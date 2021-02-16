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Чиновник міськради Ірпеня впіймався на хабарі 28 тис. грн за дозвіл на розміщення реклами, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України затримала під час одержання хабаря заступника начальника відділу містобудування та архітектури однієї з міськрад Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Чиновник міськради Ірпеня впіймався на хабарі 28 тис. грн за дозвіл на розміщення реклами, - СБУ 01

Під час досудового слідства було встановлено, що чиновник вимагав гроші від представника комерційної фірми за підготовку, підписання та видачу 14 дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

Затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання другої частини "винагороди". Раніше правоохоронці задокументували отримання ним першого траншу.

Чиновник міськради Ірпеня впіймався на хабарі 28 тис. грн за дозвіл на розміщення реклами, - СБУ 02
Чиновник міськради Ірпеня впіймався на хабарі 28 тис. грн за дозвіл на розміщення реклами, - СБУ 03

Розслідування розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Чиновник міськради Ірпеня впіймався на хабарі 28 тис. грн за дозвіл на розміщення реклами, - СБУ 03

Як повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора, на хабарі затримано чиновника Ірпінської міськради, який вимагав 28 тис. грн за вирішення питання про підготовку та видачу виконкомом Ірпінської міської ради дозволів на право розміщення 14 рекламних вивісок на території м. Ірпінь. Після отримання частини хабаря - 14 тис. грн, його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Без фамилии - может просто фейк.
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16.02.2021 18:31 Відповісти
Да - в горсоветы не заносят, особенно, Ирпеня Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за размещение рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 3543
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16.02.2021 18:35 Відповісти
упитанный такой мальчиш..
сейчас в его душе поселятся постоянный гнетущий страх; кошмары по ночам; непонятная тяжесть, которая давит на диафрагму и не дает полноценно вдохнуть воздух..
Это "новый мир", дружок!.. и ты в него "попал"!
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16.02.2021 18:35 Відповісти
в акурат по курсу НБУ ..бабушка не поймет почему именно 28 000 грн
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16.02.2021 18:36 Відповісти
Инфляция .
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16.02.2021 18:38 Відповісти
да разве ж это деньги...это проявление уважения...
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16.02.2021 18:55 Відповісти
вот таким макаром у нас все здания и дороги засраны бигбордами и наружной рекламой как в колхозе
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16.02.2021 18:59 Відповісти
Повязали мелкую сошку...Да в Ирпене решал этих - на все Лукьяновское СИЗО хватит.
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16.02.2021 19:24 Відповісти
Как можно в стране такой вот жить?? Все кто может- ворует...
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16.02.2021 21:36 Відповісти
А коломойського,і йому подібних,не хоче сбу прийняти?
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16.02.2021 21:59 Відповісти
 
 