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Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Один із бойових підрозділів Центру спецпризначення і протидії терактам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розпочало підготовку до бойового застосування в гірській місцевості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу ВСП ЗСУ.

Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 01
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 02

Навчання спецпризначенці почали з переміщення групи на засніженій місцевості та відпрацювання пошуку, при якому вдосконалювали свої навички в тактичних діях.

Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 03

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Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 04

"Це тільки перший день підготовки. За словами командування й інструкторів, які проводять навчання, завдання підрозділу будуть щодня ускладнювати", - сказано в повідомленні.

Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 05
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості 06

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Топ коментарі
+10
Ну наконец то. В Гималаях воевать будем. Ато все миллиарды во флот вкладывали для войны в Тихом океане
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15.02.2021 23:35
+10
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9351
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15.02.2021 23:47
+9
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 8181 Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9853 Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9853
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15.02.2021 23:51
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на бамбасе горы? занялись бы чем-то реальным...
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15.02.2021 23:32 Відповісти
Терикони.
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15.02.2021 23:52 Відповісти
В Криму гори
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16.02.2021 10:30 Відповісти
Интересно, у них М-4 в каком калибре?
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15.02.2021 23:34 Відповісти
В стандартном, 223 Rem.
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16.02.2021 13:16 Відповісти
Тогда, скорее, 5.56 НАТО. 223 Рем и 5,56 НАТО - немного отличаются. Если коротко - при необходимости можно стрелять патроном 223 Рем из винтовки в 5,56 НАТО, а вот наоборот нельзя.Гильза 5,56 НАТО чуть длиннее.
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16.02.2021 17:23 Відповісти
Не розповідай пастуху про вівці, виноробу про вино, а релоадеру про гільзи, набої та калібри, і не будеш ти посланий за всим відомою адресою.
А якщо коротко, то надай мені посилання на довідник, де описано калібр 5, 56 НАТО. Не 5,56*45, він же .223 Рем, а саме 5,56 НАТО.
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16.02.2021 17:34 Відповісти
Я ж не дарма прохав тебе дати посилання на довідник, а не статтю для чайників. Довелось відкривати Hornady handbook of catrridge reloading. Ninth edition. ст. 154-157, і перепровіряти метричні виміри гільз. І о чудо! вони абсолютно тотожні! Більш того, більш ні в яких довідниках, які на разі є в мене ( Руководство по снаряжению патронов центрального воспламинения порохом Vihtavuori, Lyman, 48 edition reloading handbook) калібр 5,56 НАТО взагалі не згадується. Ось така муйня маляти.
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16.02.2021 18:31 Відповісти
Патронник винтовки в 5,56 НАТО на 0,125 дюйма длиннее, чем в 223Рем. Потому шо навеска пороха в 5,56НАТО больше, т.е. этот патрон мощнее. Отсюда и вопрос небезопасности стрельбы патроном 5,56 из оружия кал. 223 Рем. АР-15 в 5,56 НАТО почти всегда чуть дороже той же винтовки в 223 Рем. Моя Фатима - как раз 5,56.Та же история с 7,62 NATO vs. 308 Win.
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16.02.2021 18:42 Відповісти
І знову відкриваємо довідник Hornady handbook of catrridge reloading. ст. 152, калібр 223 рем.
Куля 55 грейн, тиск до 3300 FPS, навіска пороха до 28,1 грейн.
ст. 158. 5,56 НАТО. Куля 55 грейн, тиск до 3250 FPS, навіска пороха до 27,5 грейн.
Не читай дописів для дилетантів, відкрий довідник. За 308 взагалі мовчи, .30 це мої калібри.
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16.02.2021 18:59 Відповісти
Ну, Американцы ж идиоты, сверлят патронник 5,56 длиннее чем 223 просто потому шо идиоты. Ты бы поучил оружейников США как надо, а то они не знают. Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 1367
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16.02.2021 19:06 Відповісти
Дурнику, я користуюсь американськими гвинтівками, прицілами, оснащенням, і виходячи з цього всього - ДОВІДНИКАМИ! Розумієш? Ні?
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16.02.2021 19:10 Відповісти
А в якому місці "патронник длиннее"? Згідно довідника, довжина обох гільз однакова, і становить 1,760 дюйма. Здаеться мені вас тупо розводять із казочкою про "5,56 НАТО".
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16.02.2021 19:07 Відповісти
The first difference is the higher pressure level of the 5.56 NATO cartridge which runs at approximately 58,000 psi. A 223 Remington is loaded to approximately 55,000 psi.
The second and most important difference between the two is the fact that a 5.56 NATO chamber has a .125" longer throat. This allows approximately one more grain of powder to be loaded into a 5.56 NATO cartridge; this is what gives it higher performance than its 223 Remington cousin.
The biggest problem with these differences is when firing a 5.56 NATO cartridge in a rifle chambered for 223 Rem. Due to the longer throat that the NATO chamber employs this combination will cause a 223 chambered weapon to run at approximately 65,000 psi or more. This is 10,000 psi higher than the 223's normal functioning pressure of 55,000 psi. This is NOT safe and will cause primers to back out, or worse, cause harm to the operator, the rifle, or both.
