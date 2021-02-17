У Харкові затримано двох адвокатів, які за 15 тис. дол. обіцяли працевлаштування в ДБР, - прокуратура. ФОТО
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У Харкові затримано двох адвокатів, які обіцяли за хабар організувати працевлаштування в Державне бюро розслідувань.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
За даними слідства, двоє адвокатів розробили злочинний план з метою особистого збагачення. Згідно з розробленим планом, зазначені двоє осіб створювали враження, що мають вплив на членів конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників ДБР.
Так, 14 лютого 2021 року вказані двоє адвокатів зустрілися в одному з ресторанів Харкова з чоловіком, який мав намір працевлаштуватися до ДБР. Адвокати запевнили, що в разі надання їм неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США вони передадуть ці кошти члену конкурсної комісії. Для розпочатку процесу чоловік передав адвокатам частину обумовленої суми в розмірі 1 тис. доларів США.
17 лютого 2021 року один з адвокатів зателефонував чоловікові і повідомив, що питання щодо його працевлаштування вирішено позитивно і необхідно передати частину неправомірної вигоди, яка залишилась, — 14 тис. доларів США. Для місця зустрічі шахраї обрали один із супермаркетів м. Харкова.
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Брать взятку - они не брали, они не должностные лица, а давать - еще не давали их ведь задержали не при ее даче! Мошенничество?! Это еще доказать надо! Может они реально могли трудоустроить в ГБР