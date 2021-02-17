УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14787 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини
12 497 42
авто (2015) Київ (13836) підпал (497)

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Шевченківському районі м.Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Владиславу Антонову спалили автомобіль Volkswagen Touareg.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пабліку dtp.kiev.ua у Facebook.

"Відомо що зловмисників було двоє, один з них нині у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС, я щиро сподіваюся, вони знайдуть його раніше, ніж наш загін благих трендів", - йдеться в повідомленні пабліку.

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 01

Водночас, згідно з даними ДСНС, подія сталася 17 лютого на вул. Гоголівська, 32-Б, у Шевченківському районі столиці о 2:49.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося займання припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.

Пожежу було локалізовано о 3:07 і ліквідовано о 3:16.

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 02

Унаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля і салон. Причина займання встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 03
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 04
Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 05
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 06
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 04
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 08
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 09
Фото: ДСНС/Facebook

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 10
У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль 11

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Устигли піймать і, до прибуття поліцаїв, провести сеанс виховної роботи...
показати весь коментар
17.02.2021 12:15
+7
один из поджигателей в тяжелом состоянии...
карма?
показати весь коментар
17.02.2021 12:13
+7
злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии... Жертв и пострадавших нет. В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова - Цензор.НЕТ 9513
показати весь коментар
17.02.2021 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про "известных злоумышлеников" как-то невнятно прозвучало.
показати весь коментар
17.02.2021 12:12 Відповісти
один из поджигателей в тяжелом состоянии...
карма?
показати весь коментар
17.02.2021 12:13 Відповісти
Устигли піймать і, до прибуття поліцаїв, провести сеанс виховної роботи...
показати весь коментар
17.02.2021 12:15 Відповісти
інфа 100%?)
показати весь коментар
17.02.2021 12:21 Відповісти
Ну, я так зрозумів із статті... Вчитайся...
показати весь коментар
17.02.2021 12:24 Відповісти
натяками якось...а хотілося б бути впевненим))
показати весь коментар
17.02.2021 12:37 Відповісти
Звернися до поліції... Вони володіють повною інформацією...
показати весь коментар
17.02.2021 12:40 Відповісти
Так урок усвоїв чи ні? У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 7192
показати весь коментар
17.02.2021 12:24 Відповісти
Якщо кацап - то, боюсь, що ні... Там уже "невиліковне"...
показати весь коментар
17.02.2021 12:27 Відповісти
Ну судячи з того шо він в тяжолом состоянії то шось все таки пішло на користь У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 1378
показати весь коментар
17.02.2021 13:15 Відповісти
Навіть, якщо "вирівняли" щелепу, він, все одно, українською говорить не стане...
показати весь коментар
17.02.2021 13:49 Відповісти
Не всі хто вміє говорити українською є патріотами та проукраїнськими політиками. Приклад бєглий зек, він добре говорив українською, а шо падло наробив?
показати весь коментар
17.02.2021 13:53 Відповісти
Спалився. У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 3762
показати весь коментар
17.02.2021 12:27 Відповісти
А можно в общих чертах,что это за dp.kiev.ua? И почему английская транскрипция "Київ" какая-то стрёмная?
показати весь коментар
17.02.2021 12:13 Відповісти
Напиши скаргу креміню.
Що це за "dtp"?
Ти в Україні мешкаєш, взагалі?
показати весь коментар
17.02.2021 12:19 Відповісти
Мешкаю. Що це за dtp? Я не знаю. І не повинен знати. Просвіти,якщо ти в темі.
показати весь коментар
17.02.2021 13:25 Відповісти
это палытыческие преследования.
показати весь коментар
17.02.2021 12:14 Відповісти
Всюди біндери і нема від них спасіння.
показати весь коментар
17.02.2021 12:15 Відповісти
злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии... Жертв и пострадавших нет. В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова - Цензор.НЕТ 9513
показати весь коментар
17.02.2021 12:17 Відповісти
Ужас нарушітєлєй Кієва. Як це?
показати весь коментар
17.02.2021 12:18 Відповісти
Порушники ДТП не дуже ********** dtp. У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 6489

У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 9377
показати весь коментар
17.02.2021 12:24 Відповісти
Порушники ДТП, а не Кієва. Писав двоєшник.
показати весь коментар
17.02.2021 12:31 Відповісти
В нас тут кожний другий "двоєшник" і нічого... У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 115
показати весь коментар
17.02.2021 12:37 Відповісти
Это всё снег. Один может расчистил себе местечко под парковку. А другой занял. Ну первый и психонул.))
Кличко в отставку! Дострокови!)))
показати весь коментар
17.02.2021 12:18 Відповісти
Ватная мразь получила своё...
показати весь коментар
17.02.2021 12:20 Відповісти
Чому він ватний?
У ДТП теж замішана політика?
показати весь коментар
17.02.2021 12:25 Відповісти
Лил слёзки по поджаренным в одесском доме профсоюзов сплошным потоком...
показати весь коментар
17.02.2021 12:40 Відповісти
Вангую, что не за ватность его тачку сожгли. Давно от него подобных высеров небыло, если бы жгли за ватность, то с пол годика назад было бы дело
показати весь коментар
17.02.2021 12:46 Відповісти
А какая разница вообще?
показати весь коментар
17.02.2021 12:59 Відповісти
dp.kiev.ua/ это интернет магазин. Котный торгует продукцией для автомобилей. От запчастей до масел, антифриза и т.д. Сожгли благодарные покупатели?)
показати весь коментар
17.02.2021 12:21 Відповісти
Dtp
показати весь коментар
17.02.2021 12:25 Відповісти
Olia -> dtp
показати весь коментар
17.02.2021 12:26 Відповісти
злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии..

*******
Жертв и пострадавших нет....
гы-гы-гы..
показати весь коментар
17.02.2021 12:21 Відповісти
Пистолетик блогера не спас от сожжения тачки... ну хоть застрелил кого ?
показати весь коментар
17.02.2021 13:18 Відповісти
Стесняюсь спросить, откуда у "активиста" Volkswagen Touareg? Освещать ДТП настолько выгодно?
показати весь коментар
17.02.2021 13:19 Відповісти
Ему скидівали на бензин для віезда на ДТПшки.
Кто виноват что накидали на Туарег?
показати весь коментар
17.02.2021 13:22 Відповісти
А что значит в тяжелом состоянии? немного на себя бензина пролил, или неравнодушные граждане помогли
показати весь коментар
17.02.2021 15:12 Відповісти
Якось питання з тяжким станом палія розкрито не повністю.
показати весь коментар
17.02.2021 15:59 Відповісти
И правильно сделали! Ватоголовый ещё тот! Коверкует украинский, ненавидит людей, украинцев называет "свидомыми". Лугандонец, "эвакуировавшийся" в столицу, чтобы гадить. А совсем недавно рекламировал мертвучуковские помойки в Ютубе. Поделом! У центрі Києва засновнику пабліку dtp.kiev.ua Антонову спалили автомобіль - Цензор.НЕТ 2850
показати весь коментар
17.02.2021 16:56 Відповісти
Все произошло скорее всего банально просто. Пацан расчистил себе место от снега под машину,приехал луганский черт и воткнулся туда. Тот кто чистил место,предложил ему оттуда слинять. Оппонент быконул,за что и спалили машину.
Не утверждаю,но думаю сюжет был примерно таков.
показати весь коментар
17.02.2021 17:04 Відповісти
пешком теперь походит
дтп будет со стороны пешехода
освещать))
показати весь коментар
17.02.2021 18:44 Відповісти
 
 