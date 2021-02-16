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Новини Фото Політика України
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Зеленський (17431) Порошенко (13232) рейтинг (696) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прохідний бар'єр до Верховної Ради долають чотири партії - "Європейська Солідарність", "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина".

Про це свідчать дані всеукраїнського національно репрезентативного опитування, проведеного Info Sapiens 21 січня - 5 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосували б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці з мінімальним розривом Петро Порошенко (12,2%) та Юрій Бойко (10,8%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, лідируючі позиції з мінімальним розривом зайняли б одразу три партії: "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" з однаковими показниками (за них би проголосували 13,1% серед усього населення та 23% від тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% та 21,8%, відповідно). На другому місці "Батьківщина" (7,7% та 13,7%), також високі шанси подолати прохідний бар’єр мають Радикальна партія Олега Ляшка (2,7% та 4,7%) та "Сила і честь" (2,6% та 4,6%)", - додали автори дослідження.

Рейтинг партій: ЄС - 23%, СН - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, Батьківщина - 13,7%, - опитування Info Sapiens 01
Рейтинг партій: ЄС - 23%, СН - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, Батьківщина - 13,7%, - опитування Info Sapiens 02

Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Вибірка репрезентативна дорослому населенню України за областю, розміром населеного пункту, статтю та віком. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 8194
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16.02.2021 11:20
+55
Дивує? Просто зєбаранам розвидняється Рейтинг партий: "ЕС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батькивщина" - 13,7%, - опрос Info Sapiens - Цензор.НЕТ 4496
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16.02.2021 11:16
+55
по моему, рейтинг Пороха это заслуженно.. и он будет рости..
потому что стране нужны "Мова, Армія, Віра, НАТО".. а еще нужен сильный дипломат, который соберет и будет удерживать международных союзников в рамках интересов Украины..
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16.02.2021 11:16
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Так вы это у них спрашивайте, я не очень горю желанием понять логику епанутых))) Мне достаточно того, как у них горят пердаки от одного упоминания его фамилии))) А если вы задаете такие вопросы, то вы явно не из Украины))) Либо специально включаете дурака, чтобы оправдать свою "логику"))) Так уж определитесь, кто вы)))
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16.02.2021 14:06 Відповісти
Это старая избитая истина - кто против пэтрыка, тот адназначна не с Украины. Ничего нового Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 4512 Просто интересно было узнать мнение, рыгаки хотели в парашу, когда Пэтрык у них министром работал? А когда он их в партию организовывал? Когда ж они ненавидеть его начали?
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16.02.2021 14:14 Відповісти
Манипулятор))) Для вас является новостью, за что зажопники ненавидят Пороха)) Семь лет наверное в вакууме находились))) Вот и пообщайтесь с ними))) Много нового для себя откроете)))
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16.02.2021 14:36 Відповісти
Давай еще раз докажем ету истину. Ти вот с какой України будешь?
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16.02.2021 18:53 Відповісти
Наші рейтингологи стають все незаангажованішими та прикольнішими, як і їхні рейтинги...
Аж самому цікаво, як би вони пояснили "перетікання голосів" тих самих виборців від одних політичних тусовок до інших, надто ж до тих, яких вони категорично не підтримували ще півтора роки тому?
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16.02.2021 12:16 Відповісти
Думаю что за партию Порошенко-Яценюка которые подняли тарифы в 10 раз и обвалили гривну в три раза рейтинг минус 50 %.
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16.02.2021 12:36 Відповісти
Петрович, в каком подвале тебя заточили?
Петя и Сеня не дружат уже года так четіре!
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16.02.2021 12:52 Відповісти
Петровіч для того тут и присутствует, шоб ******** подбрасывать. Периодически
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16.02.2021 15:00 Відповісти
А ти все баблом міряєш , патріот ти наш коритний? А якщо б **** тобі пообіцяло шаровий газ і долар по 8, проголосував би за нього?
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16.02.2021 13:00 Відповісти
Так петрика, який перед виборами верещав, що долар-по-десять -це-забагато, ще ніхто не називав Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 9392
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16.02.2021 13:05 Відповісти
Ты иди расскажи басни про патриотизм тем кто дороги перекрывает из за комуналки и которым приходили платёжки за газ по 5 000 гривен при зарплате в 5 000 гривен. И Коболеву расскажи про платёжки и судьям с зарплатами по 300 тысяч гривен в месяц .
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16.02.2021 14:33 Відповісти
А ти я зрозумів представник того зеленого стада яке голосувала за зелупу заради шарових тарифів? Заради як ти кажеш "басень про патріотизм" люди під кулі йшли, патріот ти наш тарифний. А тепер я подивлюсь як ти з "перекривателями" заради газу по 3 гр під кулі підеш...
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16.02.2021 15:34 Відповісти
Кацап, а расскажи нам про тарифи в своей паРаше?
