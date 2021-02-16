На Зеленського працює мережа з більш ніж 20 пабліків і 100 ботів, - ЗМІ. СКРІНШОТИ

Провладні пабліки і боти розповідають про успіхи президента і його оточення, цитують висловлювання близьких до ОП політологів і нещадно громлять Порошенка, Разумкова, Богдана, Лероса, а також мера Черкас Бондаренка і режисера Сенцова.

Про це пише видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники проаналізували низку Фейсбук-сторінок політичної спрямованості. Йдеться про створені за останні 2 роки сторінки з кількістю підписників від декількох сотень до декількох тисяч.

"Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: сторінку з певною періодичністю наповнюють контентом із різних ЗМІ, але акцентують на прославленні "успіхів" влади та боротьбі з її політичними опонентами", - пишуть "Букви".

Усього ці сторінки витратили на рекламу майже 778 тис. грн.

Інформаційними приводами для публікацій часто були статті або виступи політологів Петра Олещука, Петра Охотіна, Сергія Лямцева, Володимира Фесенка та ін. Пости з посиланням на їхні думки створювалися на публічних сторінках і поширювалися за допомогою платних публікацій з позначкою "Реклама" і в сторонніх пабліках за допомогою мережі ботів.

"Залежно від того, наскільки важливою є тема, пост можуть "закинути" в пул від 5 до 200 локальних груп. Це дозволяє створити ефект "органічного" поширення, матеріал за день можуть побачити кілька сотень тисяч користувачів. З переваг: люди бачать новину прямо в групі, де є тільки жителі певного міста чи ОТГ", - пише видання.

Публікації були спрямовані проти п'ятого президента Порошенка, спікера ВР Разумкова (тільки за лютий на рекламні атаки проти нього витрачено, за даними "Букв", від $1400 до $1800), ексглави ОП Богдана і нардепа СН Лероса, а також мера Черкас Бондаренка і режисера, колишнього політв'язня Сенцова. Також негативно згадували Тупицького, Кличка і Яценюка.

Позитивно в публікаціях цієї мережі відгукувалися про Зеленського і главу ОП Єрмака, "слуг народу" Корнієнка, Качура і Кравчука, голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

При цьому у всіх сторінок - спільні боти для поширення матеріалів (журналісти нарахували 104 основні і кілька другорядних). У частини ботів адреса сторінки відрізняється від фактичного імені профілю. Очевидно, їх перейменовували, щоб обдурити алгоритми захисту соцмережі.

"Якщо переглядати активність кожного бота в окремо взятій Facebook-групі, де він (вона) працює (а таких груп на кожного бота може бути 20-30), можна побачити тенденцію того, чиї пости ця ботоферма штучно "розганяє"", - зазначає видання.

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Пости на одну і ту ж тему і часто з ідентичним змістом з'являлися одночасно на декількох сторінках, а то і на всіх одночасно. Їх навіть візуально оформляли схожим чином.

Всі ці дії порушують правила соціальної мережі Фейсбук і обходяться в кругленьку суму.

"Тільки на рекламу сторінки витратили майже 30 000 доларів. Додатково потрібно платити за піар-роботу на ОП з постійною критикою тих, хто впадав у немилість президента у конкретний момент, і поширення цього контенту по всьому Facebook. Такого в деклараціях чиновників Офісу президента ми не бачили", - пишуть "Букви".

Видання нагадує, що внести свою лепту в підтримку медіа-гігієни можна, поскаржившись на політичну рекламу з сумнівним змістом і джерелом фінансування, а також на підозрілі профілі, які поширюють неправдиву або провокаційну інформацію.