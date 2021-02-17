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З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На КПВВ "Станиця Луганська" чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб ввезти з окупованої території партію клинків для рапір.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

40-річний громадянин України намагався перемістити з тимчасово окупованої частини Луганщини понад 800 клинків для фехтувальних рапір. За сприяння в переміщенні чоловік запропонував прикордоннику 10 тис. грн хабаря, оскільки такий спортивний товар заборонено до переміщення через лінію розмежування. Але угода не відбулася.

З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 01

З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 02

Як сказано в повідомленні Луганської обласної прокуратури, вилучено 820 клинків фехтувальних рапір вагою понад 130 кг. Згідно з цінами в інтернет-магазинах вартість вилученого становить близько 300 тис. грн.

Читайте також: $153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 03
З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба 04
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Топ коментарі
+12
С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2068
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16.02.2021 23:09
+6
В Луганске завод Динамо ещё с совка специализировался на шпагах, рапирах, грифах для штанг и перекладинах для турников
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16.02.2021 23:25
+5
отряд Дартаньянов планировал напасть на Банковую и сделать и Зеленского шашалык?!..
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16.02.2021 23:02
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Вооружить ими "патриотов" из опзж и отправить на передовую!
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16.02.2021 22:58 Відповісти
мертведчукян и три мушкітьори
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16.02.2021 23:03 Відповісти
Лучше по мотивам "300 спартанцев"!
Будет "300 засранцев"!
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16.02.2021 23:05 Відповісти
Рапірні клинки гарні для вудлища. З клинка для шпаги я зробив собі спіннінг.
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16.02.2021 23:00 Відповісти
Да ну, вы что?) Раньше можно было крючком сзади нечаянно кого зацепить при забрасывании. А с таким "удилищем", соединяй потом эти две половинки. Не говоря уж об частой порчи надувной лодки.
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16.02.2021 23:15 Відповісти
З надувної і закидувати не треба. Опустив на дно і всьо.
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16.02.2021 23:21 Відповісти
Это рапира, не шпага. Это шпагой разрубают, а рапирой колют. У рапир обычно сечение в виде квадрата, заканчивается острием для колющего удара.
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17.02.2021 00:16 Відповісти
при совке в спорттоварах таких полно было. кажись рублей по 6.
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16.02.2021 23:37 Відповісти
У рапіри профіль квадрат, а у шпаги "птичка".
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16.02.2021 23:41 Відповісти
только рапирные были в продаже.
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16.02.2021 23:44 Відповісти
отряд Дартаньянов планировал напасть на Банковую и сделать и Зеленского шашалык?!..
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16.02.2021 23:02 Відповісти
шаурму С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2178
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16.02.2021 23:04 Відповісти
"Защищайтесь сударь"(с) С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1289
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16.02.2021 23:10 Відповісти
Так это шампура тогда, а не рапиры. А Дартаньян получается, судя по фамилии, армянин. Так что, в принципе , всё логично.
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16.02.2021 23:10 Відповісти
Новий сюрреалізм від прихильників Савченко
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17.02.2021 06:53 Відповісти
С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2068
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16.02.2021 23:09 Відповісти
це падло-українофоб і адепт )(уйла.
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16.02.2021 23:11 Відповісти
і днями воно попало на больничку
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17.02.2021 08:44 Відповісти
гвардейцы кардинала...
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16.02.2021 23:09 Відповісти
Если хотел ввезти,значит есть потребность и спрос! Свинарчуки ввозили по той же причине, но у них ничего не конфисковали!
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16.02.2021 23:14 Відповісти
В голове вавка??? Ху из "Свинарчуки"?
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16.02.2021 23:16 Відповісти
А что, незаметно? там даже зелёнкой помазали)
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16.02.2021 23:17 Відповісти
подельники ******* барыжного. доходчиво объяснил?!
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16.02.2021 23:32 Відповісти
барыга - это скупщик краденного

ты имел ввиду владельцев сетей ломбардов Юлю и Разумкова ?
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16.02.2021 23:36 Відповісти
****** и его подельники - это конечно те, кто барыжил масками в самом начале пандемии, тем кто продали запас зерна, кто барыжил на "строительстве" дорог, покупая квартиры за 10 лямов и прочее??? Достаточно? Обтекай, болезный!
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17.02.2021 00:24 Відповісти
"Каналья"(с) С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7658
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16.02.2021 23:16 Відповісти
Обконченцы кавалерийскую атаку готовили... С оккупированной Луганщины за взятку пытались ввезти 820 клинков для фехтовальных рапир, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8880
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16.02.2021 23:18 Відповісти
рапира - колющее оружие,

