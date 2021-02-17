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На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На залізничному переїзді в Києві поїзд врізався в автомобіль, пасажир загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Приблизно о 4:35 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.

Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись проїжджою частиною, почав рух через залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та увімкнену звукову сирену, де відбулося зіткнення з товарним потягом. Унаслідок ДТП 25-річний пасажир автомобіля від тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водія легковика затримано.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.

Дивіться також: Зіткнення поїзда з маршруткою на залізничному переїзді на Львівщині: водій виїхав на заборонений сигнал, 1 пасажир загинув (оновлено). ФОТО

На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція 01
На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція 02
На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Ездить на жигулях - это уже отсутствие инстинкта самосохранения, ну и проявление упоротости/д@лб@#бизма, конечно.
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17.02.2021 12:54
+7
Что тут сказать? У этих ********* отсутствует чувство самосохранения?
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17.02.2021 12:51
+7
ірпінський переїзд - постійно проскакують коли вже увімкнені червоні ліхтарі, але ще не встигли опуститись шлагбауми, ще й в спину сигналять! багато в країні невиліковних дебілів
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17.02.2021 13:00
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Что тут сказать? У этих ********* отсутствует чувство самосохранения?
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17.02.2021 12:51 Відповісти
Ездить на жигулях - это уже отсутствие инстинкта самосохранения, ну и проявление упоротости/д@лб@#бизма, конечно.
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17.02.2021 12:54 Відповісти
жигуль - як раз тєлєга для села.
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17.02.2021 12:57 Відповісти
И где в статье про село? Или вы про Киев?
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17.02.2021 12:58 Відповісти
Київ - велике село
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17.02.2021 13:01 Відповісти
Тогда что уж говорить за New York:

На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1801
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17.02.2021 13:08 Відповісти
гарненький будиночок
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17.02.2021 13:12 Відповісти
И не дорого. Только старый - 1652 года.
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17.02.2021 13:15 Відповісти
На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3890
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17.02.2021 13:26 Відповісти
ну ти ж пишеш про відсутність самозбереження. а я тобі пишу, що для села тачка відповідає і потребам самозбереженння також. у Києві такоє живуть люди із села.
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17.02.2021 13:03 Відповісти
На уровне телеги - да, жигули соответствуют.
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17.02.2021 13:09 Відповісти
можна подумати, що постав іншу тачку для тарану поїздом, пасажир би не загинув.
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17.02.2021 13:59 Відповісти
А вот не факт.
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17.02.2021 14:18 Відповісти
При таком столкновении с поездом даже Майбах не помог бы. Даже в танке мало бы не показалось.
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17.02.2021 15:51 Відповісти
Вполне вероятно, что и помог бы. Даже в жигулях водитель же выжил, а в Майбахе, возможно, оба отделались бы лёгким испугом.
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17.02.2021 15:54 Відповісти
При боковом ударе, да еще и локомотивом поезда - ни в какой машине шансов выжить нет.
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17.02.2021 19:27 Відповісти
И шо тогда водятел этих жигулей выжил?
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17.02.2021 19:36 Відповісти
ірпінський переїзд - постійно проскакують коли вже увімкнені червоні ліхтарі, але ще не встигли опуститись шлагбауми, ще й в спину сигналять! багато в країні невиліковних дебілів
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17.02.2021 13:00 Відповісти
А свого розуму, мати не дала?
Реагувати на всілякі заборонені сигнали, будьто звукові або світлові потрібно тільки одним - "Пішли на йух". Хочуть літіти- хай спробують.
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17.02.2021 13:04 Відповісти
вам треба якось перефразувати свій мессідж, бо схоже на маячню
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17.02.2021 13:06 Відповісти
Запретить давно пора этот хлам кацапский,то не авто,то слепленное из говна изделие
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17.02.2021 13:03 Відповісти
где программа по замене ватохлама на нормальное авто до 10 лет ?
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17.02.2021 13:07 Відповісти
вы думаете, если дебил пересядет на мерс, он перестанет быть дебилом?
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17.02.2021 13:44 Відповісти
Тест идиота нужно вводить,при сдаче экзаменов на права.
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17.02.2021 15:09 Відповісти
Надо чтобы вмето опускания шлагбаума перед жд переездом поперек дороги танк выезжал.
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17.02.2021 13:12 Відповісти
Жаль, что не водила погиб. А вообще - не очень почетно быть убитым скотоотбойником...
"Путеочиститель, метельник (устаревшее название: скотоотбрасыватель, скотосбрасыватель, скотоотбойник, также бытует жаргонизм наметельник) - схожее с бульдозерным отвалом приспособление, смонтированное на передней части локомотива или головном вагоне моторвагонного подвижного состава (МВПС), для сброса с железнодорожного пути любых посторонних предметов: скота, снега, брёвен, автомобилей и тому подобное, не допуская попадания их под подвижной состав, что может вызвать повреждение находящегося под днищем оборудования (особенно тормозного) или сход с рельсов."
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17.02.2021 13:16 Відповісти
Поезд на штрафплощадку забрали?
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17.02.2021 13:16 Відповісти
точно точно. пора эти корыта совковые жд убрать. а то как то несправедливо, в каментах тазики требуют прибрать с дорог а локомотивы нет
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17.02.2021 14:04 Відповісти
На каком расстоянии от движущегося поезда он должен был пытаться проскочить?
Похоже на попытку самоубийства. Да езда на тазике ума не добавляет.
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17.02.2021 13:17 Відповісти
Это точно, на BMW ездил бы по правилам
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17.02.2021 13:21 Відповісти
Если заработал своим трудом BMW - 90% что понапрасну жизнью не рисковал бы жизнью.
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17.02.2021 13:24 Відповісти
Там жеж вроде шлагбаум, не?
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17.02.2021 13:31 Відповісти
Для жигуля шлагбаум не помеха.
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17.02.2021 13:49 Відповісти
Доковырялись до жигулей, олигархи!) Каким боком тут марка и стоимость машины? Уверен, если сопоставить статистику виновников серьёзных дтп, владельцы корчей точно будут далеко не в числе лидеров. Много пожилых людей ездят на своей кровной ещё смолоду. Только у пустозвонов на логанах может быть такое нездоровое внимание к жигулям.))
Куда и в каком состоянии ехали в 4 утра- вопрос открытый. Но суть ясна. Стандартное- «думал проскочу». Переезд не чищен, как и все остальные дороги. Задний привод и резина не Континенталь. Застрял. Водитель видимо выскочил, раз живой. Пассажир не успел.
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17.02.2021 14:16 Відповісти
..вот уж дудки..))) = как раз гужели и лидируют в списках самых частых участников (и самых жёстких, увы..) дтп.. - так шо неправда ваша, сударь.. а почему..??- умный, догадайся сам...)))
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17.02.2021 22:54 Відповісти
Сегодня даже просто встретить в потоке Жигули-классику (да и не классику) уже большая редкость! Время не пощадило этих динозавров советского автопрома, а евробляхи практически добили их в Украине. Поэтому твой текст, с точки зрения элементарной логики и простейшей математики, выглядит как откровенная чушь не очень умного человека.
Если правда владеешь какими-то списками, поделись с общественностью. Обсудим. А пока ты лидируешь в моих списках чудаковатых балаболов на этом форуме.))
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18.02.2021 09:04 Відповісти
Олень... він і в пустелі олень.
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17.02.2021 14:22 Відповісти
 
 