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приватизація (374) продаж (224) в'язниця (389) ФДМУ (273) Малюська Денис (295)

Першу в'язницю виставили на продаж. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ціна на Ірпінський виправний центр стартує із 220 млн грн.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо хто має зайвих 220 млн та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав він.

Малюська нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури. Ще 30% поповнять державний бюджет.

На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в'язниці становить 220 211 588 грн. Подати заявки на її придбання можна ще протягом 28 днів.

Також читайте: Мін'юст анонсував приватизацію першої виправної установи

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Першу вязницю виставили на продаж 11

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
- Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
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17.02.2021 00:18
+9
А что если выкупить эту зону и поселить туда Ермака, ЗЕбила, Подоляка и Люсю АРестович?! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 3898
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17.02.2021 00:16
+9
вся преступность переведена в госучреждения, тюрьмы можно продавать! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 5963 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 8889
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17.02.2021 08:07
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А зря. Скоро тюрьмы нам ох как понадобятся! )))) Может, надо было просто ВИП-камеры на коммерческой основе организовать? Не? Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 2977
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17.02.2021 00:07 Відповісти
да, тюрьмы для зебанутых нужны будут, как профилакторий...
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17.02.2021 00:09 Відповісти
вся преступность переведена в госучреждения, тюрьмы можно продавать! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 5963 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 8889
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17.02.2021 08:07 Відповісти
Ну правильно. Все бандиты и преступники теперь в ВР сидят. Ето какой то сюрр...
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17.02.2021 00:11 Відповісти
сюрр - это клоун президент, а дупутаты шуты. Я такого даже в страшном сне представить не мог.
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17.02.2021 10:37 Відповісти
а кто же этих бандитов навыбирал? не вы ли? любители экстрима))))
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17.02.2021 12:11 Відповісти
а вона продається, як об'єкт нерухомості, чи як пенітенціарний заклад?
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17.02.2021 00:11 Відповісти
Продаються , як об'єкт нерухомості , бо у зебілья гроші скінчилися !
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17.02.2021 00:42 Відповісти
взагалі-то я так і гадав, але ж погодьтесь, що з їхньої замітки вітікає неоднозначний висновок
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17.02.2021 00:51 Відповісти
Погоджуюсь - саме так .
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17.02.2021 01:55 Відповісти
Это в Коцюбинськом, бывший ЛТП .. его уже раз 10 перепрофилировали под разные режимы и т.д. и т.п. навели марафет и на продажу.. (лучше бы продали землю под застройку а ИТК - снесли - там желающих много застроить, а СИЗО у нас в Украине хватает).. И Мне прикольно смотреть на тех людей кто там купил себе в новостройке новую квартиру - с видом с окна - на Тюрьму !!!
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17.02.2021 00:14 Відповісти
- Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
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17.02.2021 00:18 Відповісти
Купуй, будуй, живи. Але мені чогось краще жити біля тюрми, чим мати квартиру на місці самої тюрми. Гірше тільки на цвинтарі.
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17.02.2021 11:53 Відповісти
та ты покупай хоть напротив крематория - я не против...
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17.02.2021 13:48 Відповісти
Я вже купив, це ти тут стогнешь про тюремну земельку.
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17.02.2021 13:58 Відповісти
купуй ще .. на цвинтари..згодыться..
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17.02.2021 14:01 Відповісти
Мені не треба, їж сам.
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17.02.2021 15:06 Відповісти
ну так забери свои коменты, сверни в трубочку и засунь себе сам знаешь куда...
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17.02.2021 16:12 Відповісти
Все, коцюбинський страдалец?
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17.02.2021 16:26 Відповісти
капец... да ты шизофреник !!!
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17.02.2021 17:07 Відповісти
Ну а кого ты хотел встретить на цензоре?
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17.02.2021 17:12 Відповісти
Купит скорее всего бывший тамошний сиделец
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17.02.2021 00:15 Відповісти
А что если выкупить эту зону и поселить туда Ермака, ЗЕбила, Подоляка и Люсю АРестович?! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 3898
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17.02.2021 00:16 Відповісти
Я ЗА 👍🏼👍🏼👍🏼
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17.02.2021 00:43 Відповісти
Еще про Мендель забыли, которая "одним твитом" такие вещи делает...
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18.02.2021 08:13 Відповісти
Хотя может Мендель просто глупая... А вот Татаров...
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18.02.2021 08:16 Відповісти
Продають разом з зеками?
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17.02.2021 00:16 Відповісти
Можете малюську продадим? И стол.
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17.02.2021 00:30 Відповісти
Судя по домам которые рядом, она уже давно продана, осталось оформить.
