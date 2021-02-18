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На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Миколаївщині проведено чергову льотну зміну в морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил ЗС України. Польоти здійснювалися з метою підготовки льотного складу з техніки пілотування, навігації та бойового застосування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 01

Польоти проходили вдень і вночі в різних метеорологічних умовах. Вправи виконували екіпажі вертольотів Мі-8, Мі-14 та К-226, літаків Ан-26.

На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 02
На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 03
На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 04

Під час підготовки, військові льотчики відпрацьовували вправи з евакуації постраждалих з суші і води, парашутне десантування особового складу з літаків і вертольотів. Під час десантування фахівці підрозділу використовували нещодавно отримане нове парашутне обладнання.

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На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 05

На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 06
На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 07
На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 08
На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 09

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На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування 10
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Этот Ми 14 просто неубиваемый! Один вроде рабочий остался а всё летает и летает
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18.02.2021 02:33 Відповісти
 
 