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Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Активісти російської ініціативи "Стратегія-18" влаштували флешмоб на підтримку кримських татар, затриманих після ранкових обшуків в окупованому Криму.

Про це повідомила в Фейсбуці учасниця акції Ольга Вишневецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва. Флешмоб на підтримку кримськотатарського народу. Сьогодні в Криму відбулися масові арешти - щонайменше, в семи сім'ях", - написала вона.

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Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму 01
Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму 02
Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму 03
Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму 04

Нагадаємо, рано вранці 17 лютого в декількох районах окупованого півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуки вранці в Криму.

У Представництві президента України в АРК вказали на те, що інформацію про чергові масові обшуки російських силовиків у кримчан оперативно передають українським правоохоронцям, а також мають намір використовувати її "в роботі на національному та міжнародному рівнях".

Увечері 17 лютого окупаційний "суд" відправив усіх затриманих кримчан під арешт на 2 місяці.
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Топ коментарі
+9
Эй, комментаторы, перестаньте ерничать над этими людьми. Эти люди герои. Оно то, конечно, на диванах строчить легко и просто.
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18.02.2021 00:20
+8
Таким росіянам я кажу: ДЯКУЮ !
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18.02.2021 00:39
+4
В країні де можна за пост в соцмережах легко вихопити строк як за вбивство, це героїзм.
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18.02.2021 01:27
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Вот спрашивается - какая им разница? Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1742
Посмотрите какие заасфальтированные и ярко-освещенные улицы в Мааскве! Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 349
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18.02.2021 00:01 Відповісти
не в а на мацкве.
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18.02.2021 00:03 Відповісти
согласен Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4340
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18.02.2021 00:06 Відповісти
Почему они все фотографируются с одним и тем же плакатом? Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2915
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18.02.2021 00:02 Відповісти
Стоять з плакатами в безлюдних місцях. Бояться.
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18.02.2021 00:04 Відповісти
Протест наш против беззаконья признала незаконным власть,
Ну и опять россия мирным маршем - по автозакам разбрелась. (с)
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18.02.2021 00:07 Відповісти
Эй, комментаторы, перестаньте ерничать над этими людьми. Эти люди герои. Оно то, конечно, на диванах строчить легко и просто.
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18.02.2021 00:20 Відповісти
+++
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18.02.2021 08:24 Відповісти
Почему они не штурмуют управления ФСБ и полиции, как то делали 7 лет назад украинцы? Значит они - рабы и плесень.
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18.02.2021 09:11 Відповісти
Вы стебетесь? или \живете погруженным в собственный мир и неадекватно воспринимаете окружающую действительность? Какие штурмы ФСБ, цель какова? Во время Майдана, кстати, ежднедвно ходил мимо здания СБУ - там поверьте было самое спокойоное место в Киеве тогда.
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18.02.2021 09:15 Відповісти
Таким росіянам я кажу: ДЯКУЮ !
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18.02.2021 00:39 Відповісти
В країні де можна за пост в соцмережах легко вихопити строк як за вбивство, це героїзм.
показати весь коментар
18.02.2021 01:27 Відповісти
 
 