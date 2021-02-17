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СБУ заблокувала діяльність ОЗУ контрабандистів, які поставляли анаболічні стероїди в Євросоюз і РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України заблокувала діяльність угруповання, яке займалося контрабандою заборонених сильнодіючих речовин і фальсифікованих медпрепаратів. Вартість вилученої партії стероїдів становить 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, організатори групи налагодили канал нелегального переправлення до Євросоюзу та РФ заборонених до вільного обігу сильнодіючих речовин, зокрема "метандієнону" та "нандролону". Товар для реалізації вони отримували від своїх спільників із деяких країн Азії. Частину препаратів ділки виготовляли за місцем проживання одного з учасників угруповання і реалізовували в різних регіонах України.

Для пошуку клієнтів контрабандисти створили декілька спеціалізованих сайтів, де пропонували свою продукцію. "Посилки" для замовників ділки переправляли через поштові сервіси і кур’єрів, які входили до складу групи. Гроші за медпрепарати клієнти перераховували на банківські картки зловмисників.

СБУ заблокувала діяльність ОЗУ контрабандистів, які поставляли анаболічні стероїди в Євросоюз і РФ 01

Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях учасників угруповання, крім партії стероїдів, також виявлено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку і банківські картки із доказами протиправної діяльності.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

СБУ заблокувала діяльність ОЗУ контрабандистів, які поставляли анаболічні стероїди в Євросоюз і РФ 02

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно зі слідчими Головного управління СБУ в м. Києві і Київській області та Департаментом кіберполіції Національної поліції.

СБУ заблокувала діяльність ОЗУ контрабандистів, які поставляли анаболічні стероїди в Євросоюз і РФ 03
СБУ заблокувала діяльність ОЗУ контрабандистів, які поставляли анаболічні стероїди в Євросоюз і РФ 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Дебилдеры, пустят слезу с тех фотографий.
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17.02.2021 09:03 Відповісти
Бережуть здоровьє мацкалів. Молодці. Але чому за гроші українських платників податків?
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17.02.2021 09:06 Відповісти
Нарассіє мельдоній закінчився?
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17.02.2021 10:01 Відповісти
нахрена мы рубим экспорт? пусть с этим гейропа с рашкой разбираются. главное шобы у нас не продавали.
с сигаретами так же.
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17.02.2021 10:03 Відповісти
Не ну на па-рашку можно! кацапов травить - благородное дело! Еще б с лугандона блокаду снять в части метилового спирта и героина.
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17.02.2021 11:05 Відповісти
 
 