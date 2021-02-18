Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Правоохоронці затримали організатора поставки до Києва партії кокаїну з метою подальшого збуту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, житель міста Львів - ексспівробітник правоохоронного органу організував схему збуту кокаїну, відправляючи зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі. При цьому наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.
Правоохоронці затримали організатора в порядку ст. 208 КПК України після чергового епізоду збуту наркотика в особливо великих розмірах жителю Києва.
Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору - кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування тощо.
Наразі затриманому повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Як жеж тепер наш буратін без кокаїн???