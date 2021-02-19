Банду наркоторгівців знешкодили в Одеській області, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

В Одеській області співробітники Національної поліції знешкодили групу розповсюджувачів метадону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі обласної поліції.

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У повідомленні зазначається: "За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протиправну діяльність шістьох жителів Біляївського району кілька місяців документували співробітники управління карного розшуку та відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції регіону під процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури № 3".

"Комплексом проведених оперативно-розшукових заходів доведено, що двоє чоловіків та чотири жінки віком від 38-ми до 63-х років заробляли на наркозалежних, збуваючи їм метадон.

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За місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили шприци та пакунки з наркотичними засобами, ваги, мобільні засоби зв’язку з клієнтами, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. В залежності від тяжкості скоєного їм загрожує від чотирьох до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



Суду одна підозрювана чекатиме під цілодобовим домашнім арештом, чотирьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одній фігурантці запобіжний захід суд має обрати сьогодні", - зауважили в Нацполіції.







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