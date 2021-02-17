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кіберзлочин (620) СБУ (10034) хакер (829)

Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання. Багаторівнева масштабна спецоперація проводилась у межах міжнародного співробітництва із компетентними органами США та Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, українські силовики зафіксували, що з вересня 2020 року хакерська угруповання зламала більше 150 компаній країн Європи і США. Збитки від її діяльності перевищили 80 млн доларів.

У ході кіберрозслідування співробітники спецслужби встановили, що на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення "Egregor". За його допомогою хакери:

  • здійснювали шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній,
  • викрадали персональні дані їх клієнтів і працівників,
  • викрадали інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок,
  • блокували роботу вебресурсів.

Потім зловмисники вимагали значні суми грошей, здебільшого у криптовалюті, за дешифрування уражених комп’ютерних мереж та нерозголошення викрадених конфіденційних даних.

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У лютому 2021 року правоохоронці припинили діяльність зловмисників. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку із вірусом "Egregor", інформацією про уражені комп’ютерні мережі та інші беззаперечні докази протиправної діяльності.

Учасникам вказаного хакерського угруповання, у тому числі організатору, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Операція проводилася під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ 01
Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ 02
Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ 03
Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ 04

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Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ 05

Нагадаємо, Французьке агентство кібербезпеки повідомило про викриття хакерської операції, спрямованої проти французьких організацій, що схожі з кібератаками, які пов'язують зі спецслужбами Росії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Краще би російські компанії патрошили.
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17.02.2021 15:44
+4
У нас есть крупные компании, украинские стартапы регулярно продаются за сотни миллионов долларов, и IT бизнес в стране очень вырос, если в 2014 году он составлял около 1% ВВП, то уже в 2019 вырос до 4-5%, просто айтишников нужно было оставить в покое, а то СБУ доило их постоянно, поэтому долгое время из Украины уезжали талантливые бизнесмены.
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17.02.2021 16:14
+2
Орлы, конечно, но какие-то тупые. Восхищения не вызывают и гордость за таких не берет. Налажали засранцы, теперь сидеть не пересидеть или всю жизнь на СБУ батрачить. Праздравляю. Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6478
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17.02.2021 16:03
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Талантливые ребята!
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17.02.2021 15:38 Відповісти
и не свалили вовремя?
я х.з. что они так тупо ловили то
да, наскока мона понять - ставь "чайник", а если спалили - рви когти, захавав кредитов, бо ты уже румын или "й..ббик"
в чем с...амка собаки, проблема, пацаны?? даже я, тупой ублюдок и то - говорю шо вы тупо обосрались, либо это СБУ чет разыграла
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17.02.2021 15:44 Відповісти
більше схоже на те, що єсбєу під прикриттям боротьби зі страшними кулхацкєрами, вломилися до якоїсь айтішної компанії
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17.02.2021 16:32 Відповісти
Краще би російські компанії патрошили.
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17.02.2021 15:44 Відповісти
ну да,в расии есть то хоть свои кампании, яндекс,мейл,сбер,1С,Kasperskiy и так далее, а у нас что то есть таких масштабов? нет конечно же,все талантливые люди уехали в США и Европу и там для Гугл,Епл,Амазон делают работу
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17.02.2021 15:53 Відповісти
А у французів є якісь такі компанії ? А в німців ?
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17.02.2021 15:56 Відповісти
а при чем тут французы или немцы? Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9196
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17.02.2021 16:00 Відповісти
типо , которые на кокцапов работают, проставочно-прокладочно?
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17.02.2021 16:13 Відповісти
У нас есть крупные компании, украинские стартапы регулярно продаются за сотни миллионов долларов, и IT бизнес в стране очень вырос, если в 2014 году он составлял около 1% ВВП, то уже в 2019 вырос до 4-5%, просто айтишников нужно было оставить в покое, а то СБУ доило их постоянно, поэтому долгое время из Украины уезжали талантливые бизнесмены.
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17.02.2021 16:14 Відповісти
зачем нам "свои" гэбэшные кампании? Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3796вмешиваться в выборы по всему миру и заниматься промышленным шпионажем? Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6940
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17.02.2021 16:15 Відповісти
Орлы, конечно, но какие-то тупые. Восхищения не вызывают и гордость за таких не берет. Налажали засранцы, теперь сидеть не пересидеть или всю жизнь на СБУ батрачить. Праздравляю. Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6478
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17.02.2021 16:03 Відповісти
Как бы двоякие ощущение. С одной стороны - гордость за наших. Хоть в чём то не последние. А с другой стороны, до чего же мы отстали от других стран, что у нас киберпреступность процветает.
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17.02.2021 16:04 Відповісти
Теперь будут клавы из хлебного мякиша толочь.
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17.02.2021 16:06 Відповісти
Уже одно название вредоносного софта "Эгрегор" указывает из какой козломордой страны организаторы этой группировки хакеров Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7530
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17.02.2021 16:16 Відповісти
ЗАЧЕТ!!!
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17.02.2021 16:54 Відповісти
Хреновые спецы, раз попались. Сейчас посадят, а потом вю жизнь будут долги отавать.
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17.02.2021 17:01 Відповісти
ЭТО ЯВНО С ОККУПИРОВАНЫХ РОССИЕЙ ТЕРРИТОРИЙ !!!
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17.02.2021 20:14 Відповісти
Что там говорить ,если пол страны работает на мафию ! Никто их не посадит ,потому что за ними стоят и судьи и прокуроры ! Никто даже не понимает ,что нас накрыла чугунная ванна .
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17.02.2021 21:14 Відповісти
 
 