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Німеччина (4528) карнавал (4) курйоз (539)

Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Через пандемію карнавал у Німеччині цього року скасовано, але Дюссельдорфом провезли сатиричні вози, а в Кельні влаштували лялькову ходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Якби не пандемія, то цього понеділка, 15 лютого, в Кельні, Дюссельдорфі, Майнці та багатьох інших німецьких містах відбулися б головні ходи карнавального сезону, але весь сезон ще раніше скасували через коронавірусну пандемію. Однак в Дюссельдорфі вирішили не відмовлятися від важливої ​​традиційної складової міської карнавальної ходи в так званий "скажений понеділок" - знаменитих сатиричних возів на різні німецькі та світові політичні й суспільні теми.

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 01
"Володимир Путін" і "Олексій Навальний" у Дюссельдорфі

Зокрема, один з таких возів був присвячений Олексію Навальному і Володимиру Путіну. При цьому опозиційний російський політик (він же - берлінський пацієнт, пасажир, фігурант тощо) на німецькому карнавалі, так би мовити, був помічений уперше. Путін же не раз бував його "героєм".

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 02
"На рожні". Дональд Трамп над багаттям "Повернімо Америці колишню велич"

Вози в Дюссельдорфі виготовили і провезли містом, у якому замість бурхливого народного свята був цього разу звичайний робочий день - наскільки звичайним він може бути під час локдауну.

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Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 03
Карнавальний вірус і коронавірус

Зазначимо, що президенти, канцлери і прем'єр-міністри - традиційні персонажі рейнського карнавалу. Наші фотогалереї попередніх років можна подивитися за посиланнями у кінці сторінки, але спочатку - ще кілька актуальних знімків. Дональд Трамп, який програв вибори у США цього року, ймовірно, потрапив до поля зору карнавальної сатири в Німеччині востаннє, як і Ангела Меркель, яка після майбутніх осінніх виборів до бундестагу має намір залишити свій пост глави німецького уряду.

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 04
"Без мізків". "Поперечний пам'ятник" руху Querdenker, учасники якого виступають у Німеччині, зокрема, проти заходів уряду щодо боротьби з коронавірусною інфекцією

У Кельні провели лялькову ходу - теж із сатиричними мінівозами. У телевізійній трансляції було задіяно майже 180 ляльок, що зображали учасників процесії з головних карнавальних гвардій і товариств, глядачів, коментаторів, коней і навіть козла - талісмана футбольного клубу бундесліги "Кельн".

Навальний бє Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози 05

Ангела Меркель (Аngela Merkel) постала на карнавалі в образі нового голови партії ХДС і одного з імовірних кандидатів у канцлери - Арміна Лашета (Armin Laschet). Або навпаки. Лашет в образі Меркель. На передньому плані - легендарний автор сатиричних возів у Дюссельдорфі Жак Тіллі (Jacques Tilly)

