Чиновники "Укрзалізниці" розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України виявили розтрату понад 4,5 млн грн посадовими особами одного зі структурних підрозділів філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця" за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.
Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків становить понад 4,5 млн гривень.
Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.
Наразі досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
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какие они все-таки... так вот песня "Ария негра" или что там - про Бумбастика аж вспомнилась
ха, нашел
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw
чет не вставляет, смысле ссылку
Оточили ситі свині
Велике корито,
Їдять, сопуть
та хрумкають
Смачно, працьовито.
І підсвинок до корита
Радий би пролізти,
Але свині не пускають,
Не дають поїсти.
Поштовхався він позаду,
Відбіг до загати
І став свиней ненажерних
Гостро викривати:
- Дармоїди безсоромні!
Кендюхи! Барила!
Коли сором будуть знати
Чорні ваші рила?
І сказав своїм підлеглим
Головний кнуряка:
- Пустіть його до корита,
Нехай не патяка.
Розступились, пропустили
Крикуна малого.
Час минув -
і нині страшно
Глянути на нього:
Розжиріло, знахабніло -
Куди твоє діло!
Молоденьких поросяток
Десятьох заїло.
тока шо в сортир сходил - отвечай!
как же эти "христанутые" пода...314 ли
Иогда кажется шо Сралин бы куда б*гоугодней управлял то.
сволочи - куда же наши налоги идут то?
Бакланов - позвони черту и ответь.. мне тоже смешно