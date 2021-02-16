Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП. ФОТО

Повідомлено підозру начальнику одного з відділів Головного управління ДСНС в Луганській області в підбурюванні до скоєння службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), а 5 працівникам підпорядкованих територіальних підрозділів - безпосередньо в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними слідства, інспектори за вказівкою керівника структурного підрозділу ГУ ДСНС підробляли акти про пожежі з метою створення видимості про ефективну ліквідацію пожеж на Луганщині для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, громадян та суспільства в цілому.

До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію садівничого товариства "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів. Cлідством встановлено, що такі заходи не здійснювались, а підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

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Нагадаємо, на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" виникли масштабні пожежі, які призвели до загибелі трьох осіб, знищення житлових будинків, господарських споруд та іншого майна.