Зазвичай справжня святкова процесія в Кельні - найбільша в Німеччині. Вона розтягується на сім кілометрів, але зараз виявилося досить 32-х ... просто метрів. Наступного року всі сподіваються повернутися в нормальний формат.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Не задавал себе вопрос, - "почему люмпены строем ходят, а свободные люди устраивают карнавалы?" Способен причинно-следственные связи провести?!
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16.02.2021 11:46
+5
Никогда этих шествий и карнавалов не понимал. Развлечения на уровне люмен-пролетариата...
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16.02.2021 11:43
+3
Больше всего понравился Трамп. Если бы в жизни этому дураку так засадили!
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16.02.2021 12:37
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Никогда этих шествий и карнавалов не понимал. Развлечения на уровне люмен-пролетариата...
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16.02.2021 11:43 Відповісти
Не задавал себе вопрос, - "почему люмпены строем ходят, а свободные люди устраивают карнавалы?" Способен причинно-следственные связи провести?!
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16.02.2021 11:46 Відповісти
Мимо цели. Я не для этого комментарий написал. Хочешь экскрементами побросаться? Пиши свой и жди в гости таких же как сам...
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16.02.2021 11:48 Відповісти
А для чего тогда написал?
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16.02.2021 12:04 Відповісти
Мысли вслух. Кому понравится, поставит плюс.
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16.02.2021 12:23 Відповісти
Не льсти себе, - это не "мысли", - это громкий пук в воздух. Привселюдно испортил воздух.
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16.02.2021 12:51 Відповісти
и не поймёш!!(так как не знаеш истории карнавала)хотя и интуитивно высказал правильное направление карнавала.(изначально корлями был задуман как ,,развлечение для люмпен-пролетариата"тоесть для низжих слоёв общества) Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 2252 Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 3361
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16.02.2021 12:11 Відповісти
а сейчас развлечение для городского стада.
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16.02.2021 14:36 Відповісти
нуу!!под такое определение можно любой праздник(включая религиозные)и в любой стране подвести!!если он массовый в случае если он будет каким либо образом ограничен то и ,,статус"будет ,,корпоратива"или чего то подобного. Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 919 Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 7518
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16.02.2021 15:14 Відповісти
а я и не противоречу. город от безделья тусит.
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16.02.2021 15:30 Відповісти
+++
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16.02.2021 15:39 Відповісти
Десакрализация полным ходом... С голого царька уже ржут в 32 зуба, - это фиаско, братан!
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16.02.2021 11:44 Відповісти
Всё сходится кроме ***** и Бутерброда. Там еще вопрос: кто кого. Трамп на вертеле и Навальный бьет Путина в пах: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки - Цензор.НЕТ 430
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16.02.2021 11:44 Відповісти
УГ
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16.02.2021 11:44 Відповісти
От мені цікаво, чим німакам Трамп не вгодив? Не хотів сплачувати їхню безпеку від кацапів із якими вони мають міліардні бізнеси!?
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16.02.2021 11:56 Відповісти
США тоже не ангелы. И это несмотря на то что в 2020-м товарооборот между странами из-за Covid-19 сильно упал.

Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 7007
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16.02.2021 12:07 Відповісти
Товарообіг України і Росії, незважаючи на конфлікт між країнами, виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.

Експорт товарів до Росії за підсумками серпня становив $12 млрд, обсяг російського імпорту - $25,2 млрд. При цьому Росія перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України
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16.02.2021 12:23 Відповісти
ну так прокацапи у владі.
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16.02.2021 14:37 Відповісти
,,за свою безпеку"немцы хорошо платят (и не сомневайся)просто трампуша горланит про 2%ВВП но умалчивает сколько его армия в дойчланде ,,нищаков"от немцев получает начиная с полного предоставления всякого рода услуг казармы и вся инфраструктура под ключ!!плюс льготы разного рода(полигоны и прочее). Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 4319
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16.02.2021 12:16 Відповісти
Свобода быть идиотом не таким как все.
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16.02.2021 11:58 Відповісти
Больше всего понравился Трамп. Если бы в жизни этому дураку так засадили!
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16.02.2021 12:37 Відповісти
и чем он тебе нищеброду лично не угодил ответить можешь? или тебе лишь бы пнуть как безмозглая толпа?
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16.02.2021 13:17 Відповісти
Трампушка, - нищеброд со стажем. Заслуженный банкрот США, - папины миллионы 4 раза сливал в унитаз.
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16.02.2021 13:39 Відповісти
Говноед, потому, что он петух и строил диктатуру. Вали в любимую кацапию, урод
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16.02.2021 14:03 Відповісти
Безмозглую толпу подставил Трумп, отправив штурмовать Капитолий, а сам спрятался в бункер. Вот теперь эти безмозглые наперегонки дают показания на Трумпа в ФБР.
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16.02.2021 18:14 Відповісти
это ты имел в виду переодетых в МАГА кепки антифов, прямо сам направил да?
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16.02.2021 20:22 Відповісти
Продолжай питаться инфодерьмом от рогатых Q-дебилов. Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 3876
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16.02.2021 20:29 Відповісти
судя по твоим высер@м ты ими уже напитался Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 171
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17.02.2021 11:03 Відповісти
гебешная меркель обидится что кореша-х.у..ла бьют)))
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16.02.2021 12:44 Відповісти
Можно было бы сделать "повозку" со скульптурой Меркель, которая берёт в рот "газовую трубу" плешивого. Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 726 Но нет! Немцы могут только над чужими лидерами насмехаться. А в своём глазу и бревна не замечают.
И да. Америка опять станет великой. А вот Германии великой не стать никогда.
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16.02.2021 19:36 Відповісти
ВОТ КАКИЕ ПАРАДЫ ПОЧАЩЕ ДЕЛАТЬ НАДО !)
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16.02.2021 22:06 Відповісти
 
 