З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Станиця Луганська" чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб ввезти з окупованої території партію клинків для рапір.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

40-річний громадянин України намагався перемістити з тимчасово окупованої частини Луганщини понад 800 клинків для фехтувальних рапір. За сприяння в переміщенні чоловік запропонував прикордоннику 10 тис. грн хабаря, оскільки такий спортивний товар заборонено до переміщення через лінію розмежування. Але угода не відбулася.







Як сказано в повідомленні Луганської обласної прокуратури, вилучено 820 клинків фехтувальних рапір вагою понад 130 кг. Згідно з цінами в інтернет-магазинах вартість вилученого становить близько 300 тис. грн.

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