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вулкан (11) Італія (997)

Вулкан Етна вивергається на Сицилії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Через виверження вулкана призупинив роботу аеропорт Катанії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжується викидом вулканічного попелу та потоком лави.

Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 - 3000 метрів.

Через погіршення видимості роботу призупинив аеропорт Катанії.

Дивіться також: Вулкан Етна прокинувся на Сицилії. ВIДЕО

Етна — активний вулкан, що розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд з містами Мессіна та Катанія. Це найвищий наразі активний вулкан у Європі - його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Площа підошви вулканічної споруди становить близько 1250 км².

За різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне із селищ, розташованих поруч з вулканом.

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Вулкан Етна вивергається на Сицилії 02
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 03
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 04
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 05
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 06
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 07
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 08
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 09
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 10
Вулкан Етна вивергається на Сицилії 11
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Топ коментарі
+23
"нужно срочно продать в Италию маски и респиратор из госрезерва через фирму прокладку", подумал Степанов..
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16.02.2021 23:08
+15
Яка первинна краса
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16.02.2021 23:07
+14
И министерство вулканологии создать в Украине, выделив 1 000 000 грн. из covid-фонда!
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16.02.2021 23:14
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Яка первинна краса
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16.02.2021 23:07 Відповісти
а как ******... интересная концепция селиться на боках бомбы
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16.02.2021 23:10 Відповісти
Так живуть і непогано. Он останнє фото, наче нічна Ялта
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16.02.2021 23:12 Відповісти
храбрым море по колено и вулканы по плечо Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 5074
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16.02.2021 23:16 Відповісти
Срочно запретить вулканы! Они портят воздух и меняют климат.
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16.02.2021 23:07 Відповісти
Мендель двома твітами може
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16.02.2021 23:13 Відповісти
надо продавать твиты мендель, в страны с негараздами разными
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16.02.2021 23:31 Відповісти
Вместе с Мендель !
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17.02.2021 04:15 Відповісти
"нужно срочно продать в Италию маски и респиратор из госрезерва через фирму прокладку", подумал Степанов..
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16.02.2021 23:08 Відповісти
И министерство вулканологии создать в Украине, выделив 1 000 000 грн. из covid-фонда!
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16.02.2021 23:14 Відповісти
1 лям це дитячий садок. На премію директору лише вистачить.
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17.02.2021 04:34 Відповісти
пардон, міністру
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17.02.2021 04:35 Відповісти
пошла кровь Земли, вытекает и сворачивается...
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16.02.2021 23:11 Відповісти
Моцно.
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16.02.2021 23:12 Відповісти
*****...
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17.02.2021 06:46 Відповісти
ни хера себе мафиози баньку отгрохали Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 1819
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16.02.2021 23:14 Відповісти
Ну шо, макаронє, теперь поняли,что поддерживать кацапню - нехорошо?
А краник можно и сильнее открутить...
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16.02.2021 23:14 Відповісти
Ну всё .Нэма Италии.
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16.02.2021 23:15 Відповісти
Гретту срочно туда. Этож какое кощунство над озоновым слоем...
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16.02.2021 23:20 Відповісти
У Гретты по такому случаю начнутся первые месячные.
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17.02.2021 01:07 Відповісти
...і байдена з гаріс.
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17.02.2021 06:47 Відповісти
Где Зеленский, матьего? Неужто в Италию махнул втихаря?
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16.02.2021 23:21 Відповісти
Возле Катания похожего видели
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16.02.2021 23:26 Відповісти
Да, есть такая инфа. Рассекал в местном метро)Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 2699
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16.02.2021 23:30 Відповісти
Его узнал и сфоткал, этот случайный итальянец..Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 2122
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16.02.2021 23:33 Відповісти
Етна знову активувалась. Вона вже давно пихтить та димить, але цього разу схоже, що виверження серьозне. Мої друзі у позаминулому році були на Етні. Досі згадують, як там було холодно, моторошно та небезпечно.
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16.02.2021 23:22 Відповісти
В Крыму с 1927г тихо, где то читал, что землетрясение повторяется через каждых 94 года
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16.02.2021 23:24 Відповісти
) спокойствие и только спокойствие. щас там массы перераспределятся из-за откачке воды и осушки водохранилищ и спусковой крючёк сработает. теперь с бонусом.
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16.02.2021 23:51 Відповісти
Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 6851
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16.02.2021 23:25 Відповісти
Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 829
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16.02.2021 23:25 Відповісти
У подножия Этны курортная зона на берегу моря, аэропорт Фонтана Росса довольно далеко от вулкана, значительно ближе город Катанья, вулканические дороги, мусоровозы размером с наши маршрутки и никаких джипов, там бы за джип на дороге, наверное, прибили бы.
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16.02.2021 23:26 Відповісти
не понял. что не так с джипами
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16.02.2021 23:28 Відповісти
Вы бы посмотрели на эти дороги и на эти пробки, главное - ничего поделать нельзя, еть места где движение поочередно в дну или другую сторону по склону вулкана с видом вниз на море. Впечатляет.
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16.02.2021 23:38 Відповісти
Вулкан Этна извергается на Сицилии - Цензор.НЕТ 6400
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16.02.2021 23:26 Відповісти
раз в 150 лет, минус один поселок из-за извержения...
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16.02.2021 23:29 Відповісти
Вулканічний пил небезпечний.
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16.02.2021 23:35 Відповісти
Совсем недавно размышлял, что на глобальное потепление природа может ответить вулканической активностью...
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16.02.2021 23:35 Відповісти
Ещё один борец с пятнами на Солнце... А говорят что питекантропы вымерли.

