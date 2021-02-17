Понад 20 ножових поранень: харків'янин убив колишню співмешканку та підпалив квартиру, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліція Харкова оперативно розкрила жорстоке вбивство жінки в Немишлянському районі міста. Травмовану постраждалу виявили під час гасіння пожежі в квартирі, де вона проживала, однак довезти жінку до лікарні не встигли - вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Експерти нарахували на її тілі понад 20 ножових поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Так, 16 лютого приблизно о 19:30 до відділу поліції Харківського райуправління поліції №2 надійшла інформація від працівників ДСНС, які ліквідували пожежу у квартирі по вулиці Харківських Дивізій. Після гасіння вогню у помешканні вони виявили жінку з чисельними травмами та ножовими пораненнями. Під час транспортування до лікарні потерпіла померла.
Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Під час роботи над розкриттям тяжкого злочину працівники Управління карного розшуку спільно з колегами з територіального підрозділу поліції вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешкала у будинку під Харковом. Рік тому вона покинула чоловіка через його постійні знущання та образи. До того ж, зловмисник не раз піднімав на жінку руку. Потерпіла рік тому зняла квартиру у Харкові та разом із дітьми переїхала до міста. Ввечері 16 лютого, коли жінка була вдома сама, зловмисник прийшов до неї та жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
если специально метить в уязвимые места - то без долгой практики попасть куда надо не получится
т.е. таких спецов мало
обычный дурик будет именно что наносить десятки колото-резаных ран
договор. имущество всё раздельное.
жить тоже порознь.