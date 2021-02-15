Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

Один із бойових підрозділів Центру спецпризначення і протидії терактам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розпочало підготовку до бойового застосування в гірській місцевості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу ВСП ЗСУ.





Навчання спецпризначенці почали з переміщення групи на засніженій місцевості та відпрацювання пошуку, при якому вдосконалювали свої навички в тактичних діях.

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"Це тільки перший день підготовки. За словами командування й інструкторів, які проводять навчання, завдання підрозділу будуть щодня ускладнювати", - сказано в повідомленні.





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