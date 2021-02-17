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На Хмельниччині патрульний продавав інформацію з обмеженим доступом із бази Нацполіції, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали 28-річного поліцейського сектора реагування патрульної поліції одного з районних управлінь ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, який займався продажем інформації з обмеженим доступом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Хмельниччині патрульний продавав інформацію з обмеженим доступом із бази Нацполіції, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейський систематично збував дані з автоматизованої системи МВС України "Інформаційний портал Національної поліції України", яка містить інформацію з обмеженим доступом. Зокрема, це були відомості про певних фізичних осіб і транспортні засоби, які поліцейський фотографував і пересилав "замовникам" через месенджер. Згодом, він отримував оплату за надані "послуги".

15 лютого зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України після чергового продажу даних.

На Хмельниччині патрульний продавав інформацію з обмеженим доступом із бази Нацполіції, - ДБР 02

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На Хмельниччині патрульний продавав інформацію з обмеженим доступом із бази Нацполіції, - ДБР 03

Попередня кваліфікація правопорушення: несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 і ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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16.02.2021 19:36 Відповісти
Даешь электронные паспорта!!! Даешь "Дію"!!! На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР - Цензор.НЕТ 3409

Украина - какраз та страна, где все нужно хранить в единой базе. Ага.

Легче хранить - легче продать.
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16.02.2021 19:40 Відповісти
Как может такое быть в европейском государстве, если простая чмошница из таможни подрабатывает тем, что сливает данные на любого украинца, где, когда и сколько пересекал госграницу Украины? Сколько и когда какая фирма ввезла/экспортировала товара и по какой цене? И нет никакого мониторинга кто? зачем? почему? мог смотреть эту информацию. Вся "защита персональных данных" в Украине сплошная фикция. Все продается и все покупается.
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16.02.2021 19:48 Відповісти
продам гараж в Мартусовке
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16.02.2021 19:51 Відповісти
Однажды мой приятель (в Хмельницком) пришёл в гараж за машиной, но её там не обнаружил. Спросил в будке у охранника, тот ничего не видел. Вызвали полицию, оформили. Возвращается он грустный домой... а возле дома - та самая машина стоит... Тут он понимает, что свой VW в гараж не ставил На Хмельнитчине патрульный продавал информацию с ограниченным доступом из базы Нацполиции, - ГБР - Цензор.НЕТ 2810 звонит ментам, едет забирает заявление. Поржали и разошлись...
На следующий день, едет по делам, на своём авто, тут звонок - "здравствуйте, меня зовут Игорь, я могу "помочь" Вам вернуть машину"...
Т.е., почти как у Мюллера - то что знает мент, знает и свинья.
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16.02.2021 20:19 Відповісти
и этим бандитам полицейским хотят дать больше полномочий ?
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16.02.2021 20:51 Відповісти
Какая разница, с какой области этот ублюдок полицай! Грузин выгнали, реформа полиции превратилась в фарс! Рюкзакан и дальше кошмарит и крышует выдачу техосмотров для коммерческого транспорта, наркобизнес, игровые автоматы! Подопечные тырят мелочь по карманам!
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16.02.2021 23:28 Відповісти
а продолжал бы брать взятки на дорогах - до сих пор работал бы, даже на повышение пошел бы
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17.02.2021 06:52 Відповісти
 
 