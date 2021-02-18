Затримано організатора постачання наркотиків до Києва в дитячих іграшках, вилучено кокаїну на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організатора поставки до Києва партії кокаїну з метою подальшого збуту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, житель міста Львів - ексспівробітник правоохоронного органу організував схему збуту кокаїну, відправляючи зі Львова до столиці оптові партії наркотиків приватними службами таксі. При цьому наркотичні засоби маскувалися в дитячих іграшках.

Правоохоронці затримали організатора в порядку ст. 208 КПК України після чергового епізоду збуту наркотика в особливо великих розмірах жителю Києва.





Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору - кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування тощо.

Наразі затриманому повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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