Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 лютого 2021 року на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибули учасники сезонної експедиції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

У складі експедиції 18 учасників - вчені, які будуть проводити дослідження і відбір зразків, і технічні фахівці, які здійснюватимуть модернізацією станції.

Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину і Бразилію прилетіла в Чилі, де провела понад два тижні карантину в портовому містечку Пунта-Аренас. 9 лютого експедиція розпочала шлях до Антарктиди морем на кораблі "Betanzos". І ось, подолавши протоку Дрейка, дісталася до станції.

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Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. Оскільки вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися в 2019, але через торішні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалося.





Також вчені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри. Буде встановлено програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних з концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", що істотно прискорить отримання кінцевих результатів досліджень.