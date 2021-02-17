У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У Шевченківському районі м.Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Владиславу Антонову спалили автомобіль Volkswagen Touareg.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку dtp.kiev.ua у Facebook.
"Відомо що зловмисників було двоє, один з них нині у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС, я щиро сподіваюся, вони знайдуть його раніше, ніж наш загін благих трендів", - йдеться в повідомленні пабліку.
Водночас, згідно з даними ДСНС, подія сталася 17 лютого на вул. Гоголівська, 32-Б, у Шевченківському районі столиці о 2:49.
Рятувальники встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося займання припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.
Пожежу було локалізовано о 3:07 і ліквідовано о 3:16.
Унаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля і салон. Причина займання встановлюється.
Жертв і постраждалих немає.
Будь ласка, зачекайте...
карма?
Що це за "dtp"?
Ти в Україні мешкаєш, взагалі?
Кличко в отставку! Дострокови!)))
У ДТП теж замішана політика?
*******
Жертв и пострадавших нет....
гы-гы-гы..
Кто виноват что накидали на Туарег?
Не утверждаю,но думаю сюжет был примерно таков.
дтп будет со стороны пешехода
освещать))