Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Сьогодні, 16 лютого 2021 року на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прибули учасники сезонної експедиції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.
У складі експедиції 18 учасників - вчені, які будуть проводити дослідження і відбір зразків, і технічні фахівці, які здійснюватимуть модернізацією станції.
Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину і Бразилію прилетіла в Чилі, де провела понад два тижні карантину в портовому містечку Пунта-Аренас. 9 лютого експедиція розпочала шлях до Антарктиди морем на кораблі "Betanzos". І ось, подолавши протоку Дрейка, дісталася до станції.
Найбільший обсяг робіт цього разу у технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. Оскільки вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися в 2019, але через торішні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалося.
Будь ласка, зачекайте...
Акаде́мик Верна́дский (укр. Академік Вернадський) - украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
Ні!!! Це острів біля Італії.
Приблизно таку дурню ти написав)))
6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"
вище написано скільки добирались разом з 2-тижневим карантином...
станція не на північному полюсі
акліматизація мало відрізняється від воркути, куди і звідки їздять поїздами...
там зараз десь 16 жовтня...по фото і одягу видно що і як
Та зараз літо, як й в усій південній півкулі.
Он бы там пингвинам рыбку ловил...