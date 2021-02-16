Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Прохідний бар'єр до Верховної Ради долають чотири партії - "Європейська Солідарність", "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина".
Про це свідчать дані всеукраїнського національно репрезентативного опитування, проведеного Info Sapiens 21 січня - 5 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
"Якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці з мінімальним розривом Петро Порошенко (12,2%) та Юрій Бойко (10,8%)", - йдеться в дослідженні.
"Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, лідируючі позиції з мінімальним розривом зайняли б одразу три партії: "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" з однаковими показниками (за них би проголосували 13,1% серед усього населення та 23% від тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% та 21,8%, відповідно). На другому місці "Батьківщина" (7,7% та 13,7%), також високі шанси подолати прохідний бар’єр мають Радикальна партія Олега Ляшка (2,7% та 4,7%) та "Сила і честь" (2,6% та 4,6%)", - додали автори дослідження.
Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України за областю, розміром населеного пункту, статтю та віком. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.
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Аж самому цікаво, як би вони пояснили "перетікання голосів" тих самих виборців від одних політичних тусовок до інших, надто ж до тих, яких вони категорично не підтримували ще півтора роки тому?
Петя и Сеня не дружат уже года так четіре!
А вот деление украинцев на кацапов и рагулей - помощь врагам.
Чого тільки не вигадає агент російських спецслужб Порошенко?
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
Україну в останні роки свідомо перетворюють на країну «третього світу».
На територію жебраків, неосвічених, хворих людей, яку можна використовувати тільки для викачування та варварського використання природних ресурсів
або як ринок збуту низькопробних зарубіжних товарів. Територію, де маленький прошарок місцевих багатіїв і іноземних корпорацій в кращих колоніальних
традиціях отримує надприбутки за рахунок виживання з останніх сил багатомільйонного народу.
Всі ці страшні тенденції чітко описала під час свого виступу на одному з телеканалів лідер опозиції Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» в черговий раз пояснила українцям: бідність в Україні - штучна і з конкретними прізвищами її ідеологів.
І ця «рукотворна бідність» свідомо впроваджується владою з 2014 року.
Як саме?
По-перше, за допомогою штучного підвищення тарифів на газ в 11-12 разів, на електроенергію - в 7 разів.
Чому штучного? Тому що спеціально перестали продавати українцям дешевий газ вітчизняного видобутку та дешеву атомну енергію.
І варто лише повернути назад діючий раніше порядок розподілу наших же народних природних ресурсів, як постійно вимагає Тимошенко, і захмарні тарифи знизяться.
Але ніхто це не робить. Адже треба наживатися на українцях. Витягати останнє з наших кишень.
По-друге, українців зробили біднішими, оскільки в три рази штучно завищили курс долара.
І відразу в гривневому еквіваленті в три рази стали нижче пенсії і зарплати. Але при цьому в три рази зросли ціни, оскільки вони прив'язані до долара.
За оцінками світових економістів, реальний курс долара в Україні повинен бути 11-12 грн.
По-третє, одним махом знищили майже всю банківську систему. Позбавивши мільйони людей їх вкладів. Знищивши «середній клас».
По-четверте, українців позбавили медицини і нормальної освіти.
По-п'яте, впроваджується «інтелектуальна бідність».
Наприклад, на продаж виставлено 120 науково-дослідних інститутів.
Тобто у нас свідомо знищується інтелект нації, в той час як у всьому розвиненому світі - це є пріоритетом.
Для України ж призначена роль «сировинного придатка», який не повинен в інтелектуальному плані конкурувати з глобальними гравцями.
Таким чином, ми бачимо, що Тимошенко, як професійний антикризовий менеджер і двічі прем'єр-міністр, прекрасно розуміє всю ту цілісну картину прірви,
в яку штучним шляхом свідомо штовхають Україну. Прірва бідності і відсталості, з якої вже не буде виходу.
Ситуація складається таким чином, що з усіх топ-політиків в Україні тільки Тимошенко має необхідний набір якостей
(знання, неймовірна працездатність, міжнародні зв'язки) для того, щоб очолити антикризовий уряд.
І саме Тимошенко, в її готовності врятувати країну, є природним сильним союзником для всіх політичних сил, що прагнуть до цього ...