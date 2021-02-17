Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками

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