230 свиней загинули під час пожежі на Чернігівщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Пожежа на свинокомплексі сільгосппідприємства в с.Журавки (Чернігівська обл) призвела до загибелі 230 свиней.
Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними відомства, в ніч на 17 лютого виникла пожежа в одному з сараїв свиноферми в с. Журавка Варвинської територіальної громади, внаслідок чого загинуло 230 свиней.
Правоохоронці повідомили, що вогонь пошкодив господарську будівлю, а працівники підприємства не постраждали.
Поліцейські уточнили, що пожежу локалізували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. На місці події працює слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції Чернігівської області. Правоохоронці встановлюють причини пожежі і завдані збитки.
Топ коментарі
+10 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+8 Wendeplattendrehstahl Lölik
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+6 Sav UA
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з опзж свині теж були?
а вы так и останешься таким как есть.. эх вы... кстати, щас выжру за ваше.... здоровье шоле, боярки то. ну, напиток такой, хотя я и не кацап, а гораздо хуже
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все як завжди...конкуренти чи елементарна заздрість.А жлобство власників не дозволило їм всановити системи пожежогасіння.
Така ж причина більшості пожеж в Одесі і Харкові, де загинули люди.
Де вони стільки кацапів назбирали?