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Чиновники "Укрзалізниці" розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України виявили розтрату понад 4,5 млн грн посадовими особами одного зі структурних підрозділів філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця" за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

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Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків становить понад 4,5 млн гривень.

Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Наразі досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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Чиновники Укрзалізниці розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція 01
Чиновники Укрзалізниці розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
В СССР статья УК допускала применение смертной казни к виновным в хищениях свыше 10 тысяч рублей государственных денег. В Украине при власти мафии Коломойского чем больше денег вор украдёт из казны тем он в большей безопасности.
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17.02.2021 15:24
+4
Павло Глазовий. Бунтар

Оточили ситі свині
Велике корито,
Їдять, сопуть
та хрумкають
Смачно, працьовито.
І підсвинок до корита
Радий би пролізти,
Але свині не пускають,
Не дають поїсти.
Поштовхався він позаду,
Відбіг до загати
І став свиней ненажерних
Гостро викривати:
- Дармоїди безсоромні!
Кендюхи! Барила!
Коли сором будуть знати
Чорні ваші рила?
І сказав своїм підлеглим
Головний кнуряка:
- Пустіть його до корита,
Нехай не патяка.
Розступились, пропустили
Крикуна малого.
Час минув -
і нині страшно
Глянути на нього:
Розжиріло, знахабніло -
Куди твоє діло!
Молоденьких поросяток
Десятьох заїло.
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17.02.2021 16:12
+3
киевский вокзал это жесть... цыгане,алкаши,наркоманы... бабульки на тротуарах трусами и молоком смердючим торгуют... и это в центре столицы,грязь,мусор,наливайки повсюду,если хотите посмотреть на это лично то на ютубе куча роликов есть,треш полный,куда смотрят власти,неопнятно
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17.02.2021 15:27
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что-то лещенко молчит...
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17.02.2021 15:13 Відповісти
он грамотно критикует Ахметку и жалуется на недофинансировани У/З(у задницу?)
какие они все-таки... так вот песня "Ария негра" или что там - про Бумбастика аж вспомнилась
ха, нашел
https://www.youtube.com/watch?v=ve3pBdO_YRw

чет не вставляет, смысле ссылку
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17.02.2021 15:18 Відповісти
Павло Глазовий. Бунтар

Оточили ситі свині
Велике корито,
Їдять, сопуть
та хрумкають
Смачно, працьовито.
І підсвинок до корита
Радий би пролізти,
Але свині не пускають,
Не дають поїсти.
Поштовхався він позаду,
Відбіг до загати
І став свиней ненажерних
Гостро викривати:
- Дармоїди безсоромні!
Кендюхи! Барила!
Коли сором будуть знати
Чорні ваші рила?
І сказав своїм підлеглим
Головний кнуряка:
- Пустіть його до корита,
Нехай не патяка.
Розступились, пропустили
Крикуна малого.
Час минув -
і нині страшно
Глянути на нього:
Розжиріло, знахабніло -
Куди твоє діло!
Молоденьких поросяток
Десятьох заїло.
показати весь коментар
17.02.2021 16:12 Відповісти
Ну вот, смотрю Лещенко и ....
тока шо в сортир сходил - отвечай!
как же эти "христанутые" пода...314 ли
Иогда кажется шо Сралин бы куда б*гоугодней управлял то.
сволочи - куда же наши налоги идут то?
Бакланов - позвони черту и ответь.. Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4360 мне тоже смешно
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17.02.2021 15:14 Відповісти
Даже не хочется вспоминать Балладу о Вечноостановленном Эскалаторе.
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17.02.2021 15:20 Відповісти
Вы бы знали, какие сейчас на ЖД зарплаты! Это полная ж.! А вы видели то видео, с обледенелыми лобовыми стёклами в поезде, и как их огнём растапливают машинисты? Так вот, работники жд сейчас говорят, что начальство сейчас люто крадёт бабло.
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17.02.2021 15:24 Відповісти
В СССР статья УК допускала применение смертной казни к виновным в хищениях свыше 10 тысяч рублей государственных денег. В Украине при власти мафии Коломойского чем больше денег вор украдёт из казны тем он в большей безопасности.
показати весь коментар
17.02.2021 15:24 Відповісти
киевский вокзал это жесть... цыгане,алкаши,наркоманы... бабульки на тротуарах трусами и молоком смердючим торгуют... и это в центре столицы,грязь,мусор,наливайки повсюду,если хотите посмотреть на это лично то на ютубе куча роликов есть,треш полный,куда смотрят власти,неопнятно
показати весь коментар
17.02.2021 15:27 Відповісти
Нормально всё на нашем вокзале сепар. И ролики свои мосфильмовские в опу засунь. Не нравится ему на нашем вокзале.
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17.02.2021 16:38 Відповісти
Та ви шо, а де був найцінніший спеціяліст і борцун з розтратами лещенко?
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17.02.2021 16:10 Відповісти
Требую компенсировать нанесённый ущерб из зарплат членов наблюдательного совета,они такой мелочёвки даже не заметят.
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17.02.2021 18:02 Відповісти
Ох уж эта убыточная Укрзалізниця)))) , что ни день-одни убытки)))
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17.02.2021 19:24 Відповісти
 
 