент кремля. Митенька тогда ты полезный идиот для Кремля!
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16.02.2021 02:15 Відповісти
Як і сам шут, боти у нього ніякі
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15.02.2021 21:45 Відповісти
Толи Петины волчары На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8214
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15.02.2021 21:47 Відповісти
а, шо так, вазелин уже не помогает?
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15.02.2021 21:54 Відповісти
І що, висер бота подлякового Артём Ярмолич та Артём Ярмолич 438ee8c1 просто знесли, і разом з ним "відгуки" йому?
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15.02.2021 21:54 Відповісти
Прикольная новость на ресурсе конкурента по ботофермам.
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15.02.2021 22:22 Відповісти
и 100 ботов,

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На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3797 тю, а що так мало? Тіки на одном ресурсі штук з п*ятдесят петровзадівців...
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15.02.2021 22:44 Відповісти
Ботоферма зелени финансируется за бабло Привата из кармана бабломойского.
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15.02.2021 23:22 Відповісти
для чого йому свій телеканал, якщо є зеботи?
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16.02.2021 00:01 Відповісти
Член зе-команди нагородив "найвеличнішого" новим титулом, тепер він Принижень України.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9896
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16.02.2021 00:23 Відповісти
Зустрічався він в Еміратах з заступниками міністра оборони, прем'єр-міністра....Як пише Emsrates News Agensy WAM, наслідний Принц Абу-Дабі (не плутати з усіма Еміратами) заступник верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ (рівень других осіб в державі) ПРИЙНЯВ Президента України. На зустрічі були присутні ще й міністр внутрішніх справ, і міністр у справах президента (рівень третіх осіб держави - зами прем'єра).
Щоб ви розуміли рівень зустрічі - напередодні той же принц точно так же прийняв творця Telegram - Дурова. До речі, злі язики вже наклеветали, що наш "найвпливовіший" теж планував зустрітися з Дуровим - з приводу доступу до нашого з вами трафіку спілкування в цьому месенджері).

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4195
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16.02.2021 00:31 Відповісти
Інша річ в часи Порошенка - тоді і президента вважали президентом!
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2527
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16.02.2021 00:32 Відповісти
Пабліки і боти Зеленського сіпаються, бо рейтинг Вави летить у прірву.

Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8886
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16.02.2021 00:42 Відповісти
Ну и у Порошенко этих ботозверьков не меньше. Блин, как с этим бороться не знает никто! Только своими мозгами просеивать инфу. Больше наверное никак.
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16.02.2021 06:22 Відповісти
Ну в том что сейчас при помощи СМИ можно сделать президентом "табуретку" никто не сомневался😁😁😁
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16.02.2021 09:08 Відповісти
А сколько медведчук отваливается за своих ботов забыли подсчитать? А как же клоун шарий со своей ботофермой?
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16.02.2021 09:10 Відповісти
нелох-бот
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16.02.2021 09:33 Відповісти
Яких сто ботів? Може сто окремих бот мереж?
Бо сторінок ботів у них тисячі. Можу легко доказати. У них боти досить примітивні. Немає свого лахта центру із тисячами операторів тому їх боти спамлять реакції та шаблонні речі із дуже обмеженого списку.
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16.02.2021 09:34 Відповісти
И во главе этих ботов -- всеми любимая и талантливая:
На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7958
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16.02.2021 09:43 Відповісти
Love is - на день Святого Валентина поехать с женой в Эмираты за счет налогоплательщиков.

На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3468
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16.02.2021 09:46 Відповісти
И шо помогает?
У ЗЕ из собственного говна только макушка торчит. Тут никакие ботофермы не помогут.
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16.02.2021 10:01 Відповісти
Не понимаю кипиша вокруг всех этих ботоферм. Да пусть развлекаются сколько угодно. Жизнь все расставляет на свои места. Если себестоимость добычи украинского газа 2 грн/куб., а нищему населению его продают по 7 грн., то какие боты меня убедят в том что это правильно?
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16.02.2021 10:12 Відповісти
А кто такие издание "буквы"?, ой! так это приближённые люди Порошенка, тогда с этой новостью всё ясно.
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16.02.2021 10:56 Відповісти
Ой, а кто такая анна гончар? Так это же тупорылая зебилка, тогда с ее высером все ясно
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16.02.2021 12:10 Відповісти
зеленае мудила
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16.02.2021 15:22 Відповісти
Так Мендель говорила с принцем или нет ?
Принцу понравилось ?
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16.02.2021 18:27 Відповісти
Оман,Занзибар, ОАЭ и Мавзолейная РАБссия работают на ГологоБородька На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4621не президента...
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16.02.2021 19:56 Відповісти
Во всем виноват Аргентинский и Колумбийский наркотрафик... На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9678 На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9678но то таке..Сплетни из Ютьюба.. На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5243
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16.02.2021 19:59 Відповісти
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