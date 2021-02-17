На Хмельниччині патрульний продавав інформацію з обмеженим доступом із бази Нацполіції, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали 28-річного поліцейського сектора реагування патрульної поліції одного з районних управлінь ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, який займався продажем інформації з обмеженим доступом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський систематично збував дані з автоматизованої системи МВС України "Інформаційний портал Національної поліції України", яка містить інформацію з обмеженим доступом. Зокрема, це були відомості про певних фізичних осіб і транспортні засоби, які поліцейський фотографував і пересилав "замовникам" через месенджер. Згодом, він отримував оплату за надані "послуги".

15 лютого зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України після чергового продажу даних.

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Попередня кваліфікація правопорушення: несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 і ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.