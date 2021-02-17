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Понад 20 ножових поранень: харків'янин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція Харкова оперативно розкрила жорстоке вбивство жінки в Немишлянському районі міста. Травмовану постраждалу виявили під час гасіння пожежі в квартирі, де вона проживала, однак довезти жінку до лікарні не встигли - вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Експерти нарахували на її тілі понад 20 ножових поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Так, 16 лютого приблизно о 19:30 до відділу поліції Харківського райуправління поліції №2 надійшла інформація від працівників ДСНС, які ліквідували пожежу у квартирі по вулиці Харківських Дивізій. Після гасіння вогню у помешканні вони виявили жінку з чисельними травмами та ножовими пораненнями. Під час транспортування до лікарні потерпіла померла.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час роботи над розкриттям тяжкого злочину працівники Управління карного розшуку спільно з колегами з територіального підрозділу поліції вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешкала у будинку під Харковом. Рік тому вона покинула чоловіка через його постійні знущання та образи. До того ж, зловмисник не раз піднімав на жінку руку. Потерпіла рік тому зняла квартиру у Харкові та разом із дітьми переїхала до міста. Ввечері 16 лютого, коли жінка була вдома сама, зловмисник прийшов до неї та жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру", - йдеться в повідомленні.

Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 01Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 02

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 03Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 04

Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 05
Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 06
Понад 20 ножових поранень: харківянин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція 07
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Таким животным нужно в принципе запрещать жить, зачем их еще в тюрьму сажают, не понятно.
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17.02.2021 11:15
+2
Что с детьми?
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17.02.2021 10:56
+2
Пусть это почитает тот ,кто ляпает фильмы ,где человека можно убить бросив в него нож.
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17.02.2021 10:58
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Что с детьми?
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17.02.2021 10:56 Відповісти
Пусть это почитает тот ,кто ляпает фильмы ,где человека можно убить бросив в него нож.
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17.02.2021 10:58 Відповісти
можно ,есть куча еще роликов уличных разборок ,где 1 удар и человек падает уже через несколько секунд и теряет сознание
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17.02.2021 12:11 Відповісти
смотря куда попасть
если специально метить в уязвимые места - то без долгой практики попасть куда надо не получится
т.е. таких спецов мало
обычный дурик будет именно что наносить десятки колото-резаных ран
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17.02.2021 13:50 Відповісти
Таким животным нужно в принципе запрещать жить, зачем их еще в тюрьму сажают, не понятно.
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17.02.2021 11:15 Відповісти
Выгнал) Походу сама сбежала от такого ********.
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17.02.2021 13:34 Відповісти
Нужно ускорить легализацию оружия. Тогда не нужны будут ножи и топор. Неинтеллигентно как-то, кровища, крики, вопли . А тут паф-паф и за несколько секунд дело сделано
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17.02.2021 15:02 Відповісти
Вот это кто-то неудачно сдал квартиру...
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17.02.2021 15:27 Відповісти
Така вона, любов... Жесть. Краще женитися без любові, але й без ненависті, а з розрахунку.
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17.02.2021 15:38 Відповісти
Вторая половина тоже з розрахунку захочет
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17.02.2021 16:12 Відповісти
Ага , было такое, не сработало - как только сильно заболел и слег что ходить не могш, девушка тупо ******...сь с сыном ... Теперь у инвалида 2й группы еще и аллименты требует ****. Вот такие вы расчетливые у.е.б.#.н.к.и.
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17.02.2021 16:29 Відповісти
надо вообще не жениться.
договор. имущество всё раздельное.
жить тоже порознь.
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17.02.2021 20:39 Відповісти
 
 