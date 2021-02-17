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230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Пожежа на свинокомплексі сільгосппідприємства в с.Журавки (Чернігівська обл) призвела до загибелі 230 свиней.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства, в ніч на 17 лютого виникла пожежа в одному з сараїв свиноферми в с. Журавка Варвинської територіальної громади, внаслідок чого загинуло 230 свиней.

Правоохоронці повідомили, що вогонь пошкодив господарську будівлю, а працівники підприємства не постраждали.

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Поліцейські уточнили, що пожежу локалізували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. На місці події працює слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції Чернігівської області. Правоохоронці встановлюють причини пожежі і завдані збитки.

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Топ коментарі
+10
230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1474
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17.02.2021 21:53
+8
тот случай когда свинью миллион раз жалчей чем рюске
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17.02.2021 21:46
+6
Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

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все як завжди...конкуренти чи елементарна заздрість.А жлобство власників не дозволило їм всановити системи пожежогасіння.
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17.02.2021 21:32
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230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине

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з опзж свині теж були?
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17.02.2021 21:27 Відповісти
Соловьев,Скобаева и ОПЗЖ сходняк устроили. Жаркие видать были дебаты из за неявки Медведчука.
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17.02.2021 21:40 Відповісти
вирус и мвиньи...... чтоо надо бить
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17.02.2021 21:29 Відповісти
Ты сегодня протрезвеешь уже?
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17.02.2021 23:10 Відповісти
ну вот.
а вы так и останешься таким как есть.. эх вы... кстати, щас выжру за ваше.... здоровье шоле, боярки то. ну, напиток такой, хотя я и не кацап, а гораздо хуже 230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 7334
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18.02.2021 08:50 Відповісти
Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

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все як завжди...конкуренти чи елементарна заздрість.А жлобство власників не дозволило їм всановити системи пожежогасіння.
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17.02.2021 21:32 Відповісти
Свиней (і компанію від такої втрати) могли б врятувати просто додаткові виходи, які просто треба було відчинити при пожежі. Але про це ніхто не думає. Це дуже характерно для багатьох людей - ні про що не думати.
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17.02.2021 22:17 Відповісти
cистеми пожежогасіння там не дуже потрібні, якщо у свинарнику нема горючих матеріалів. Скажімо хоча б соломи. Я думаю, що соломи там не було. але були використані теплоізоляційні матеріали вогненебезпечні через можливість займання. Як видно з фото - лише металевий остов остався. Був би свинарник цегляним, то й не згорів би вщент.
Така ж причина більшості пожеж в Одесі і Харкові, де загинули люди.
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18.02.2021 03:43 Відповісти
Звідки там стільки ка цапів взялось?
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17.02.2021 21:42 Відповісти
тот случай когда свинью миллион раз жалчей чем рюске
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17.02.2021 21:46 Відповісти
Ну и где погибшие? Неужели дотла сгорели, что ни кусочка не осталось? Теперь вся деревня неделю будет объедаться свининкой жареной.
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17.02.2021 21:51 Відповісти
230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1474
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17.02.2021 21:53 Відповісти
Согласен =)
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17.02.2021 22:02 Відповісти
спробуй пожарити шашлик на пінопласті, смачного
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18.02.2021 07:50 Відповісти
А урка жёлудь (рабинович), случаем там не сгорел?
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17.02.2021 21:57 Відповісти
"230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине". 230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 9222 Что там делали кацапы?
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17.02.2021 22:22 Відповісти
не обижайте животных таким сравнением
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18.02.2021 10:17 Відповісти
230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1112
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18.02.2021 11:17 Відповісти
съезд ОПЗЖ?
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17.02.2021 22:26 Відповісти
Вот это, я понимаю, порция шашлыка!
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17.02.2021 22:52 Відповісти
"230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине...."

Де вони стільки кацапів назбирали?
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18.02.2021 01:41 Відповісти
 
 