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Кременчук (218) похорон (1247) військовослужбовці (3944) Ян Осока (1495) 81 окрема аеромобільна бригада (45)

Із загиблими на Донбасі воїнами 81-ї ОАеМБр Олександром Войтенком і В'ячеславом Олексієнком попрощаються 18 лютого в Кременчуці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У четвер, 18 лютого, у місті Кременчук Полтавської області з 10:00 до 11:00 у Міському палаці культури відбудеться церемонія прощання з військовослужбовцями 81-ї окремої аеромобільної бригади, які загинули 14 лютого приблизно о 10:00 в районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої: капітаном Олександром Войтенком, 30.11.1974 року народження, уродженцем міста Полтава; солдатом В'ячеславом Олексієнком, 17.04.1987 року народження, уродженцем Кременчука.

Про це йдеться на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"18 лютого 2021 року Кременчук прощатиметься із загиблими в зоні проведення Операції об’єднаних сил захисниками України - кременчужанами В‘ячеславом Олексієнком та Олександром Войтенком.

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Церемонія прощання відбуватиметься із 10:00 до 11:00 у Міському палаці культури, після чого у Свято Миколаївському Соборі відслужать панахиду по загиблих. Після її завершення поховання відбудеться на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв", - зазначається в повідомленні.

Із загиблими на Донбасі воїнами 81-ї ОАеМБр Олександром Войтенком і Вячеславом Олексієнком попрощаються 18 лютого в Кременчуці 01

Олександр Войтенко

Із загиблими на Донбасі воїнами 81-ї ОАеМБр Олександром Войтенком і Вячеславом Олексієнком попрощаються 18 лютого в Кременчуці 02

В‘ячеслав Олексієнко

Автор: Наталя Джума
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