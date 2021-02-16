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Луганщина (4416) пожежа (3744) ДСНС (4460) Офіс Генпрокурора (2349)

Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Повідомлено підозру начальнику одного з відділів Головного управління ДСНС в Луганській області в підбурюванні до скоєння службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), а 5 працівникам підпорядкованих територіальних підрозділів - безпосередньо в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними слідства, інспектори за вказівкою керівника структурного підрозділу ГУ ДСНС підробляли акти про пожежі з метою створення видимості про ефективну ліквідацію пожеж на Луганщині для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, громадян та суспільства в цілому.

До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію садівничого товариства "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів. Cлідством встановлено, що такі заходи не здійснювались, а підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

Також читайте: Троє співробітників ДСНС фальсифікували звітність про гасіння пожеж на Луганщині, - ДБР

Нагадаємо, на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" виникли масштабні пожежі, які призвели до загибелі трьох осіб, знищення житлових будинків, господарських споруд та іншого майна.

Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП 01
Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП 02

Автор: Анастасія Потіха
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Зелені мона брехати, а їм ніззя?
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16.02.2021 12:07 Відповісти
Я не сторонник "зелени" но эт, с позволения сказать "дисскуссия" не выходит за рамки пора у первокласников: "А Вася тоже написал..." Уровень ниже плинтуса!
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16.02.2021 12:36 Відповісти
Извините, залипла клавиатура: надо "эта" и "спора".
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16.02.2021 12:44 Відповісти
Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП - Цензор.НЕТ 3008
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16.02.2021 12:49 Відповісти
Звиздеж. Горело у нас столько, что там не то, что пожарные без сна сутками работали, там военные, просые мужики, все боролись с огнем. Какие фальсификации? Идиоты? Зелени просто вместо того, чтобы поблагодарить мужиков, просто обсирают. Горело страшно.
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16.02.2021 12:13 Відповісти
поджег?
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16.02.2021 13:13 Відповісти
Цензор. А можно без ошибок, хотя бы в заголовках?!
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16.02.2021 12:32 Відповісти
Виклікає сумнів наявність фальсіфікації звітних документів в цій шарашкіной конторє шоле?
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16.02.2021 13:28 Відповісти
 
 