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16.02.2021 18:54 Відповісти
Ну и славно. Прогоним эту нечисть
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16.02.2021 12:40 Відповісти
Реальна опозиція ділетантству, ******** і ватному реваншу це ЄС. Алтернативи Пороху немає. Або Порох або ********* зеле-ватний цирк... або голоси за Скотиняку, Голос і настаящева афіцера Смешка ідуть до ворогів України.
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16.02.2021 12:59 Відповісти
Ще більше ПРоплачених баригою рейтингів ...Скоро бу ..54 % Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 5518
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16.02.2021 13:02 Відповісти
А у тебе бачу пряма кишка аж плавиться.. Ти кого хотів бачити попереду рейтингів якщо не секрет, зелень ублдошна? Колись.
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16.02.2021 16:28 Відповісти
Это же надо так обгадиться нынешней и предыдущей власти, что украинцы готовы голосовать за ОПЗЖ.
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16.02.2021 13:03 Відповісти
Свобода осталась Свободой, Батьківщина так и осталась Батьківщиной, а вот бывшие рыгаки перед каждыми выборами меняют названия. Партия рыгов-Опозыцийный блок-ОПЗЖ, БПП-ПЕС. Вот народ, может быть, и дезориентировался и уже потерялся кто это шил это Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6717
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16.02.2021 13:10 Відповісти
Шаріковець,не сміти на форумі.
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16.02.2021 13:43 Відповісти
Українці? там немає жодного. 21.8 % малоросійського бидла і ти в їхньому числі..
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16.02.2021 16:30 Відповісти
так ты и не украинец)украинцы за зажоп не голосуют
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16.02.2021 19:19 Відповісти
Украинцы мы все, по Конституции. Даже негр и чукча (эвенк) живущие в соседнем подъезде.
А вот деление украинцев на кацапов и рагулей - помощь врагам.
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17.02.2021 08:54 Відповісти
Info Sapiens Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 3668
Чого тільки не вигадає агент російських спецслужб Порошенко?
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
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16.02.2021 13:07 Відповісти
...ЗОМБО зомбо і ще раз УЛЬТРА зомбо ..- Українці НЕ ведіться на цю МУРУ ... У Нас НЕМА ні ЗМІ ні соціології - ВСЕ у сіооністської БАНДИ злодійського племені.. тому і ВОДЯТЬ як КОЗУ по-Базарі .... ЖИВІТЬ Своїм Розумом і Досвідом - пітримуємо Програму Статут Лідерів партій - що спрямовані на СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВУ Україну .. а НЕ грабіжно олігархічну ...
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16.02.2021 13:24 Відповісти
Сволотівське іпанько видно здалеку. Жиди, алігархи, геї...бла-бла-бла.
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16.02.2021 15:35 Відповісти
опзж надо запретить, а всех его членов или депортировать, или посадить.
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16.02.2021 13:35 Відповісти
Все рейтинги носят манипулятивный характер. Если опрос проводят гундявые, то в опросном листе на первом месте СН, дальше десяток неизвестных партий и последняя в списке ЕС. Если зажопинцы то все тоже, только на первом месте в списке опзж,если юльки, то матькивщина
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16.02.2021 13:48 Відповісти
А этот рейтинг зато объективный и правдивый как святая водичка? Тут же ПЕС впереди Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 3073
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16.02.2021 13:54 Відповісти
Я не о рейтинге, а о методике опроса, между первой и последней еще пятнадцать партий с рейтингами до трех процентов, не хватает здоровья выслушать весь список
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16.02.2021 15:23 Відповісти
А какой рейтинг у твоего пуйла, кацапик?
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16.02.2021 18:57 Відповісти
ДМИТРО КОРНІЙЧУК
Україну в останні роки свідомо перетворюють на країну «третього світу».
На територію жебраків, неосвічених, хворих людей, яку можна використовувати тільки для викачування та варварського використання природних ресурсів
або як ринок збуту низькопробних зарубіжних товарів. Територію, де маленький прошарок місцевих багатіїв і іноземних корпорацій в кращих колоніальних
традиціях отримує надприбутки за рахунок виживання з останніх сил багатомільйонного народу.
Всі ці страшні тенденції чітко описала під час свого виступу на одному з телеканалів лідер опозиції Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» в черговий раз пояснила українцям: бідність в Україні - штучна і з конкретними прізвищами її ідеологів.
І ця «рукотворна бідність» свідомо впроваджується владою з 2014 року.
Як саме?
По-перше, за допомогою штучного підвищення тарифів на газ в 11-12 разів, на електроенергію - в 7 разів.
Чому штучного? Тому що спеціально перестали продавати українцям дешевий газ вітчизняного видобутку та дешеву атомну енергію.
