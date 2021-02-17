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Чиновник Кіровоградської ОДА організував схему отримання хабарів за працевлаштування в медустанови, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці виявили корупційну "схему" працевлаштування в медичні установи, яку організував заступник начальника управління - начальник відділу Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник Кіровоградської ОДА організував схему отримання хабарів за працевлаштування в медустанови, - Нацполіція 01

Чиновник за винагороду "допомагав" випускникам і громадянам працевлаштуватися в медичні установи.

16 лютого поліцейські затримали чиновника ОДА в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України після одержання ним 500 доларів хабаря. Всього задокументовано понад 10 фактів отримання коштів як від випускників, так і від медпрацівників.

Чиновник Кіровоградської ОДА організував схему отримання хабарів за працевлаштування в медустанови, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлюватимуться особи, які можуть бути причетні до цієї корупційної "схеми".

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Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция - Цензор.НЕТ 6845 Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция - Цензор.НЕТ 4318
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16.02.2021 19:01 Відповісти
А подельники у него
все вы - ВЛАСТЬ.
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16.02.2021 19:14 Відповісти
Дуже показов справа про необхідність доплат бідосям-медикам.)))
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16.02.2021 19:22 Відповісти
взятки дают только оперирующие специалисты. частные клиники не могут найти хирурга на 50 - 100 тысяч. он в госклинике столько за день иметь может. а вы лохи платите. и радуетесь, что сожрали Доктор Смерть. а Уляна предлагала за доказанные эпизод взятки, всё учреждение лишать финансирования. что коллеги сделали бы со взяточником?????
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16.02.2021 19:49 Відповісти
если не медик - то херни не пиши , знающего из себя корчишь ,
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16.02.2021 20:12 Відповісти
28 лет стажа
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17.02.2021 07:41 Відповісти
ты 28 лет был ,молодшою медсестрою для чергы у вечирни та нични часы , да ?
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17.02.2021 18:59 Відповісти
 
 