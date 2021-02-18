Порошенко ушанував пам'ять Героїв Небесної Сотні: До влади прийшов Антимайдан, але ми здатні захистити рух до ЄС і НАТО. ФОТО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко і Марина Порошенко разом із сім'ями Героїв Небесної Сотні вшанували пам'ять загиблих майданівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У меморіальних заходах також взяли участь народні депутати та депутати Київської міськради, громадські активісти, учасники Революції Гідності. Вони поклали квіти і лампадки до пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Сім років минуло з того трагічного ранку 18 лютого, трагічних подій у Маріїнському парку, коли Україна втратила десятки своїх найкращих синів та доньок. І через 7 років судять не вбивць, не тих, хто віддавав накази на убивство українців, на знищення розвитку країни, її шляху в Європу, а тих, кого катували і проти яких робили замахи на життя", – наголосив Порошенко.

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"Достатньо красномовний приклад – це Тетяна Чорновол, яка пережила замах, вижила під час подій на майдані, коли на нас наступали. Її сьогодні звинувачують, і ця влада намагається її запроторити за ґрати. І багатьох інших волонтерів, добровольців, які боронили і боронять нашу державу, нашу честь і нашу гідність", – додав п’ятий президент.

За словами лідера "ЄС", нині повернувся до влади Антимайдан.

"Коли люди Януковича і його поплічника Портнова сьогодні увійшли до владних кабінетів. Як вони туди потрапили? Як вони отримали контроль над правоохоронною і судівською системою? Зусиллями Зеленського. Яким чином руйнується справа Майдану, коли за вимогою Путіна і вказівкою Зеленського з-під варти звільняються вбивці, співробітники "Беркуту" і віддаються Путіну для того, щоб зруйнувати справи Майдану? Це є позиція теперішньої влади", – переконаний Порошенко.

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Також п'ятий президент наголосив, що вчора парламент проголосував дуже важливу і правильну Постанову, якою визнав Революцію Гідності однією з державотворчих подій в Україні.

Крім того, Порошенко застеріг владу від спроб атакувати проукраїнські телеканали.

"З вуст радника Зеленського ми почули, що вони збираються закривати українські канали. Телеканали, які говорять правду, йому заважають жити. Ми дуже добре пам'ятаємо того, хто говорив "ці козли заважають нам жити". Як же швидко Зеленський перетворюється на Януковича... Нічого у вас не вийде! Янукович теж намагався атакувати опозиційні канали, і подивіться, як він закінчив", - підкреслив лідер "ЄС".

"Я – оптиміст. Я твердо вірю і в Україну і в Український народ. Я твердо вірю у співпрацю з нашими партнерами в Європі і США, які точно не втратили віри в Україну і в українців. Нас – сила, ми – лідери опозиції і лідери довіри. І ми здатні захисти наш рух вперед, до Європи, до Європейського Союзу до НАТО. Наш рух вперед по дорозі цінностей, який започаткувала Революція Гідності. І ми точно переможемо", - підсумував Порошенко.

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