На Хмельниччині патрульний продавав інформацію з обмеженим доступом із бази Нацполіції, - ДБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці затримали 28-річного поліцейського сектора реагування патрульної поліції одного з районних управлінь ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, який займався продажем інформації з обмеженим доступом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, поліцейський систематично збував дані з автоматизованої системи МВС України "Інформаційний портал Національної поліції України", яка містить інформацію з обмеженим доступом. Зокрема, це були відомості про певних фізичних осіб і транспортні засоби, які поліцейський фотографував і пересилав "замовникам" через месенджер. Згодом, він отримував оплату за надані "послуги".
15 лютого зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України після чергового продажу даних.
Попередня кваліфікація правопорушення: несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 і ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
Украина - какраз та страна, где все нужно хранить в единой базе. Ага.
Легче хранить - легче продать.
На следующий день, едет по делам, на своём авто, тут звонок - "здравствуйте, меня зовут Игорь, я могу "помочь" Вам вернуть машину"...
Т.е., почти как у Мюллера - то что знает мент, знает и свинья.
бандитамполицейским хотят дать больше полномочий ?