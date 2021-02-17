З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На КПВВ "Станиця Луганська" чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб ввезти з окупованої території партію клинків для рапір.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
40-річний громадянин України намагався перемістити з тимчасово окупованої частини Луганщини понад 800 клинків для фехтувальних рапір. За сприяння в переміщенні чоловік запропонував прикордоннику 10 тис. грн хабаря, оскільки такий спортивний товар заборонено до переміщення через лінію розмежування. Але угода не відбулася.
Як сказано в повідомленні Луганської обласної прокуратури, вилучено 820 клинків фехтувальних рапір вагою понад 130 кг. Згідно з цінами в інтернет-магазинах вартість вилученого становить близько 300 тис. грн.
Топ коментарі
+12 Алексей Шевченко 6546ffa9
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+6 133133
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+5 Шрек Баблокат
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Будет "300 засранцев"!
ты имел ввиду владельцев сетей ломбардов Юлю и Разумкова ?
для рубки с коня не подходящее
Атос Портос Араміс і Під@рас
Так и видится картина: мужичек, насвистывая песенку, несет в кармане 130 кг железа. Легкой походкой подходит к пограничнику и предлагает 10 тыс грн.
А тут ОРУЖИЕ уже привезли
Непорядок ...
а это его рапиры, личные.
ну когда в головах наших погранцов появится немного масла?
В массовых беспорядках, клинок рапиры или шпаги, наносит весьма жёсткие повреждения.
мне кажется, что кусок арматуры или лом, или топор никак не уступают рапире в этом виде деятельности
"Интеллигенция", была вооружена топорами, обрезками арматуры и цепями.
Спортсмены - шпагами, рапирами (собственно рапиристы, шпажисты и саблисты) и в усиление дзюдоистами-самбистами.
"Тилигенты", решили "позабавиться" с девушками-гимнастками и пловчихами.
Описывать долго.
Виртуозное обращение со спортивным оружием, привело в неописуемый восторг представителей уголовного розыска и врачей районной больницы.
Это факт. Место действия, летний лагерь "Лесная песня", Кировоградская область.
Пы.Сы. Больше всех тягали не шпажистов-рапиристов, а борцов. У них (борцов),пропали всякие ограничители и потому применение, к примеру, подсечки с подхватом, происходило жёстко и без всякого сожаления к противнику. Оттуда и переломы с приличными ушибами чего попало))))
Так что имею очень чёткое представление о возможностях клинков.
а для гопоты рапира - чужеродный предмет, а вот кусок арматуры - органичное продолжение ручной конечности
Особенность этих клинков - гибкость. В рукав, в штанину засовывается и вперёд.
С арматурой сложнее.
а для гопоты рапира - чужеродный предмет.
Рапира - это в комплекте, эфес и клинок. Так что да, чужеродный))))