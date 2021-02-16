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Говерла (15) Карпати (188) НАТО (5132) ЗСУ (5712)

Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Закарпатті триває Перший міжнародний Союзницький зимовий похід в гори "Загартовані війною". У рамках цього заходу військовослужбовці Збройних Сил України та колеги з НАТО здійснили експедиційне сходження на найвищу точку України – гору Говерла. Також на гору підіймались ветерани АТО/ООС, військовий капелан і представники громадських організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу 01

"Сходження на Говерлу було досить складним та екстремальним, а для декого, я б сказав, воно стало справжнім випробовуванням, − повідомив керівник експедиційної групи полковник Микола Журавльов. – Проте ми досягли своєї мети і разом з іноземними колегами підкорили вершину. Вже на Говерлі ми підняли штандарти оперативних командувань ЗСУ та прапори країн-учасниць експедиційного походу, а також провели молебень за загиблими українськими воїнами в російсько-українській війні".

Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу 02
Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу 04

Експедиція відбувалася під контролем працівників ДСНС та рятувально-пошукової групи й тривала майже десять годин: 8 годин екстремального підйому та 2 години в зворотному напрямку.

Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу 05

Під час сходження на Говерлу офіцер оперативного командування "Північ" і представник Сил спеціальних операцій випробували на собі новий зразок зимового взуття.

Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу 06

Як розповів офіцер оперативного командування "Північ" Володимир Василенко, на перших етапах підйому на вершину берці досить добре себе зарекомендували: "Їх досить зручно одягати, вони теплі і мають деякі позитивні зміни в зовнішньому вигляді. З переваг варто відзначити осучаснений дизайн, є хороша теплоізоляція, дещо нова форма взуттєвої колодки і клапана. Водночас є деякі зауваження до виробу і сподіваюся, що їх відразу опрацює компанія-виробник".

Зі свого боку офіцер ССО Ігор додав, що для звичайної зимової пори вони добре підходять, однак для надскладних зимових кліматичних умов і гірської місцевості потрібні доопрацювання. "Можливо, не зайвим буде вказати розробникам, щоб вони продовжували проєктувати черевики саме для підрозділів гірничо-штурмових військ. Адже ці черевики, що ми випробовували, не призначені для подолання гір, - сказав офіцер Сил спецоперацій. - Однак, на мою думку, в основному, нові черевики зарекомендували себе позитивно".

Уже після завершення зимового походу військові передадуть свої зауваження і пропозиції безпосередньо в Центральне управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ.
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Топ коментарі
+43
Еще базы НАТО в Харькове, Донецке, Луганске, Сумах, Мариуполе, Севастополе и можно уходить на пенсию.
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16.02.2021 21:40
+15
Символічно як до першої спільної скореної вершини- щасти і надалі!
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16.02.2021 21:40
+9
Ну значить русню будуть гнати аж до уральських гір. Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу - Цензор.НЕТ 5989
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16.02.2021 23:07
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Символічно як до першої спільної скореної вершини- щасти і надалі!
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16.02.2021 21:40 Відповісти
Пішли довшим маршрутом,через Лазещину,там тяжче ніж через Заросляк
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17.02.2021 13:19 Відповісти
Еще базы НАТО в Харькове, Донецке, Луганске, Сумах, Мариуполе, Севастополе и можно уходить на пенсию.
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16.02.2021 21:40 Відповісти
Так к тому и идёт.
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16.02.2021 21:52 Відповісти
Можу землю в Сумах віддати під базу, безкоштовно.
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17.02.2021 23:29 Відповісти
Супер! еще бы такой же маршбросок в Кончу Заспу с захватом стратегических высот....
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16.02.2021 21:44 Відповісти
Тобто жодного уявлення про Конча Заспу не маєте.
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16.02.2021 21:46 Відповісти
тобто я там живу..)
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16.02.2021 22:10 Відповісти
На якій саме зі стратегічних висот?
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16.02.2021 22:29 Відповісти
біля жерла вулкана)))
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17.02.2021 19:12 Відповісти
Стратегічні висоти Кончі Заспи? Я ржаль і плакаль.
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16.02.2021 22:24 Відповісти
Красота !
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16.02.2021 21:56 Відповісти
Польові виходи та походи - важка, але цікава частина армійського життя, добре тренування.
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16.02.2021 21:58 Відповісти
А Ющенка там бачили? Военные ВСУ и НАТО в сложных климатических условиях покорили Говерлу - Цензор.НЕТ 8690
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16.02.2021 22:13 Відповісти
"А до х.я прив"яжіте з помаранчі банта, щоб країна пам"ятала такого гаранта!"
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16.02.2021 22:28 Відповісти
А до чійого **я прив'язати?
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17.02.2021 11:18 Відповісти
Він зайнятий, "слухає" бджоли, як перезимували.
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17.02.2021 05:25 Відповісти
Фотки с бродячими собачками сделали?
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16.02.2021 22:16 Відповісти
Идиот, в тех местах бродячих собак - нет
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16.02.2021 22:19 Відповісти
Идиот тот кто не имеет чувства юмора и сразу брызгает дерьмом из рта!
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16.02.2021 23:20 Відповісти
Разорванными пуканами кацапов, от этой новости, все остались довольны.
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16.02.2021 22:21 Відповісти
Вісім годин на підйом - то щось забагато. Я там неодноразово взимку в непогоду за чотири години підіймався. Спуск дві години - нормально. Трекінгові вібрами нормальні, тільки треба рант розширити під кішки жорсткі. А взагалі то альпіністи давно проблеми взуття для зимових гір вирішили. Навіщо видумувати знову колесо? Бахіли нормальні вдягайте. Буде значно тепліше ногам і сніг, дрібне каміння, вода у черевик не потрапить. І обов'язково по такій погоді всім вдягати балаклави. Обличчя не обмерзне.
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16.02.2021 22:23 Відповісти
Взагалі то тестували модернізовані Талани для потреб ВСУ. А от відсутність бахіл, в екіпіпіровці ВСУ, то мінус, дійсно річ необхідна.
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16.02.2021 22:29 Відповісти
Учения это всегда гуд!
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16.02.2021 22:52 Відповісти
Ну значить русню будуть гнати аж до уральських гір. Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу - Цензор.НЕТ 5989
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16.02.2021 23:07 Відповісти
Molodci !
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16.02.2021 23:27 Відповісти
Хороша новина. Єдине ще додали б, що Говерла не в Закарпатті.
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17.02.2021 00:44 Відповісти
і не на Франківщині )) щоб ви знали по хребту проходить "межа" двох областей
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17.02.2021 10:54 Відповісти
Наступна - Ай-Петрі.
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17.02.2021 06:59 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! ЛАВА !
Військові ЗСУ і НАТО в складних кліматичних умовах підкорили Говерлу - Цензор.НЕТ 5343
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17.02.2021 07:33 Відповісти
 
 