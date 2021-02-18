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Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На Херсонщині, чергові сили та засоби протиповітряної оборони угруповання військ, які захищають південь України, провели тренування з виявлення повітряних цілей і знищення ударних безпілотних апаратів умовного повітряного противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ

Тренування проведено за наказом командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з метою вдосконалення готовності підрозділів виконувати завдання за призначенням.

"Розрахунки зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" вчасно здійснили марш на стартові позиції, розгорталися на місцевості, виявляли, класифікували та супроводжували умовні повітряні цілі. У даному випадку це були ударні безпілотні летальні апарати. При їх підході на дистанцію ураження - вони були умовно знищені розрахунками ЗРК", – зазначив командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, тренування пройшло в умовах моделювання повітряної обстановки з практичним відпрацюванням дій операторів систем управління зброєю.

"Військовослужбовці вчергове відпрацювали алгоритм дій з бойового застосування зенітно-ракетних комплексів при відбитті атаки противника, а також продемонстрували свої навички та вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань", - підкреслив командувач.

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Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники противника 01
Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники противника 02
Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники противника 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Дійсно гідні тренування, тільки так ворога перемагають, через набутий досвід тренуваннями!!! Слава Україні
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18.02.2021 10:29
+11
Всі наявні засоби боротьби з ворожими літальними апаратами є єфективні. Тренування бойових розрахунків - запорука успішного виконання завдань
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18.02.2021 10:26
+11
Тільки той, хто щосекунди готується до війни, може щодня насолоджуватися миром!!!

СЛАВА УКРАЇНІ - !!!
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18.02.2021 10:31
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По всій Україні сніг лежить, а там травка чомусь зелена... Хтось бреше.
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18.02.2021 09:39 Відповісти
Мабуть там плюсова температура і сніг зійшов, а зелена трава і біля мого будинку на газоні навіть під снігом.
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18.02.2021 09:52 Відповісти
В данном случае это были ударные беспилотные летальные аппараты. При их подходе на дистанцию ​​поражения - они были условно уничтожены расчетам ЗРК", - отметил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев. Источник: https://censor.net/ru/p3248606\\\\\\\

Посм. ролик, но азербайджанцы тоже постили ролики, в которых именно "Осы" разлетались, а армяне портянки рвали, улепетывая.
У нас эти комплексы - лучше? На вашем месте, генерал-майор, ой, ну да хоть фельдъегерь, я бы высрал шо комплексы ПВО у нас - модернізував Крижопільський завод пляшкових виробів імені Рабіжопича)
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18.02.2021 09:39 Відповісти
гм... Оса (зенітний ракетний комплекс)
Варіант «Укррадарпроект»
Ракета Т382 КБ «Луч» до 20 км
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18.02.2021 09:59 Відповісти
да толку если он тупо не видит БПЛА?
плюс помехи ставятся - найди там цель попробуй.
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18.02.2021 10:02 Відповісти
Большие ударные БПЛА вроде "Байрактара" он прекрасно видит. Вот только "Байрактар" летает выше зоны поражения стандартной "Осы".
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18.02.2021 10:10 Відповісти
оса вроде чет 4км. вверх - ну наверное да, видит, но толку, если тот на 6-8км. по высоте.
но Оса это ближнего действия, прикрытые наступающих, а вот за ними С-300, правда армяне тоже имели их и.. Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 5927
самое крутое шо было - в долине Бекаа, там было все шо хошь, но израильтяне как-то не подумали шо оно может сбивать их самолеты.. вроде двоих только летчиков настигли и пытали - совки паршивые, ну, типо сирийцы мол. но разгром ПВО совковой был знатный, тупо покрошили совков те против которого и затачивалась "оборона" Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 1745
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18.02.2021 10:20 Відповісти
у кацапів "байрактарів" нема
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18.02.2021 19:01 Відповісти
Як і будь-яких ударних безпілотників.
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18.02.2021 19:33 Відповісти
та почитайте вику. там всё написано.
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18.02.2021 10:14 Відповісти
Ну может для Орланов и тд это пока сгодится, но если серьезно то жто армянщина. И закончиться все может еще хуже чем для армян
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18.02.2021 09:46 Відповісти
Дуже знайома картина. Був оператором РЛС.
Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 10000
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18.02.2021 09:49 Відповісти
кстати знакомый тоже был таким - так запрет был ему ехать из страны, типо "секреты" знал Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 5679
я чуть не обосрался - какие блин секреты могут быть, если тот кому надо - знает от шифров, просто до размера берцев оператора Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 1018
тем более мы не противники НАТО, а у ватников - точно такие же БУК-и и ОС-ы.
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18.02.2021 10:05 Відповісти
Нам після дембеля теж не можна було нікуди потикатись кілька років.
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18.02.2021 10:08 Відповісти
П-16?
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18.02.2021 10:06 Відповісти
Не знаю. Я обслуговував корабельні РЛС кругового огляду "Ангара"(300 км) і "Клівер" (500 км).
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18.02.2021 10:11 Відповісти
Листя і трава жовтіли влітку?
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18.02.2021 10:13 Відповісти
Не впевнений, що Оса-Ока, якій 50 років, зможе маленький безпілотник збити
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18.02.2021 09:55 Відповісти
Поверь, собьет. И не опозорится.
Служил, изучал, ремонтировал... Комплекс до сих пор актуален.
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18.02.2021 15:32 Відповісти
На Ембі були?
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18.02.2021 18:42 Відповісти
Так все-таки, какого параметра не хватило Осам в Карабахе?
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18.02.2021 22:55 Відповісти
жесть,совковая техника 70х годов.... у нас говорят что уходим от совка,а сами катаются на 90% на советских издержках...
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18.02.2021 09:58 Відповісти
АК теж совковий але використовується. Чомусь.
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18.02.2021 10:04 Відповісти
та бо стреляет неплохо изделие Шмайсера, правда точность... нуивонаПутина. я в школе стрелял - никто не попал почти в мишень, там вроде 100м. было.
еще и солдаты, раздавая автоматы, чуть ли не ржали с нас там Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 820
как там - мученик такой-то, позицию занять(ложишься с ногами вбок, ну, типо расставить и приступаешь к стрельбе)
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18.02.2021 10:08 Відповісти
Він гарний для ближнього бою де прицільність не так важлива.
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18.02.2021 10:15 Відповісти
пам.ятаю як сміявся наш комуніст - ДПЮ-шник шо ми говорили - а от у фільмі - чергою з АК герой мочить всіх, він сказав щось типу: ідіть ви нафіг, це просто маячня.
ясно шо АК це тупо до 50-100м. норм, плювальниця.
хотів би зацінити СТГ-42, чи як там... ну і ппш порівняти б з МП-42.
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18.02.2021 10:24 Відповісти
Мені казали що ППШ стріляв віялом. Теж для ближнього бою.
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18.02.2021 10:29 Відповісти
в першу світову німецькі солдати як брали в полон амера з дробовиком... то з полону він не повертався.
ше цікава тєма - як збивали льотчика то потім відпускали(ну, англ або франц), але якшо він розкидав листівки(пропаганда), то теж не розкидались харчами.
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18.02.2021 10:36 Відповісти
Всі наявні засоби боротьби з ворожими літальними апаратами є єфективні. Тренування бойових розрахунків - запорука успішного виконання завдань
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18.02.2021 10:26 Відповісти
подивись за Карабах - бах, бах, бах.... і вірмени тікають.
як там у Леся - ААаа, тікає.
ну так і ось - при ******** війні ти в тій ОСІ можеш закурить, вийти до вітру, а потім стандартно - упор льожа - ноги в сторону вибуху.
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18.02.2021 10:39 Відповісти
Дійсно гідні тренування, тільки так ворога перемагають, через набутий досвід тренуваннями!!! Слава Україні
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18.02.2021 10:29 Відповісти
Тільки той, хто щосекунди готується до війни, може щодня насолоджуватися миром!!!

