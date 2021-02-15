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Житель Кропивницького шахрайським шляхом вкрав 100 тис. грн із платіжних карток, - кіберполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Кіровоградській області співробітники кіберполіції затримали місцевого жителя, який шахрайським шляхом вкрав близько 100 тис. грн з платіжних карт громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік, представляючись працівником банку, у телефонних розмовах випитував реквізити платіжних карток громадян. У подальшому від імені потерпілих переказував на сторонні банківські рахунки кошти, якими розпоряджався на власний розсуд.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка, було вилучено речові докази, що вказують на причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень.

Житель Кропивницького шахрайським шляхом вкрав 100 тис. грн із платіжних карток, - кіберполіція 01

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Житель Кропивницького шахрайським шляхом вкрав 100 тис. грн із платіжних карток, - кіберполіція 02

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
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мелко как то 100 тыс украиснких промокашек у нас помойки и сервисные центры конвертируют миллиарды долларов в центре Киева а тут прям рапортуют....
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15.02.2021 21:15 Відповісти
 
 