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16.02.2021 19:11 Відповісти
У меня ощущение, шо мы напрасно спорим. Ты пользуешься данными по гражданским боеприпасам, а я говорю о угубо армейском.
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16.02.2021 19:14 Відповісти
Господи Как объяснить дилетанту, что не существует "гражданского" и военных калибров. Есть посто общепринятые калибры оружия. А таких дураков как ты, тупо разводят на бабки, сказочками о военных / гражданские калибра. Я тебе говорю что пишет справочник того же Хорнадэй, а ты ссылаешься на маркетинговую статью, опять таки Хорнадэй, в которой написана откровенный бред.
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16.02.2021 19:24 Відповісти
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 7119
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16.02.2021 19:26 Відповісти
Не пожалей денег, купи справочник, сразу прозреешь.
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16.02.2021 19:25 Відповісти
Уж не знаю шо ты там reloading. Но разница видна даже простым глазом.Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 6435
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16.02.2021 17:45 Відповісти
Про, що ви сперечаєтесь -це гарно зроблений муляж.
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16.02.2021 18:01 Відповісти
Читайте уважно, це "салагі", які перший раз вийшли у "поле" на чолі з якимось фотогенічним контрактником. Хтоб їх вивозив в гірську місцевість? Це ж не генеральську дупу на полювання у колибу з лярвами!
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16.02.2021 18:05 Відповісти
І в чому різниця? Гільза Вінчестер з "обжигом"? Чи просто кулі різні?
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16.02.2021 18:34 Відповісти
Навеска пороха больше.
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16.02.2021 18:44 Відповісти
Там вище я привів виписку з довідника стосовно навіски пороха та тиску.
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16.02.2021 19:00 Відповісти
Ну наконец то. В Гималаях воевать будем. Ато все миллиарды во флот вкладывали для войны в Тихом океане
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15.02.2021 23:35 Відповісти
Кремлевские пида.ы готовят полномасштабную военную операцию в зоне ООС, а пацаны катаются в Карпатам. Собрались отступать до Карпат?
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15.02.2021 23:36 Відповісти
У а ты думал. Дальше Карпат отступать нельзя. Позади Варшава!!!
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15.02.2021 23:41 Відповісти
На Кримі гори.
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15.02.2021 23:55 Відповісти
це спецназ військової служби ПРАВОПОРЯДКУ! Напевне готуються незадоволених військових та ветеранів ..зачищати))) схоже на заградкордони НКВС
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16.02.2021 00:18 Відповісти
А в Карпатах воювати ні-ні? Угорщина до нас територіальних претензій не має?
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16.02.2021 13:17 Відповісти
Угорщина не має власної армії. Те, що мадьяри вважають Збройними Силами Угорщини, викликає в Україні лише кепкування. Мадьяри вчасно вскочили у НАТО і тепер ховаються за спиною цього блоку. Щоб зрозуміти хто є угорці, подивіться на закарпатських циган. Понтів від колишньої Австро-Угорської імперії, а ******* армія - 28 танків застарілого зразку, усі збройні частини, разом з штабами, частинами забезпечення та пограничної охорони - 29 тисяч 400 людини. НАТО повинно захищати своїх членів, але не повинно нападати на когось за них. НАТО - обороний блок, так що загрози Угорщини Україні до сраки.
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16.02.2021 14:29 Відповісти
А це тренувасвся танковий підрозділ? Ні? То може оператори ПТРК? Теж ні? А хто? Виявляється Центр спецпризначення і протидії терактам ВСП ВСУ. Їхнє завдання виловлювати ДРГ та захищати комунікації та важливі обєкти в нашому тилу. А от робити різну підлоту, на території України, руками, переважно, громадян з подвійним громадянством, за підтримки та під керівництвом *****, в Угорщини і армії, і рішучісті вистачить.
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16.02.2021 14:39 Відповісти
Можу у чьомусь з вами погодитись. А от виловлювати уся підлоту повинні Прикордоні війська, Служба Безпеки України та спеціальні частини МВС, у функції яких входить знешкодження террористичних та диверсійних груп. У військових трохи інше призначення.
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16.02.2021 15:00 Відповісти
А ось тут ви не праві. Прикордонники повинні охороняти кордон, виловлювати ДРГ в них ніким. В СБУ один силовий підрозділ - Альфа. Але кидати іх на ДРГ всеодно що забивати цвяхи мікроскопом. Воювати з диверсантами мають саме військові, тим більше в умовах війни.
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16.02.2021 15:06 Відповісти
в Криму на яйлі в 2013 восени ДРГ з кацапії мінували плотини та водовід на ПБК...За ними такі слідкували...
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17.02.2021 12:07 Відповісти
Невже відступимо до Карпат ?!
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15.02.2021 23:37 Відповісти
Идиоты!!!Лыжи и автоматы черные- сразу обнаружат.
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16.02.2021 11:07 Відповісти
В ЛОХанске мощный взрыв,горит газопровод...
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15.02.2021 23:37 Відповісти
Харашо горит?
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15.02.2021 23:42 Відповісти
Видео на сайте Диалог UA
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15.02.2021 23:44 Відповісти
КТО-ТО ВИДЕЛ ГОРЫ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?

