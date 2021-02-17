Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора та 6 учасників злочинної організації, які протягом 2016-2019 років скоювали замовні вбивства.
Про це повідомляє пресслужба генерального прокурора в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка", - йдеться в повідомленні.
"Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ "Капарол", директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців", - додають у прокуратурі.
Повідомляється, що обвинуваченим інкримінується створення та участь у злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує довічне ув'язнення.
Крім того, правоохоронці наголошують, що замовники згаданих вбивств і замахів нині перебувають у розшуку.
Будь ласка, зачекайте...
именно поєтому "суд" отпустил их под домашний арест?
но кто будет кричать, про "мусарской беспредел" и "невиновные по 7 лет сидять в тюрьмах" ?
Наверное иголки закончились в дознавателей, что так мало висяков раскрыли
Ну вот дело раскрыли, а теперь можно и закрывать из-за отсутствия обвиняемых.
Торжество правосудия по-украински.
нехило нагло заказчики судьям занесли.