І варто лише повернути назад діючий раніше порядок розподілу наших же народних природних ресурсів, як постійно вимагає Тимошенко, і захмарні тарифи знизяться.
Але ніхто це не робить. Адже треба наживатися на українцях. Витягати останнє з наших кишень.
По-друге, українців зробили біднішими, оскільки в три рази штучно завищили курс долара.
І відразу в гривневому еквіваленті в три рази стали нижче пенсії і зарплати. Але при цьому в три рази зросли ціни, оскільки вони прив'язані до долара.
За оцінками світових економістів, реальний курс долара в Україні повинен бути 11-12 грн.
По-третє, одним махом знищили майже всю банківську систему. Позбавивши мільйони людей їх вкладів. Знищивши «середній клас».
По-четверте, українців позбавили медицини і нормальної освіти.
По-п'яте, впроваджується «інтелектуальна бідність».
Наприклад, на продаж виставлено 120 науково-дослідних інститутів.
Тобто у нас свідомо знищується інтелект нації, в той час як у всьому розвиненому світі - це є пріоритетом.
Для України ж призначена роль «сировинного придатка», який не повинен в інтелектуальному плані конкурувати з глобальними гравцями.
Таким чином, ми бачимо, що Тимошенко, як професійний антикризовий менеджер і двічі прем'єр-міністр, прекрасно розуміє всю ту цілісну картину прірви,
в яку штучним шляхом свідомо штовхають Україну. Прірва бідності і відсталості, з якої вже не буде виходу.
Ситуація складається таким чином, що з усіх топ-політиків в Україні тільки Тимошенко має необхідний набір якостей
(знання, неймовірна працездатність, міжнародні зв'язки) для того, щоб очолити антикризовий уряд.
І саме Тимошенко, в її готовності врятувати країну, є природним сильним союзником для всіх політичних сил, що прагнуть до цього ...
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16.02.2021 14:35 Відповісти
Рядом с твоей квартирой,квартира подстарковатой бабки,которой за 60,которая делает прически, как у малолеток,пялит на свои варикозные ноги обувь на шпильках и на репу прочую косметику. Ты начинаешь понимать,что у нее на почве борьбы со старением кукуха съехала и понимаешь,что недалек тот день,когда она сделает пирсинг и понабивает себе татухи. У тебя появляются смутная тревога,что может настать день, когда в соседской квартире вместе с бабушкой будут жить двенадцать котиков или восемь собачек.Когда такая особа находится по соседству,то она воспринимается как вероятный источник неприятностей,а когда в прекрасном далеко,то как топ политик с набором выдающихся качеств.Топ политик или президент должен быть умным, а не красивым или веселым
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16.02.2021 15:41 Відповісти
це тому жюлька підписала контракт з кацапами по 550 баксів??? бо за газ вітчизняний переживала? питання , хто платив 450 баксів різниці? і з чиєї кишені? мабуть із кишені мадам "хі-хі"?
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17.02.2021 02:53 Відповісти
не смешите эту штуку - она и так смешная
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16.02.2021 15:41 Відповісти
Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6577 Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6577 Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6577 Що це за така новоявлена контора Сапієнс ,вона часом не Порохом фінансується ?
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16.02.2021 17:05 Відповісти
залізь за ссиллю - може, зрозумієш, що ця контора за уродів топить
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16.02.2021 18:57 Відповісти
скоро ОПЗЖ-опистов даже баб Юлька обует
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16.02.2021 17:51 Відповісти
ЗЫ ... для всяких там сомневающихзся в рейтингах: здесь хоть куруть-верть, хоть верть круть, опзж-опистам - кранты.
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16.02.2021 17:55 Відповісти
Не ведіться на ті опитування і рейтинги, невже мало Голобородька!
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16.02.2021 20:02 Відповісти
Досі не збагну що то за електорат "партії" з ганебним поганялом "слуга народу". Мені зрозуміло, коли у партії є певна позиція. Так, ОПЗЖ, антиукраїнська партія, але це певна позиція. ЄС - дійсно, це єдина проукраїнська партія серед прохідних. Батьківщина, партія, яка раніше теж позиціонувалася, як проукраїнська. Хитання і загравання з "слугами" завдали великої шкоди цій партії. А от СН, це збіговисько різнорідних авантюристів і пройдисвітів, які дуже часто не мають нічого спільного між собою. СОРОМНО бути електоратом з ампутованими розумовими здібностями. Голосувати за СН - діагноз. Як же довго це доходить до охлоса.
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16.02.2021 20:07 Відповісти
у проукраинских партий на выборах нет шансов. Нарид в холодильнике последнюю мову доедает.
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16.02.2021 21:40 Відповісти
та ні, народу морочать ср@kи такі от свинопомийки як оця
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16.02.2021 22:22 Відповісти
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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17.02.2021 10:42 Відповісти
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