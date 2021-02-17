16 445 61
Першу в'язницю виставили на продаж. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Ціна на Ірпінський виправний центр стартує із 220 млн грн.
Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо хто має зайвих 220 млн та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав він.
Малюська нагадав, що 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури. Ще 30% поповнять державний бюджет.
На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в'язниці становить 220 211 588 грн. Подати заявки на її придбання можна ще протягом 28 днів.
Топ коментарі
+21 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар17.02.2021 00:18
+9 Slava Chyrva
показати весь коментар17.02.2021 00:16
+9 Alisa Korovieva
показати весь коментар17.02.2021 08:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
все ваши фантазии по перепланировке 200 квадратов кухня-студия и отдельный санузел на 20 человек
охраняемая стоянка с колючей проволокой во дворе 😀
когда цена упадет до 100т. гривен.
Богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее? Вывсёвретиииииии!
Осталось тюрьму прикупить.