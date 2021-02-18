Воїни ОС на Херсонщині тренувалися виявляти повітряні цілі і знищувати безпілотники "противника". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
На Херсонщині, чергові сили та засоби протиповітряної оборони угруповання військ, які захищають південь України, провели тренування з виявлення повітряних цілей і знищення ударних безпілотних апаратів умовного повітряного противника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ
Тренування проведено за наказом командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з метою вдосконалення готовності підрозділів виконувати завдання за призначенням.
"Розрахунки зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" вчасно здійснили марш на стартові позиції, розгорталися на місцевості, виявляли, класифікували та супроводжували умовні повітряні цілі. У даному випадку це були ударні безпілотні летальні апарати. При їх підході на дистанцію ураження - вони були умовно знищені розрахунками ЗРК", – зазначив командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, тренування пройшло в умовах моделювання повітряної обстановки з практичним відпрацюванням дій операторів систем управління зброєю.
"Військовослужбовці вчергове відпрацювали алгоритм дій з бойового застосування зенітно-ракетних комплексів при відбитті атаки противника, а також продемонстрували свої навички та вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань", - підкреслив командувач.
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Посм. ролик, но азербайджанцы тоже постили ролики, в которых именно "Осы" разлетались, а армяне портянки рвали, улепетывая.
У нас эти комплексы - лучше? На вашем месте, генерал-майор, ой, ну да хоть фельдъегерь, я бы высрал шо комплексы ПВО у нас - модернізував Крижопільський завод пляшкових виробів імені Рабіжопича)
Варіант «Укррадарпроект»
Ракета Т382 КБ «Луч» до 20 км
плюс помехи ставятся - найди там цель попробуй.
но Оса это ближнего действия, прикрытые наступающих, а вот за ними С-300, правда армяне тоже имели их и..
самое крутое шо было - в долине Бекаа, там было все шо хошь, но израильтяне как-то не подумали шо оно может сбивать их самолеты.. вроде двоих только летчиков настигли и пытали - совки паршивые, ну, типо сирийцы мол. но разгром ПВО совковой был знатный, тупо покрошили совков те против которого и затачивалась "оборона"
я чуть не обосрался - какие блин секреты могут быть, если тот кому надо - знает от шифров, просто до размера берцев оператора
тем более мы не противники НАТО, а у ватников - точно такие же БУК-и и ОС-ы.
Служил, изучал, ремонтировал... Комплекс до сих пор актуален.
еще и солдаты, раздавая автоматы, чуть ли не ржали с нас там
как там - мученик такой-то, позицию занять(ложишься с ногами вбок, ну, типо расставить и приступаешь к стрельбе)
ясно шо АК це тупо до 50-100м. норм, плювальниця.
хотів би зацінити СТГ-42, чи як там... ну і ппш порівняти б з МП-42.
ше цікава тєма - як збивали льотчика то потім відпускали(ну, англ або франц), але якшо він розкидав листівки(пропаганда), то теж не розкидались харчами.
як там у Леся - ААаа, тікає.
ну так і ось - при ******** війні ти в тій ОСІ можеш закурить, вийти до вітру, а потім стандартно - упор льожа - ноги в сторону вибуху.
СЛАВА УКРАЇНІ - !!!
почитай коменті сверху и в/на низ.
шо блин та техника даст те если такое же говно израильтяне щелкали как негрі банані то?
негрі еще и плясали: мой Бумбастик(ракета) єто блин фантастик(совки взріваются) - давай побольше кльова, щас будет не..фигова