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17.02.2021 00:59 Відповісти
Да, похоже она как то не вписывалась в те дома
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17.02.2021 08:53 Відповісти
Эскобара на нас нет. Он бы купил и переоборудовал с виайпи румами, бассейнами, гольфполями и сексклубами.Кого то из нашего руководства пригласили бы дворецким. А кого то просто клованом.
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17.02.2021 01:08 Відповісти
хіба шо будівлі окремо продавати, а не усе разом.
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17.02.2021 01:14 Відповісти
Они там не нужны. Там Атлант застройкой занимается - думаю, что он и выкупит.
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17.02.2021 03:25 Відповісти
шикарный охраняемый VIP комплекс высокие потолки метровые несущие стены
все ваши фантазии по перепланировке 200 квадратов кухня-студия и отдельный санузел на 20 человек
охраняемая стоянка с колючей проволокой во дворе 😀
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17.02.2021 03:07 Відповісти
Если тюрьма женская - я подумаю Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 876
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17.02.2021 03:14 Відповісти
а чего ограничений никаких нет ? её же снесут и застроят высотками.
когда цена упадет до 100т. гривен.
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17.02.2021 05:10 Відповісти
На хріна нам тюрми,коли у нас лише підозри оголошують.☺
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17.02.2021 05:15 Відповісти
При таком количестве вражеских агентов,стукачей и "консерв" в стране,-это неразумный шаг...
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17.02.2021 05:44 Відповісти
Продайте тюрму Порошенку... Він там облаштує ВІП-камери, а коли прийде час, розселить там ваше "зелене кодло", за вкрадені ними ж, гроші... І розверне виробництво... Ні, не цукерок "Рошен"... А форми для наших солдат, поставки якої ви завалили, прийшовши до влади... А забезпечення харчуванням, опаленням буде "по вищому розряду", як у тюрмі Луїджі Вампа утримувався банкір Данглар... (для "ЗЕбілів", що не читали класики світової літератури - Дюма. "Граф Монте-Крісто". Т. 2. гл. ХVІІІ, "Прейскурант Луїджі Вампа").
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17.02.2021 06:35 Відповісти
Ох и придурок
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17.02.2021 06:57 Відповісти
Там можна облаштувати Центр для перевиховання українофобів і рашистів.
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17.02.2021 07:07 Відповісти
А кто же сможет это все купить? Ась, зебилы? Поржали?
Богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее? Вывсёвретиииииии! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 9749 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 6003
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17.02.2021 07:08 Відповісти
тренинги для депутатов надо в тюрьмах проводить а не в Трускавцах...
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17.02.2021 08:05 Відповісти
Зверху формою схожа нв пентагон
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17.02.2021 08:07 Відповісти
Тюрьма для Зебилов маловата
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17.02.2021 08:38 Відповісти
20 тысяч квадратов примерно, по 10 тысяч за метр. Вообще глупо продавать как ЦИК. Админ будивлю, можно было отдельно продать. Остальное как инвест проект под застройку. Тогда и привлекательность была. А так купи, потом решай ещё с местными как построится. Купят в итоге решаловы
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17.02.2021 09:01 Відповісти
Следаков купил, суд купил.
Осталось тюрьму прикупить.
Першу в'язницю виставили на продаж - Цензор.НЕТ 6615
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17.02.2021 09:10 Відповісти
***** тюрьму+казино
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17.02.2021 09:18 Відповісти
Личный ад для пропавших без вести 'неугодных' . Купит либо криминал либо олигарх, что соьственно одно и то же. Эпоха украинских Эскобаров.
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17.02.2021 09:47 Відповісти
А где колаборантов держать будем?
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17.02.2021 10:36 Відповісти
Колаборантів зелені покидьки чіпати не будуть , -тільки патріотів України !
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17.02.2021 11:35 Відповісти
Знаменательное событие, за которое не грех и по голове дать не только малюску а и остальной челяди.
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17.02.2021 10:38 Відповісти
Лозунг "Бандитам - тюрьмы" таки реализуется на практике!
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17.02.2021 10:55 Відповісти
Зачем продавать? Скоро туда поселятся воры от "слуги народа". Весна ж не за горами...
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17.02.2021 11:33 Відповісти
как символично: на месте этой тюрьмы вырастет несколько десятков 24-этажных тюрем, без дворов, парковок для машины и с картонными стенами. Это еще похлеще тюрьмы, поскольку за 40 метровую камеру прийдется еще и заплатить минимум 600 тыс грн
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17.02.2021 13:04 Відповісти
Вроде как зона а не тюрьма, думаю различия должны знать.
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17.02.2021 15:22 Відповісти
поселение ?
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17.02.2021 17:47 Відповісти
От сейчас криминал тюремку хапанёт и будут туда прокуроров, судей, адвокатов высаживать. Место хлебное, а эти ну очень богаты нада делиться.
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17.02.2021 18:30 Відповісти
слуги народа быстро хотят распрадать все тюрьмы что б их не посадили через 3 года когда они лишаться власти
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17.02.2021 23:42 Відповісти
Столько комментов про Зебилов... Где те 73% голосовавших за них? Уже всё, сдулись?
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18.02.2021 08:15 Відповісти
 
 