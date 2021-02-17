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розслідування (1959) вбивство (2875) Окуєва Аміна (140)

Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора та 6 учасників злочинної організації, які протягом 2016-2019 років скоювали замовні вбивства.

Про це повідомляє пресслужба генерального прокурора в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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"Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ "Капарол", директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців", - додають у прокуратурі.

Повідомляється, що обвинуваченим інкримінується створення та участь у злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує довічне ув'язнення.

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Крім того, правоохоронці наголошують, що замовники згаданих вбивств і замахів нині перебувають у розшуку.

Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 01
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 02
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 03
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 04
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 05
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 06
Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
им грозит пожизненное заключение.
именно поєтому "суд" отпустил их под домашний арест?
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17.02.2021 12:50
+28
И кого вы обвинять будете если преступников уже выпустили на свободу и дали им скрыться? Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 424
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17.02.2021 12:48
+21
А буквально на днях СУД выпустил обвиняемых под домашний арест. Наверняка не к кому будет предъявлять обвинения и опять закопают дело по расследованию убийства патриотов Украины, добровольцев - защищавших и защищающих Украину. Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153
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17.02.2021 12:51
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И кого вы обвинять будете если преступников уже выпустили на свободу и дали им скрыться? Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 424
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17.02.2021 12:48 Відповісти
За те через років сім суд закінчиться і їх буде оголошено у розшук.
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17.02.2021 12:56 Відповісти
им грозит пожизненное заключение.
именно поєтому "суд" отпустил их под домашний арест?
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17.02.2021 12:50 Відповісти
отдохнуть, набраться сил...
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17.02.2021 12:55 Відповісти
Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 4067
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17.02.2021 12:50 Відповісти
А буквально на днях СУД выпустил обвиняемых под домашний арест. Наверняка не к кому будет предъявлять обвинения и опять закопают дело по расследованию убийства патриотов Украины, добровольцев - защищавших и защищающих Украину. Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 7153
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17.02.2021 12:51 Відповісти
Знущаються, нелюди.
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17.02.2021 12:51 Відповісти
Я думаю наступну революцію потрібно очолити....... І тоді живі злочинці і зрадники будуть заздрити мертвим...
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17.02.2021 12:54 Відповісти
І хто ж очолить? Хто не продастся і не здасться? Позичити у амерів інопланетянина?
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17.02.2021 12:58 Відповісти
то ти вирішив очолити?а шо кажуть очолювані? Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду - Цензор.НЕТ 2792
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17.02.2021 13:16 Відповісти
А хто їх коли питав? Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду - Цензор.НЕТ 1744 Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду - Цензор.НЕТ 3047
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17.02.2021 14:03 Відповісти
а на самом деле нужно всего лишь поменять действующий портновский УПК в крайнем случае вернутся к УПК образца 1964 года и заменть хотябы половину судей.
но кто будет кричать, про "мусарской беспредел" и "невиновные по 7 лет сидять в тюрьмах" ?
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17.02.2021 16:37 Відповісти
И зачем столько непонятных перочинных ножичков-самоделок?
Наверное иголки закончились в дознавателей, что так мало висяков раскрыли Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 2374 Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд - Цензор.НЕТ 1547
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17.02.2021 12:53 Відповісти
Для бутафорії.
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17.02.2021 19:50 Відповісти
Отпускают убийц , а потом выносят приговор 🧐Позор , ублюдкам портнова -венедиктовой !
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17.02.2021 12:57 Відповісти
Одного вбивцю вже відпустили.
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17.02.2021 13:05 Відповісти
еваемые гуляют а Риф-мастер сидит?!почему подозр
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17.02.2021 13:42 Відповісти
оригинальное написание
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17.02.2021 14:01 Відповісти
))) сам офигеваю...как курсор перескочил в начало предложения на середине слова не пойму
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17.02.2021 20:20 Відповісти
Обвиняемые это те, кого суд отпустил под домашний арест и личное обязательство?
Ну вот дело раскрыли, а теперь можно и закрывать из-за отсутствия обвиняемых.
Торжество правосудия по-украински.
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17.02.2021 13:46 Відповісти
Не "по-украински", а по-малороськи.
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17.02.2021 19:53 Відповісти
Их же выпустили недавно?
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17.02.2021 13:58 Відповісти
СБУ і Поліції ганьба, що не вберегли Аміну Окуєву!!!
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17.02.2021 14:04 Відповісти
Вони й охорону перед цим зняли...
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17.02.2021 19:54 Відповісти
угу. короче, за рост принта арийской рассы всё повесят на Рифмастера. его ловить не надо.
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17.02.2021 14:12 Відповісти
они уже с домашнего ареста, небось, сбежали.
нехило нагло заказчики судьям занесли.
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18.02.2021 06:43 Відповісти
 
 