Интересно, а в момент ледникового периода как питекантропы боролись с глобальным потеплением?
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17.02.2021 07:11 Відповісти
Очень интересные там места. Катания старый город порт. Рыбаков много. Мессина старинный городок, есть на что посмотреть. Конечно в тех местах Палермо на первом месте. Особый город. Много мавританских мотивов в архитектуре зданий. В двух словах не расскажешь. В давние совковые времена, как ни странно много нашего народу там побывало и не раз и не пять многие. Имею в виду золотую эпоху пас-лайнеров ЧМП. Пусть с 1973--1988гг. Много наших лайнеров работало на Средиземном море. Есть ещё один известный вулкан там. Лайнеры замедляют ход, что бы посмотреть на Стромболи. В тихую погоду при штиле полном дым поднимается почти идеально вертикально вверх на 1 км запросто, потом шапкой под закатом солнца становится шатром как бы. Но живут не богато там. Апельсиновые сады, маслины, рыболовля, судоремонт, тур-услуги. Индустрии нет.
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17.02.2021 00:52 Відповісти
Сицилийская мафия решила напомнить о себе.
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17.02.2021 01:11 Відповісти
Мені знайомі розказували,що Етна,незважаючи,що є діючим вулканом-ніякої небезпеки не несе.Це просто грандіозне видовище,природнього походження.Ці виверження збирають масу туристів і є «родзинкою» Сицилії.А от Везувій,який і на вулкан не подібний,гора собі,як гора,ось це є реальною «бомбою з годинниковим механізмом»,тому що його виверження супроводжується потужними землетрусами.Тому місцеві на виверження Етни реагують:»та,то таке,через два місяці хай знову повторить це дійство».А на Везувій:»та най Бог,милує,най спить чим подовше!»
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17.02.2021 01:56 Відповісти
Хтось туди тонну карбіду з вертольоту відвантажив - і от вам діючий вулкан.
Кількість туристів подвоєно.
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17.02.2021 02:31 Відповісти
Був такий випадок, один жартівник збирав та кидав з вертольоту гумові шини. А потім підпалив. От тільки не пам'ятаю де саме це було. Але всі сприйняли це за виверження вулкану. Вулкан Етна вивергається на Сицилії - Цензор.НЕТ 715
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17.02.2021 03:06 Відповісти
Не з вертольоту. Він їх на плечах носив. Довго, але воно того вартувало!
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17.02.2021 07:00 Відповісти
Живемо як на вулкані... Із розмов з жителями Аогасіма.
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17.02.2021 07:30 Відповісти
Вулкан Етна вивергається на Сицилії - Цензор.НЕТ 8591
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17.02.2021 07:46 Відповісти
 
 