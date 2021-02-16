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Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сьогодні, 16 лютого 2021 року на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибули учасники сезонної експедиції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 01

У складі експедиції 18 учасників - вчені, які будуть проводити дослідження і відбір зразків, і технічні фахівці, які здійснюватимуть модернізацією станції.

Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 02

Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину і Бразилію прилетіла в Чилі, де провела понад два тижні карантину в портовому містечку Пунта-Аренас. 9 лютого експедиція розпочала шлях до Антарктиди морем на кораблі "Betanzos". І ось, подолавши протоку Дрейка, дісталася до станції.

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Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 03

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Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 04

Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. Оскільки вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися в 2019, але через торішні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалося.

Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 05
Українські полярники прибули на станцію Академік Вернадський в Антарктиді 06

Також вчені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри. Буде встановлено програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних з концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", що істотно прискорить отримання кінцевих результатів досліджень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Великобританія, згідно жесту доброї волі, передала свою антарктичну станцію "Faraday" Україні.
6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде - Цензор.НЕТ 47
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16.02.2021 17:00
+6
"Молоть" чепуху ваш удел!
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16.02.2021 16:57
+5
Дорогие и совершенно не нужные понты! Только ледники засирают!
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16.02.2021 16:45
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Дорогие и совершенно не нужные понты! Только ледники засирают!
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16.02.2021 16:45 Відповісти
"Молоть" чепуху ваш удел!
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16.02.2021 16:57 Відповісти
Посмотрите в ютубе какой срач и мусорники вокруг той станции!
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16.02.2021 17:03 Відповісти
У нас и корабля своего нет? На какой-то ржавой лоханке плывут.
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16.02.2021 16:47 Відповісти
Добирались на перекладных...
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16.02.2021 17:00 Відповісти
там до Антарктиды еще плыть и плыть:
Акаде́мик Верна́дский (укр. Академік Вернадський) - украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
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16.02.2021 16:48 Відповісти
А Сардинія- це європейська територія?
Ні!!! Це острів біля Італії.

Приблизно таку дурню ти написав)))
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16.02.2021 16:59 Відповісти
Великобританія, згідно жесту доброї волі, передала свою антарктичну станцію "Faraday" Україні.
6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде - Цензор.НЕТ 47
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16.02.2021 17:00 Відповісти
В радянський час на всі станції і на північному і на південому полюсах,експедиції відправлялись на 2 роки для економії коштів і щоб могли щось зробити ,туди 2 місяця добиратись невспіе акліматізіроватись а вже потрібно збиратись додому Україна багата держава і може собі дозволити на рік і ще й на сезонні роботи,в росії на 2 роки відправляють і зараз
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16.02.2021 17:00 Відповісти
не гони пургу..
вище написано скільки добирались разом з 2-тижневим карантином...
станція не на північному полюсі
акліматизація мало відрізняється від воркути, куди і звідки їздять поїздами...
там зараз десь 16 жовтня...по фото і одягу видно що і як
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16.02.2021 17:39 Відповісти
Швидше серпня.
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17.02.2021 02:37 Відповісти
Пора возвращать Восток...это станция Украинской Славы... прогуглите как украинские летчики летали ниже чем -70 рискуя получить 5 лет тюрьмы за несогласованный вылет...
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16.02.2021 17:02 Відповісти
и начинать с Дальнего
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16.02.2021 17:40 Відповісти
..интересный случай! Если не в тягость..источник..и где прочесть можно о этом ?!
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16.02.2021 19:14 Відповісти
см. с 6.14
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16.02.2021 19:26 Відповісти
А чего туда отправляться в лето, т.е. "зиму" для южного полушария?
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16.02.2021 17:04 Відповісти
Какие практические цели преследуются нашей страной при эксплуатации арктической станции. Есть ли там монгольская, датская или польские станции?
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16.02.2021 17:07 Відповісти
В Антарктиде есть постоянная польская станция "Arctowski", расположенная в Заливе Адмиралтейства на Острове Короля Георга в архипелаге Южных Шетландских островов.
Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді - Цензор.НЕТ 9718
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16.02.2021 17:17 Відповісти
І білоруської немає, бо маленьким країнам це не по кишені.
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17.02.2021 00:33 Відповісти
Я не в захваті від того усього. Тут проблем вистачає.
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16.02.2021 17:20 Відповісти
Пару метрів до океану! Що вони у шторм роблять?
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16.02.2021 17:46 Відповісти
Во Львове снега больше
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16.02.2021 17:47 Відповісти
Істото, ти у школі вчилася?
Та зараз літо, як й в усій південній півкулі.
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17.02.2021 00:35 Відповісти
Та = там
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17.02.2021 00:36 Відповісти
А обещали и осла с собой взять....
Он бы там пингвинам рыбку ловил...
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16.02.2021 17:54 Відповісти
Аккуратнее там с озоновой дырой. Не сильно раздалбывайте.
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16.02.2021 18:59 Відповісти
ШО ЗА ДЕВЕЛ !?)
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17.02.2021 08:17 Відповісти
 
 