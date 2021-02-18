У недобудованій висотці в Одесі сталася пожежа, загинув чоловік, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Одесі на п'ятому поверсі 20-поверхового житлового комплексу, який будується, сталася пожежа. На місці події було виявлено тіло чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 лютого о 7:30 в Службу порятунку надійшло повідомлення про загоряння в квартирі на 5-му поверсі 20-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський р-н, вул. Фонтанська дорога, 118А, будинок 3, який зараз будується, ЖК "Аквамарин", - сказано в повідомленні.

Рятувальники встановили. що загоряння сталося в квартирі на 5-му поверсі новобудови житлового будинку.

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О 7:52 пожежу локалізовано та о 07:56 ліквідовано.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловічої статі (анкетні дані уточнюються).

Причина пожежі та збитки - встановлюються. Від ДСНС залучалися 11 одиниць техніки та 49 рятувальників особового складу.





Фото: ДСНС