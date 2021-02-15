Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Один із бойових підрозділів Центру спецпризначення і протидії терактам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розпочало підготовку до бойового застосування в гірській місцевості.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу ВСП ЗСУ.
Навчання спецпризначенці почали з переміщення групи на засніженій місцевості та відпрацювання пошуку, при якому вдосконалювали свої навички в тактичних діях.
"Це тільки перший день підготовки. За словами командування й інструкторів, які проводять навчання, завдання підрозділу будуть щодня ускладнювати", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+10 ALEX SUROVV
показати весь коментар15.02.2021 23:35
+10 Jimmy Hill
показати весь коментар15.02.2021 23:47
+9 Senator S 01a656ec
показати весь коментар15.02.2021 23:51
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Будь ласка, зачекайте...
А якщо коротко, то надай мені посилання на довідник, де описано калібр 5, 56 НАТО. Не 5,56*45, він же .223 Рем, а саме 5,56 НАТО.
Куля 55 грейн, тиск до 3300 FPS, навіска пороха до 28,1 грейн.
ст. 158. 5,56 НАТО. Куля 55 грейн, тиск до 3250 FPS, навіска пороха до 27,5 грейн.
Не читай дописів для дилетантів, відкрий довідник. За 308 взагалі мовчи, .30 це мої калібри.
The second and most important difference between the two is the fact that a 5.56 NATO chamber has a .125" longer throat. This allows approximately one more grain of powder to be loaded into a 5.56 NATO cartridge; this is what gives it higher performance than its 223 Remington cousin.
The biggest problem with these differences is when firing a 5.56 NATO cartridge in a rifle chambered for 223 Rem. Due to the longer throat that the NATO chamber employs this combination will cause a 223 chambered weapon to run at approximately 65,000 psi or more. This is 10,000 psi higher than the 223's normal functioning pressure of 55,000 psi. This is NOT safe and will cause primers to back out, or worse, cause harm to the operator, the rifle, or both.
Таран вообще идиот ?
Это дурачки, из ВСП - Військової спілки 3,14дорасів.
Их спецназ, это тоже самое что при3,14здент - речной пехотинец.
1. В горах Крыма...бои за выход к побережью
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5.Ликвидация народного сопротивленя возглавляемого бывшими бойцами АТО и ООС недовольного режимом