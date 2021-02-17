У Харкові затримано двох адвокатів, які за 15 тис. дол. обіцяли працевлаштування в ДБР, - прокуратура. ФОТО

У Харкові затримано двох адвокатів, які обіцяли за хабар організувати працевлаштування в Державне бюро розслідувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.







За даними слідства, двоє адвокатів розробили злочинний план з метою особистого збагачення. Згідно з розробленим планом, зазначені двоє осіб створювали враження, що мають вплив на членів конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад працівників ДБР.



Так, 14 лютого 2021 року вказані двоє адвокатів зустрілися в одному з ресторанів Харкова з чоловіком, який мав намір працевлаштуватися до ДБР. Адвокати запевнили, що в разі надання їм неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів США вони передадуть ці кошти члену конкурсної комісії. Для розпочатку процесу чоловік передав адвокатам частину обумовленої суми в розмірі 1 тис. доларів США.



17 лютого 2021 року один з адвокатів зателефонував чоловікові і повідомив, що питання щодо його працевлаштування вирішено позитивно і необхідно передати частину неправомірної вигоди, яка залишилась, — 14 тис. доларів США. Для місця зустрічі шахраї обрали один із супермаркетів м. Харкова.

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Відразу після одержання коштів обох адвокатів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

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