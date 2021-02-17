Із загиблим на Донбасі воїном 81-ї ОАеМБр Дмитром Мироненком попрощалися в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 лютого, у місті Харків відбула церемонія прощання з Дмитром Олеговичем Мироненком, 1994 року народження, старшим солдатом, старшим стрільцем 1-го взводу 1-ї роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув 14 лютого близько 10.00 в районі селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на офіційному сайті Харківської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Церемонія прощання з харків’янином, який загинув у зоні ООС, пройшла 17 лютого на Алеї Слави на 18-му кладовищі в Харкові. Разом з рідними, бойовими побратимами, ветеранами АТО/ООС участь у церемонії прощання з Дмитром Мироненком за дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук взяв директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Олексій Максимов.

"Це велика втрата для родини та всієї Слобожанщини. Вічна пам'ять герою!", - сказав Олексій Максимов.

Військовослужбовець загинув 14 лютого у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання.

Дмитро Мироненко, старший стрілець 1-го аеромобільно-десантного взводу 1-ї аеромобільно-десантної роти, старший солдат військової служби за контрактом, загинув, отримавши мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

Військовослужбовцеві було 27 років. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Дмитра Мироненка", - зазначається у повідомленні.

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