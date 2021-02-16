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зброя (5751) Слуга народу (2544) МФО (3)

"Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нардепи "СН" ініціювали створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання (МФО) на підтримку законопроєкту про обіг зброї.

Про це повідомляє видання "Букви", в об'єктив фотокореспондента якого потрапила відповідна переписка в чаті фракції "слуг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, один із нардепів анонсував створення такого об'єднання і запропонував колегам взяти участь у ньому.

"Колеги, створюємо МФО на підтримку ухвалення закону про обіг зброї з ідеологією на легалізацію зброї для самозахисту. Плануємо не лише відстоювання питання і дискусії, а й практичні заняття). Кому цікаво приєднатися до МФО, пишіть, будь ласка, в особисті", - написав нардеп.

Слуги народу хочуть створити в Раді обєднання на підтримку закону про зброю з практичними заняттями, - ЗМІ 01

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Що саме мається на увазі під "практичними заняттями", він не уточнив.

Деякі інші нардепи від "Слуги народу" висловили зацікавленість у цій пропозиції (зокрема Богдан Яременко та Іван Юнаков).

Йдеться про законопроєкт № 4335 "Про обіг громадянської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї". Законопроєкт має замінити наказ МВС від 1998 року, який зараз регулює обіг зброї в країні.
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Топ коментарі
+20
Очень интересно будет посмотреть кто против оружия украинцам. Громче всех против оружия украинцам кричат Путин, жопоблок и порохоботы.
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16.02.2021 22:47
+11
Когда к тебе в дом влезут человек пять мужиков со наганами и ножами я посмотрю на тебя с твоим раскладным ножом и газовым балончиком. У нас на улице уже был один такой, который не вовремя домой вернулся а в его доме грабители вынесли окно и вынесли все что выносится. А хозяин сидел в кустах и наблюдал дожидаясь пока полицаи соизволят приехать. разумеется никого так и не поймали. С другой стороны улицы живет извесный бизнесмен к которому тоже залезли грабители. Обоих из пистолета застрелил как собак и потом вызвал труповозку и полицаев чтобы убрали мусор. Даже в новостях не показали. Видимо чтобы народ не брал пример и тоже не начал сам обороняться. Есть куча знакомых которых обчистили даже во время их нахождении дома. Ты лично за какой вариант? Сидеть в шкафу и писять под себя, пока тебя грабят а потом жена твои трусы постирает и скажет какой ты молодец что вызвал палицию и показал лужу под собой?
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16.02.2021 23:09
+10
По твоему нужно и автомобили запретить, Ато возьмут подростки папин автомобиль и ну давай из развлекухи давить прохожих. Весело будет, правду как в GTA? Или кухонным ножом нельзя пойти вечером и пырнуть пару-тройку возвращающихся с работы очкариков или парней провожающих девушек? Ты факты можешь привести нормальные а не свои страшные сновидения от которых у тебя энурез по ночам? Ты думаешь после разрешения на оружие сразу все побегут вооружаться? Скорее наоборот, общество протрезвеет, перестанет быть быдлом, станет дисциплинированным а не совкодрочером синюшным, которое только понимает сапог беркута-омоновца под ребра. Скорее всего под закон о оружии будет принят закон о самообороне. И разное гоп-быдло три раза подумает делать гоп-стоп на мужика в темном подьезде от которого можно получить пулю в живот а ему еще и премию дадут. Или подумают сто раз залезать ли в чужой дом где возможно сидит хозяин с оружием и всеми правами его применить на защиту частной собственности. И да, самое главное даже не разрешение на оружие, а разрешение на его приминение. Если что нападающего можно и топором зарубить, главное чтобы потом не приехали полицаи и не повязали самого хозяина, мол к вам зашел в гости незнакомый мужчина воды попить в два часа ночи а вы его убили такой вы негостипреимный.
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16.02.2021 23:38
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Если к вам залезли грабители примите не вынужденную позу и попытайтесь получить удовольствие. Довольные грабители может быть не тронут вас и вашу семью. А если будете сопротивляться убьют и вас и ваших соседей !
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17.02.2021 13:39 Відповісти
Можна подумати зараз бандюки не мочать беззбройних людей за сто гривень.
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17.02.2021 15:39 Відповісти
"Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8827прокуратори вважають що, баньдюки ходять на діло з реєстрованою на них зброєю "Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8827

Дитинко, вони вже мають всього вдосталь без всякого дозволу. Зброя для них то, взагалі не проблема, подивись на фото з затримань, навіть паршивенький наркоділер вже має арсенал з десятка стволів.
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17.02.2021 15:46 Відповісти
Причем грабить будут в первую очередь Слуг народа, потому что у них есть что взять. Простого человека вряд ли. У него максимум пару тысяч гривер в гаманце.
Так что голосуйте!
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17.02.2021 12:55 Відповісти
Ну, так у представників ЄС та ОПЗЖ побільше добра зібралося.
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17.02.2021 15:40 Відповісти
Боже , ну и олени! Закон об оружии нужен не в том виде, чтобы украинец спаршивал, можно ему или неможна. А в том виде, чтобы он мог себя защищать с оружием в руках, свой дом, свое имущество от бандитов и грабителей. Без правовых последствий со стороны государства. А то очередной конфуз получается: рядового порядочного гражданина мы считаем за урку и запрещаем ему иметь оружие (для своей же защиты), а вора, пришедшего в чужой дом грабить и убивать, мы защищаем, ибо он же ж Чилавек и нельзя его стрелять. Момент когда власть могла запретить винтовки и ружья давно упущен. На руках миллионы стволов. Нужно принять закон формирующий правовое поле в этом вопросе. И он давно перезрел.
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17.02.2021 14:12 Відповісти
Защитит себя и своё имущество?? Ржу не могу! Побеждает тот кто выстрелит первым. И это будет бандит. Продавцы и производители оружия заработают миллионы баксов. А цена этому будут тысячи убитых украинцев!
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17.02.2021 22:49 Відповісти
Не нужно лишать людей возможности защитить себя. Речь именно об этом. Не нужно вам оружие не покупайте, полиция вас защитит.
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18.02.2021 01:21 Відповісти
Теперь бандиты будут сразу мочить тех кого они хотят ограбить. На всякий случай чтоб не получить пулю И грабить будут в первую очередь "Слуг народа" у них есть что взять. Так что голосуйте. Неужели кто-то может подумать, что бандюганы будут ждать пока ты достанешь ствол и их перестреляешь.
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17.02.2021 22:46 Відповісти
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