Таран вообще идиот ?
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15.02.2021 23:39 Відповісти
У білих маскхалатах із зеленими тактичними наплічниками пуляють сигнальні ракети. По-військовому мудро.
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15.02.2021 23:43 Відповісти
В пластиковых лыжных стоковых ботинках...В рыхлом снегу ..... Тряпки белой не нашли винтовку обмотать.....Впрочем .... Какой хомяк - такая и свита...
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16.02.2021 01:20 Відповісти
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9351
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15.02.2021 23:47 Відповісти
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 1671
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15.02.2021 23:50 Відповісти
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 8181 Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9853 Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 9853
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15.02.2021 23:51 Відповісти
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 7440
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15.02.2021 23:54 Відповісти
учения - это правильно и хорошо... остается вопрос - специально подготовленные, обученные, одетые, обутые, оснащенные самым современным оборудованием и вооружением, накормленные, проводят учения то там, то сям, а на выходе - уже 6 лет войны - только гибели украинских воинов... может командование не то или не те приказы отдают?
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16.02.2021 06:36 Відповісти
Це особісти. Військова поліція. Будуть берегти здоровий стул Бубочки в Буковелі.
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16.02.2021 07:15 Відповісти
Это не военная полиция.
Это дурачки, из ВСП - Військової спілки 3,14дорасів.
Их спецназ, это тоже самое что при3,14здент - речной пехотинец.
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16.02.2021 07:41 Відповісти
Диванние воини негодуют,специ мля.
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16.02.2021 09:44 Відповісти
Cпецназ ВСП? В горной местности? Это для того, чтобы ловить самвовольщиков с нечищеными ботинками в горах?
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16.02.2021 10:08 Відповісти
Фотосесія в лісах під Київом. Десь між масивом Новобіличі і селищем Коцюбінське. Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 2554
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16.02.2021 10:20 Відповісти
Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 8193
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16.02.2021 10:31 Відповісти
У нас рельєф геть інший. Не свисти.
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16.02.2021 17:25 Відповісти
Все залежить від ракурсу, поставте камеру на рівні коліна, під обраним кутом і стічна канава стане гірською річкою, а саджені в рядочком сосни гірськими смереками.
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16.02.2021 17:55 Відповісти
А где собрались воевать вот в чем вопрос?
1. В горах Крыма...бои за выход к побережью
2. Помощь партизанам Кавказа для ослабления РФ
3.Бои с обнаглевшими ********* в тылу после вторжения РФ
4.Бои с РФ после захвата Восточной Украины РФ
5.Ликвидация народного сопротивленя возглавляемого бывшими бойцами АТО и ООС недовольного режимом
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16.02.2021 19:07 Відповісти
 
 