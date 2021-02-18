На Миколаївщині льотчики морської авіаційної бригади ВМС відпрацювали евакуацію постраждалих та десантування. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На Миколаївщині проведено чергову льотну зміну в морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил ЗС України. Польоти здійснювалися з метою підготовки льотного складу з техніки пілотування, навігації та бойового застосування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.
Польоти проходили вдень і вночі в різних метеорологічних умовах. Вправи виконували екіпажі вертольотів Мі-8, Мі-14 та К-226, літаків Ан-26.
Під час підготовки, військові льотчики відпрацьовували вправи з евакуації постраждалих з суші і води, парашутне десантування особового складу з літаків і вертольотів. Під час десантування фахівці підрозділу використовували нещодавно отримане нове парашутне обладнання.
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показати весь коментар18.02.2021 02:33 Відповісти Мені подобається 0
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