СЛАВА УКРАЇНІ - !!!
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18.02.2021 10:31 Відповісти
ви нібито як за Рим говориш... проте, почитавши то як робили римляни... агресивне місто було. вбивали сусідів, завойовували. апенінський півострів не просто так став "республікою". а потім - шо вони забули в малій азії? шо там робив Сулла і його слуга Лукул? А Цезар той же - **** він забув в Єгипті? так шо, не згадуй Рим, бо видно Рашку. ну, або Байденщину))
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18.02.2021 10:43 Відповісти
Ярко. Ни одной "воздушной цели" в воздухе. Ни единого выстрела. Учения? Ню, ню ... Мордор обсрался от ... смеха.
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18.02.2021 10:33 Відповісти
Добре, що постійно готуються. Підготовка це запорука успіху. А те, що використовується стара техніка це не аргумент. З того боку немає байрактарів.
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18.02.2021 10:34 Відповісти
ИгорьМ, перелогинь.те.сь Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника" - Цензор.НЕТ 7164
почитай коменті сверху и в/на низ.
шо блин та техника даст те если такое же говно израильтяне щелкали как негрі банані то?
негрі еще и плясали: мой Бумбастик(ракета) єто блин фантастик(совки взріваются) - давай побольше кльова, щас будет не..фигова
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18.02.2021 10:47 Відповісти
Уничтожать беспилотники нужно не в Херсоне, а на Донбасе!
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18.02.2021 10:47 Відповісти
Готуються усі і усюди. А стаття про підрозділи на кримському напрямку.
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18.02.2021 10:55 Відповісти
Головне це якісна підготовка та постійне напрацювання навичок по знищенню ворога. Техніка хоч і стара, але перевірена часом і досвідом, тому не потрібно тут розводити демагогію.
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18.02.2021 10:48 Відповісти
Так тримати! Молодці!
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18.02.2021 10:53 Відповісти
Вот они тренируются,а потом выстрелят по какому-нибудь москальскому летающему объекту,да как попадут, а "величайший политик современности" как оштрафует за оборону своей страны и уничтожение вражеского объекта. Вот тогда и поймут украинские зенитчики,что наверно напрасно тренировались
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18.02.2021 12:06 Відповісти
Надійно захищені кордони - це тривала, виснажлива, кропітка та дуже відповідальна праця усіх підрозділів ЗСУ. Ця техніка хоч і стара,проте перевірена і надійна. "Старий кінь борозди не споганить".
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18.02.2021 14:20 Відповісти
Так тримати！Чим важчі та виснажливіші тренування тим точніша і результативніша буде робота по ворогам
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18.02.2021 17:55 Відповісти
Военнослужащие очередной раз отработали алгоритм действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника
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18.02.2021 19:46 Відповісти
На заводе Артем уже десяток лет лежат готовые, испытанные, образцы ракет Т382 на замену устаревших. А на учениях их нет, ибо подготовка к широкомасштабной агрессии вероятного противника это главный приоритет правящихк кругов, куда там с этой приоритетностью сравниться дерибану земли, повышению тарифов и проведению содомит-парадов.
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19.02.2021 00:09 Відповісти
 
 