для рубки с коня не подходящее
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16.02.2021 23:27 Відповісти
Мушкетьорскую. З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 176 Рабинович, Кива и Бойко - три мушкетьра.
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17.02.2021 01:27 Відповісти
......і Медведчук

Атос Портос Араміс і Під@рас
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17.02.2021 11:58 Відповісти
Вот как надо работать! Молодцы! Даже мышь не проскочит. Хомяк за щекой не пронесет!
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16.02.2021 23:18 Відповісти
сюшяй килинок ненада, ***** дафай !
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16.02.2021 23:21 Відповісти
В Луганске завод Динамо ещё с совка специализировался на шпагах, рапирах, грифах для штанг и перекладинах для турников
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16.02.2021 23:25 Відповісти
Ну наконец-то хоть кто-то пояснил, откуда дровишки. Дякую.
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16.02.2021 23:31 Відповісти
а ещё сердцевины для поручней брусьев и прочие спортивные изделия из пружинящей стали
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16.02.2021 23:34 Відповісти
весом более 130 кг..

Так и видится картина: мужичек, насвистывая песенку, несет в кармане 130 кг железа. Легкой походкой подходит к пограничнику и предлагает 10 тыс грн.
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17.02.2021 00:21 Відповісти
З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 872А правозаконие про владение оружием все еще обсасывается/обговаривается ...

А тут ОРУЖИЕ уже привезли З окупованої Луганщини за хабар намагалися ввезти 820 клинків для фехтувальних рапір, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8574
Непорядок ...
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17.02.2021 01:59 Відповісти
хабар не взяли, рапиры вернули террористам, мужика осудили по украинскому закону.

а это его рапиры, личные.

ну когда в головах наших погранцов появится немного масла?
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17.02.2021 06:48 Відповісти
Такими клинками, можно прекрасно вооружить гопоту.
В массовых беспорядках, клинок рапиры или шпаги, наносит весьма жёсткие повреждения.
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17.02.2021 10:34 Відповісти
были статистические исследования на предмет массовых беспорядков с использованием рапир ?

мне кажется, что кусок арматуры или лом, или топор никак не уступают рапире в этом виде деятельности
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17.02.2021 13:43 Відповісти
Было уголовное расследование, по факту применения спортивного инвентаря (именно шпаг, рапир и сабель) в конфликте, между спортсменами спортивно-оздоровительного лагеря и молодыми представителями "интеллигенции" местного села.
"Интеллигенция", была вооружена топорами, обрезками арматуры и цепями.
Спортсмены - шпагами, рапирами (собственно рапиристы, шпажисты и саблисты) и в усиление дзюдоистами-самбистами.
"Тилигенты", решили "позабавиться" с девушками-гимнастками и пловчихами.
Описывать долго.
Виртуозное обращение со спортивным оружием, привело в неописуемый восторг представителей уголовного розыска и врачей районной больницы.
Это факт. Место действия, летний лагерь "Лесная песня", Кировоградская область.
Пы.Сы. Больше всех тягали не шпажистов-рапиристов, а борцов. У них (борцов),пропали всякие ограничители и потому применение, к примеру, подсечки с подхватом, происходило жёстко и без всякого сожаления к противнику. Оттуда и переломы с приличными ушибами чего попало))))
Так что имею очень чёткое представление о возможностях клинков.
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17.02.2021 15:30 Відповісти
так ты же рапирами предлагал вооружить гопоту, а не шпажистов и рапиристов.

а для гопоты рапира - чужеродный предмет, а вот кусок арматуры - органичное продолжение ручной конечности
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17.02.2021 18:47 Відповісти
Для гопоты, типа - нацжён и им подобных, любая палка, которую раздали "на шару" и ещё в довесок дали 150 грн., это как раз подойдёт.
Особенность этих клинков - гибкость. В рукав, в штанину засовывается и вперёд.
С арматурой сложнее.
а для гопоты рапира - чужеродный предмет.

Рапира - это в комплекте, эфес и клинок. Так что да, чужеродный))))
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17.02.2021 20:00 Відповісти
Их в ОРДЛО производят?
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17.02.2021 12:34 Відповісти
В Луганске был завод спортинвентаря. Возможно, старые запасы, или завод сохранился..
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17.02.2021 13:18 Відповісти
 
 