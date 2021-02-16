Із загиблими на Донбасі воїнами 81-ї ОАеМБр Олександром Войтенком і В'ячеславом Олексієнком попрощаються 18 лютого в Кременчуці. ФОТО

У четвер, 18 лютого, у місті Кременчук Полтавської області з 10:00 до 11:00 у Міському палаці культури відбудеться церемонія прощання з військовослужбовцями 81-ї окремої аеромобільної бригади, які загинули 14 лютого приблизно о 10:00 в районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої: капітаном Олександром Войтенком, 30.11.1974 року народження, уродженцем міста Полтава; солдатом В'ячеславом Олексієнком, 17.04.1987 року народження, уродженцем Кременчука.

Про це йдеться на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"18 лютого 2021 року Кременчук прощатиметься із загиблими в зоні проведення Операції об’єднаних сил захисниками України - кременчужанами В‘ячеславом Олексієнком та Олександром Войтенком.

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Церемонія прощання відбуватиметься із 10:00 до 11:00 у Міському палаці культури, після чого у Свято Миколаївському Соборі відслужать панахиду по загиблих. Після її завершення поховання відбудеться на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв", - зазначається в повідомленні.

Олександр Войтенко

В‘ячеслав Олексієнко