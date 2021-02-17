На залізничному переїзді в Києві товарний потяг зіткнувся з легковиком, загинув пасажир автомобіля, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На залізничному переїзді в Києві поїзд врізався в автомобіль, пасажир загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Приблизно о 4:35 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.
Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ-2101", під керуванням 32-річного водія, рухаючись проїжджою частиною, почав рух через залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та увімкнену звукову сирену, де відбулося зіткнення з товарним потягом. Унаслідок ДТП 25-річний пасажир автомобіля від тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водія легковика затримано.
Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.
Будь ласка, зачекайте...
Реагувати на всілякі заборонені сигнали, будьто звукові або світлові потрібно тільки одним - "Пішли на йух". Хочуть літіти- хай спробують.
"Путеочиститель, метельник (устаревшее название: скотоотбрасыватель, скотосбрасыватель, скотоотбойник, также бытует жаргонизм наметельник) - схожее с бульдозерным отвалом приспособление, смонтированное на передней части локомотива или головном вагоне моторвагонного подвижного состава (МВПС), для сброса с железнодорожного пути любых посторонних предметов: скота, снега, брёвен, автомобилей и тому подобное, не допуская попадания их под подвижной состав, что может вызвать повреждение находящегося под днищем оборудования (особенно тормозного) или сход с рельсов."
Похоже на попытку самоубийства. Да езда на тазике ума не добавляет.
Куда и в каком состоянии ехали в 4 утра- вопрос открытый. Но суть ясна. Стандартное- «думал проскочу». Переезд не чищен, как и все остальные дороги. Задний привод и резина не Континенталь. Застрял. Водитель видимо выскочил, раз живой. Пассажир не успел.
Если правда владеешь какими-то списками, поделись с общественностью. Обсудим. А пока ты лидируешь в моих списках чудаковатых балаболов на этом форуме.))