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Банду наркоторгівців знешкодили в Одеській області, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одеській області співробітники Національної поліції знешкодили групу розповсюджувачів метадону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі обласної поліції.

У повідомленні зазначається: "За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Протиправну діяльність шістьох жителів Біляївського району кілька місяців документували співробітники управління карного розшуку та відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції регіону під процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури № 3".

"Комплексом проведених оперативно-розшукових заходів доведено, що двоє чоловіків та чотири жінки віком від 38-ми до 63-х років заробляли на наркозалежних, збуваючи їм метадон.

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За місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили шприци та пакунки з наркотичними засобами, ваги, мобільні засоби зв’язку з клієнтами, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. В залежності від тяжкості скоєного їм загрожує від чотирьох до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Суду одна підозрювана чекатиме під цілодобовим домашнім арештом, чотирьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одній фігурантці запобіжний захід суд має обрати сьогодні", - зауважили в Нацполіції.

Банду наркоторгівців знешкодили в Одеській області, - Нацполіція 01
Банду наркоторгівців знешкодили в Одеській області, - Нацполіція 02
Банду наркоторгівців знешкодили в Одеській області, - Нацполіція 03
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Наркоторговец,продающий детям - к стенке.
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18.02.2021 16:28 Відповісти
Банду наркоторговцев обезвредили в Одесской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4470
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18.02.2021 16:33 Відповісти
Стаття 257. Бандитизм Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. ... 257 КК є поняття банди.

Порушили статтю 257 УК України? Чи знову понти? Яка банда?
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18.02.2021 18:16 Відповісти
Город Южный одесской обл. За последних пару лет с приходом нового заместителя нач. милиции уровень наркоты увеличился в десятки раз, более того он участвует в врезках в трубопроводы идущие от терминалов к судам в порту, более того он крышует и владеет бизнесом в городе. Его так и называют-бизнесмен. Но убрали его с должности на седьмом километре до этого. Поэтому мент непотопляем, но зла в город он принес не мало.
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18.02.2021 20:59 Відповісти
 
 