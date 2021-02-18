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Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали організатора поставки до Києва партії кокаїну з метою подальшого збуту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура 01

За даними слідства, житель міста Львів - ексспівробітник правоохоронного органу організував схему збуту кокаїну, відправляючи зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі. При цьому наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.

Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура 02

Правоохоронці затримали організатора в порядку ст. 208 КПК України після чергового епізоду збуту наркотика в особливо великих розмірах жителю Києва.

Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура 03
Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура 04

Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору - кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування тощо.

Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура 05

Наразі затриманому повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Да шо ж такое? Стоило потерпевшему вiслюку вернуться в страну, и попёрли наркоту по сусекам собирать...
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18.02.2021 17:17 Відповісти
В этой игрушке?
Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1360
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18.02.2021 17:19 Відповісти
Наркота в Хамерах. Символічно.
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18.02.2021 17:19 Відповісти
а те грушки то, поди, маляткам из хурала полагались, да пашам из кабинета, да клеркам в канцелярии султана вольдемара ибн лаун ахдура, да звезде гарема жульке мунадиль
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18.02.2021 17:50 Відповісти
Какие ваши доказателства?
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18.02.2021 18:03 Відповісти
Карабас Барабас віз буратіні марафєт і погорів???
Як жеж тепер наш буратін без кокаїн???
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18.02.2021 18:11 Відповісти
Все вірно, при Ханенках, Терещенках, Бродських цукор розбудовував Київ, при цих Кучмах, Ахметових, Коломойських став кокаїн розбудовувати Київ, де наркота і фавели є містоутворюючим фактором. Як далеко ми зайшли в своїй економічній безпорадності. Нарешті кокаїн і нарколабораторії перемогли цукор , поліцію і правосуддя.. До Києва і Дніпра підтягнулась і Одеса теж стала варити героїн.
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18.02.2021 18:43 Відповісти
 
 