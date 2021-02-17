Чиновники "Укрзалізниці" розтратили понад 4,5 млн грн коштів на ремонті приміського вокзалу Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України виявили розтрату понад 4,5 млн грн посадовими особами одного зі структурних підрозділів філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця" за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

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Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків становить понад 4,5 млн гривень.

Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Наразі досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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